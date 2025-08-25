Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

20:23 25/08/2025
Chiều tối nay, bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh; dải đất từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa trắng trời.
bao-so-5-giat-cap-13-do-bo-nghe-an-ha-tinh-nguy-co-lu-quet-sat-lo-rat-cao-1756127999.mp4

Ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ về những tác động của bão số 5.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sau một thời gian dừng trên khu vực biển, chiều tối nay, 25/8, bão số 5 Kajiki đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Lúc 18h, cường độ bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Bão đang đi sâu vào đất liền của hai tỉnh này; trong tối nay sẽ di chuyển sâu hơn, đi sang khu vực Thượng Lào và suy yếu. Tác động của gió bão sẽ giảm dần.

bao-so-5-kajiki-18262507-1756128054.jpg
 

Bão số 5 đã đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. (Nguồn: NCHMF)

"Tuy nhiên, dưới tác động của hoàn lưu cơn bão cũng như hoàn lưu sau bão, trong tối và đêm nay đến sáng mai 26/8, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hoá đến Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa lớn, trọng tâm mưa lớn ở Thanh Hoá trở vào Hà Tĩnh", ông Hưởng nói.

Theo phân tích của Trưởng phòng Dự báo thời tiết, từ đêm nay đến sáng sớm mai, lượng mưa ước chừng khoảng 100-200mm, có nơi trên 400mm. Nguy cơ rất cao xảy ra hiện tượng lũ quét, trượt lở đất trong đêm nay và ngày mai ở Thanh Hoá đến Quảng Trị, cùng với đó là khả năng ngập úng diện rộng ở ven biển.

Thêm nữa, bão di chuyển sang khu vực Trung và Hạ Lào sẽ gây ra đợt mưa lớn ở đây và có thể dẫn đến hiện tượng lũ ngược, tức nước từ Trung và Hạ Lào chảy về khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh ở mức cao, khả năng gây ngập úng, lũ quét ở phía tây hai tỉnh này.

Người dân ở vùng núi, trung du và dọc ven biển từ Thanh Hoá vào Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có nguy cơ đối mặt nhiều thiên tai như ngập úng, lũ quét và trượt lở đất. Trong đó, lũ quét, trượt lở đất là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua.

"Hiện tượng lũ quét và sạt lở chỉ có thể cảnh báo, chưa thể dự báo xa được. Những vùng nguy cơ cao xảy ra, bà con cần chú ý địa hình, nghe những tiếng động, nếu đánh giá có khả năng xảy ra hiện lũ quét, sạt lở ở khu vực mình sinh sống thì di chuyển đến nơi an toàn", ông Hưởng lưu ý.

Huệ Nguyễn
 
 
 
 
