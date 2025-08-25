Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

20:25 25/08/2025
Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh nhau, chống người thi hành công vụ trong thời gian diễn ra các buổi tổng hợp luyện.

Trong ngày 21 và 24/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm của Thủ đô để theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp và đầy tự hào, một số hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Trong quá trình tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đã xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí là chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Luong hoa, Dieu binh, Thieu y thuc, Dam dap, Dieu hanh anh 1Luong hoa, Dieu binh, Thieu y thuc, Dam dap, Dieu hanh anh 2

Rác thải bị bỏ lại và cây xanh trang trí bị giẫm nát. Ảnh: CAHN.

Sau buổi tổng hợp luyện, trên nhiều tuyến đường, một bộ phận người dân thiếu ý thức đã vứt rác bừa bãi, giẫm nát những luống hoa được trồng, chăm sóc nhiều tuần liền để chuẩn bị cho ngày lễ lớn, khiến công sức của bao người bị phá hỏng trong chốc lát.

Trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21 và 24/8, từ 10h đến 23h30, hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Hà Nội trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến, chốt; hơn 5.000 lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đã được huy động để triển khai phương án bảo đảm ANTT.

Tất cả trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay Phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng, đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra buổi Tổng duyệt và chính thức Lễ Kỷ niệm, sự kiện thiêng liêng và trọng đại của dân tộc.

