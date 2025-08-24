Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

13:23 24/08/2025
Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ thuật bay trên bầu trời Hà Nội.

Sáng 24/8, trong buổi luyện tập chuẩn bị cho lễ diễu binh 2/9, các đội bay nối đội hình tiến vào trung tâm thủ đô. Trên hành trình, các biên đội bay qua những công trình biểu tượng của thủ đô như Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình, Công viên Lênin, Tượng đài Bắc Sơn... Ảnh: Trần Hiền.

Biên đội vận tải CASA C-295 và C-212 lần lượt bay qua Cột Cờ Hà Nội, biểu tượng hơn 200 năm tuổi của thủ đô, trong buổi tổng hợp luyện thứ 2. Ảnh: Duy Hiệu.

Cột cờ được biết đến như biểu tượng nghìn năm Thăng Long. Hình ảnh lá cờ phấp phới bay trên đỉnh hòa cùng tiếng động cơ dội vang của biên đội tiêm kích, tạo nên khung cảnh hùng tráng. Ảnh: Duy Hiệu.

Người dân thích thú khi được chứng kiến các máy bay thực hiện nhiều kỹ thuật bay biểu diễn. Ảnh: Việt Linh.

Biên đội ba chiếc L-39NG thực hiện bay tách biên đội. Ảnh: Việt Linh.

Biên đội tiêm kích Su-30MK2, mệnh danh “Hổ mang chúa” của Không quân Việt Nam, thực hiện màn bay biểu diễn trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Việt Linh, Đinh Hà.

Ba trực thăng bay theo đội hình, kéo theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, tiến qua bầu trời Công viên Lênin. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời Hà Nội, nổi bật giữa tiếng động cơ rền vang, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc trong buổi hợp luyện. Ảnh: Duy Hiệu.

Trực thăng kéo cờ từ góc nhìn trên cao. Phi đội sẽ xuất phát từ ba sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh), bay qua cầu Nhật Tân, sông Hồng, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, hồ Tây trước khi hướng về Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Cường.

Đây là lần thứ hai phi đội thực hiện bay luyện tại Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Theo kế hoạch, trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9, có 9 tốp bay với khoảng 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia. Ảnh: Đinh Hà, Trần Hiền.

Trên các tuyến phố, người dân háo hức dõi theo đội hình bay và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt. “Hôm nay chúng tôi tới quảng trường Ba Đình hưởng ứng không khí đại lễ cùng trang phục cờ đỏ sao vàng. Ban đầu chúng tôi không hề biết lịch các biên đội bay diễn tập, nên khi được nhìn thấy các đội bay đi qua chúng tôi vỡ oà và hạnh phúc. Những chiếc máy bay trực thăng mang theo cờ Tổ quốc, chúng tôi cảm thấy rất tự hào”, Bùi Thị Lan và Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ. Ảnh: Đinh Hà.

Sau hai ngày tổng hợp luyện, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra lúc 20h ngày 27/8. Tiếp đó, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước được tổ chức từ 6h30 sáng 30/8, trước khi chính thức bước vào lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong thời gian này, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ tạm cấm đường để phục vụ công tác diễu binh, diễu hành. Ảnh: Trần Hiền.
Bầu trời Hà Nội rền vang tiếng trực thăng và Su-30MK2 tập luyện Sáng 24/8, trực thăng và tiêm kích Su-30MK2 tiếp tục buổi luyện tập lần hai ở nội thành Hà Nội cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (A80). Thời tiết nhiều mây mù, hạn chế tầm nhìn của người dân.
