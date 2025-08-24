Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão số 5 sẽ mạnh lên cấp cuồng phong

06:05 24/08/2025
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết bão số 5 (tên quốc tế Jajiki) dự kiến mạnh lên cấp cuồng phong.

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc 21h ngày 23/8, lúc 17,7 độ Vĩ Bắc và 113,5 độ Kinh Đông, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 10-11 (từ 89-117km/h), giật cấp 12-13. 

Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20-25km/h.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết bão số 5 (tên quốc tế Jajiki) dự kiến mạnh lên cấp cuồng phong (Typhoon CAT1) vào khoảng 7h sáng ngày 24/8, với sức gió khoảng 120km/h, giật tới 140km/h (tương đương cấp 12-13, giật cấp 14-15). Lúc này, tâm bão sẽ ở khu vực phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Theo dự báo, khi tiến vào đất liền, bão có thể đổ bộ vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình (cũ) hoặc tỉnh Hà Tĩnh. Vùng gió mạnh dự kiến ảnh hưởng từ Thừa Thiên Huế đến Nghệ An và một số địa phương lân cận.

Cơn bão cũng được cảnh báo gây ra sóng biển cao, ngoài khơi có thể đạt 7,1m; khu vực ven biển từ Vũng Áng đến Sầm Sơn sóng cao 4-6m. Nước biển dâng có nguy cơ tràn qua mặt đê, tàu thuyền neo đậu ở cảng vẫn có thể hư hại do sóng mạnh, đặc biệt khi sóng 4-5m đánh chéo 45 độ. Chuyên gia khuyến cáo ngư dân cần đưa tàu vào khu vực cửa sông an toàn hơn.

Riêng dải ven biển từ Bắc Quảng Bình đến Hà Tĩnh và Nghệ An, sóng có thể cao tới 6,1m trong khoảng từ sáng 25/8 đến đêm cùng ngày. Người dân cần tính toán kỹ khả năng chịu sóng của tàu thuyền khi neo đậu; nếu không đảm bảo an toàn thì nên đưa tàu vào sâu trong sông để tránh thiệt hại.

Diễn biến cơn bão số 5

Trong 24 đến 72 giờ tới, bão được dự báo có những diễn biến phức tạp. Vào lúc 19h ngày 24/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và tiếp tục mạnh thêm, tâm bão ở vị trí 18,1 độ Vĩ Bắc - 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Cường độ gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. 

Vùng nguy hiểm được xác định trong khoảng vĩ tuyến 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến 107,5-116,0 độ Kinh Đông, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Đến 19h ngày 25/8, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20km/h, vị trí tâm bão ở 18,5 độ Vĩ Bắc - 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. Cường độ gió giảm còn cấp 11, giật cấp 13. 

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3 đối với vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế; riêng khu vực ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị được cảnh báo ở cấp 4.

Đến 19h ngày 26/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí lúc này ở 19,2 độ Vĩ Bắc - 101,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thượng Lào, cường độ gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 16,5-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông.

Dự báo tác động của bão rất nghiêm trọng. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 15; sóng cao 5-7m, gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội. Từ trưa và chiều 24/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, gần tâm 7-9m, biển động dữ dội. 

Từ chiều cùng ngày, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão tại vùng ven biển từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị cao 0,5-1,5m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có thể đạt 3,3-3,8m, Hòn Ngư (Nghệ An) 3,5-4,0m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 2,5-3,0m, Cửa Gianh (Quảng Trị) 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập úng ở vùng trũng thấp, ven biển, cửa sông và các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị. 

Thời tiết trên biển và đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, phương tiện vận tải, Du lịch, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè và các công trình ven biển.

Trên đất liền, từ đêm 24/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Về mưa lớn, từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm. Riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rất to, 200-400mm, cục bộ trên 700mm; nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm trong 3 giờ. 

Từ ngày 25-26/8, Hà Nội và Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to và dông; TP.HCM chiều tối và tối có mưa rào, dông, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 25-27/8, Thượng và Trung Lào có mưa to 100-250mm, cục bộ Trung Lào trên 500mm.

