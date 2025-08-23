Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

09:10 23/08/2025
Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed phát tín hiệu hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9.

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng dựng đứng trong khi giá vàng trong nước vẫn leo ở vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay bất ngờ tăng dựng đứng từ vùng 3.330 USD/ounce lên vùng 3.380 USD/ounce, trước khi suy giảm về vùng trên dưới 3.370 USD. Chốt phiên giao dịch ngày 22/8, giá vàng thế giới giao ngay tạm dừng ở mức 3.370 USD/ounce, hướng về ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce. Đáng nói, trong 2 tuần qua, kim loại quý chỉ loay hoay quanh vùng 3.320-3.340 USD/ounce.

Động lực bứt phá của giá vàng đến từ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị thường niên Jackson Hole vào đêm ngày 22/8 (giờ Việt Nam), trong đó ông để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách lãi suất trong phiên họp tháng 9.

gia vang anh 1

Giá vàng thế giới tăng dựng đứng trong phiên ngày 22/8. Ảnh: Kitco.

Ông Powell nhận định cán cân rủi ro đang thay đổi, có thể buộc Fed phải điều chỉnh lập trường, song vẫn thận trọng khi chưa cam kết rõ ràng về thời điểm cũng như tốc độ hạ lãi suất. Theo ông, rủi ro đối với thị trường lao động đang gia tăng trong khi áp lực lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

"Thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định, cho phép chúng tôi cân nhắc thận trọng. Tuy nhiên, khi chính sách tiền tệ vẫn được thắt chặt, bất kỳ sự thay đổi nào trong cán cân rủi ro cũng có thể khiến Fed phải điều chỉnh", ông nói, đồng thời nhấn mạnh tác động của các yếu tố như thuế nhập khẩu lên lạm phát có thể chỉ mang tính tạm thời.

Theo giới phân tích, phát biểu của ông Powell được hiểu như tín hiệu mở đường cho một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 16-17/9, dù quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu việc làm và lạm phát sắp công bố.

Nhà giao dịch độc lập Tai Wong bình luận: "Trong bài phát biểu Jackson Hole cuối cùng, Powell đã bất ngờ để ngỏ làn đường cao tốc cho một đợt hạ lãi suất vào tháng 9. Điều này đã hỗ trợ tất cả các loại tài sản, trong đó có vàng". Ông cho rằng mốc 3.400 USD/ounce sẽ là rào cản quan trọng trong những ngày tới.

Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed hạ lãi suất 0,25% trong tháng 9 đã tăng lên 90%, so với 75% trước bài phát biểu của ông Powell. Tuy nhiên, ông Powell không đưa ra chi tiết về thời điểm cũng như mức độ giảm lãi suất, điều có thể khiến ông tiếp tục chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi Fed hành động nhanh chóng.

Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng thường hưởng lợi do không sinh lãi, nhờ đó hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời. Tuy vậy, nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường châu Á tuần qua vẫn ảm đạm do biến động giá, ngoại trừ tại Ấn Độ, nơi các nhà kim hoàn đã bắt đầu mua vào chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 38,7 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.359,7 USD/ounce, còn paladi tăng 1,4% lên 1.126,2 USD/ounce.

Tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn sáng nay tiếp tục tăng trong khi vàng miếng SJC đứng im ở đỉnh 125,4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 124,4 - 125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với hôm qua.

Các doanh nghiệp vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên giá vàng miếng ở 125,4 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng nhưng vẫn thấp hơn vàng miếng 4-5 triệu đồng/lượng, hiện phổ biến mua vào quanh vùng 117,6 triệu/lượng và bán ra ở mức 120,6 triệu đồng.

