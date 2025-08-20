Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Các 'bóng hồng' chống nắng kín mít trên thao trường A80

13:52 20/08/2025
Các nữ chiến sĩ che chắn kín mít trong những buổi tập luyện dưới ánh nắng gay gắt tại thao trường. Trang phục, phụ kiện chống nắng vốn là một phần của văn hóa đường phố Việt Nam.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 1

Trong thời tiết nắng nóng gay gắt tại thủ đô Hà Nội, những buổi luyện tập chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vẫn diễn ra trên thao trường. Để bảo vệ làn da, đảm bảo xuất hiện trước công chúng với gương mặt rạng rỡ, các nữ chiến sĩ thực hiện nhiều phương pháp chống nắng thú vị. Ảnh: @ngolamphuong2102.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 2chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 3

Cụ thể, các “bóng hồng” diện quân phục, cảnh phục, đội mũ đồng bộ và che mặt kín mít. Nhiều nữ chiến sĩ sử dụng khẩu trang chống nắng chuyên dụng hoặc tự chế. Những chiếc khăn được cột lên đầu, quanh cổ nhằm che nắng cho các vùng da này. Kính râm và những miếng dán chống nắng cho vùng mắt cũng được ứng dụng, đảm bảo mức độ che phủ kỹ càng, tránh dẫn đến tình trạng không đều màu da. Nhìn chung, các nữ chiến sĩ cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo vẻ ngoài chỉn chu trong ngày trọng đại của dân tộc. Ảnh: @nhatdia80.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 4chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 5

Trang phục chống nắng cũng được xem là một phần của thời trang đường phố. Những chiếc áo, khẩu trang và bịt mặt chống nắng đặc biệt quen thuộc với phụ nữ tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam. Đây là trang phục giúp bảo vệ làn da của người mặc khi hoạt động ngoài trời. Đặc điểm của món đồ này là khả năng che chắn, chất vải và màu sắc không hấp thụ nhiệt. Là sản phẩm may mặc có công dụng ấn tượng, áo và phụ kiện chống nắng cũng được một số tín đồ thời trang nâng tầm nhờ cách phối đồ, mang đến các sự kiện đặc biệt, thậm chí đưa vào tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: @ngolamphuong2102, @thuthuynguyen.2810.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 6

Năm nay, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi xuất hiện trên một sân khấu ca nhạc với thiết kế giống với trang phục chống nắng. Cụ thể, cô diện chiếc váy 2 dây trắng ôm sát, bổ sung chi tiết hạ eo của nhà thiết kế Cường Đàm. Đáng chú ý, người mặc khoác thêm tấm khăn trùm đầu và đội mũ lưỡi trai đồng màu, hoàn thiện bộ đồ biểu diễn. Tạo hình độc đáo của Hồ Ngọc Hà đem đến tình huống hài hước. Nhiều khán giả nhận xét rằng outfit kín đáo của cô phù hợp để chống nắng ngoài đường phố, trên bãi biển. Ảnh: Ho Ngoc Ha/FB.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 7chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 8

Tham dự Tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2024, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng tại buổi trình diễn của thương hiệu Marine Serre. Bộ cánh độc đáo của fashionista này lấy cảm hứng từ trang phục chống nắng trên đường phố Việt Nam, thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia và giới mộ điệu quốc tế. Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn mặc đầm liền màu đen - cam, bổ sung áo khoác mang sắc cam sặc sỡ ra phía ngoài. Đáng chú ý, cô sử dụng chiếc mũ trùm kín mặt, không để lộ cả mắt. Để hoàn thiện bộ đồ che chắn kín mít này, người mặc dùng thêm đôi găng tay có hoạ tiết tương tự phụ kiện chống nắng phổ biến của các chị em. Ảnh: @quynhanhshyn_.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 9chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 10

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn cũng thể hiện sự sáng tạo, phá cách trong việc biến tấu trang phục chống nắng. Cô từng đăng tải hình ảnh mặc áo khoác nối mũ và chân váy denim đồng bộ có thiết kế như chiếc quây che nắng của nhà mốt Marc Jacobs. Mẫu áo khoác có phần tay dài, mũ trùm đầu, đem đến khả năng che phủ tốt, giống hệt những chiếc áo chống nắng phổ biến ở các góc phố. Ảnh: @quynhanhshyn_.
chong nang, ao chong nang, chien si chong nang anh 11

Trong MV N-SAO? của Suboi, hình ảnh người phụ nữ Việt mặc áo chống nắng với mũ trùm đầu kín mít cũng xuất hiện, tạo ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Việc trang phục che chắn xuất hiện tại tuần lễ thời trang, trên mạng xã hội, trong sản phẩm âm nhạc, điện ảnh phản ánh sự tác động qua lại giữa văn hoá và thời trang. Những chiếc áo khoác, phụ kiện chống nắng cũng là cầu nối giữa thời trang ứng dụng và trình diễn, thu hẹp khoảng cách giữa đường phố và sàn runway. Ảnh: Suboi.
