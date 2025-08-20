Các 'bóng hồng' chống nắng kín mít trên thao trường A80

Tham dự Tuần lễ thời trang Paris Thu/Đông 2024, Quỳnh Anh Shyn gây ấn tượng tại buổi trình diễn của thương hiệu Marine Serre. Bộ cánh độc đáo của fashionista này lấy cảm hứng từ trang phục chống nắng trên đường phố Việt Nam, thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia và giới mộ điệu quốc tế. Cụ thể, Quỳnh Anh Shyn mặc đầm liền màu đen - cam, bổ sung áo khoác mang sắc cam sặc sỡ ra phía ngoài. Đáng chú ý, cô sử dụng chiếc mũ trùm kín mặt, không để lộ cả mắt. Để hoàn thiện bộ đồ che chắn kín mít này, người mặc dùng thêm đôi găng tay có hoạ tiết tương tự phụ kiện chống nắng phổ biến của các chị em. Ảnh: @quynhanhshyn_.