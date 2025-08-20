Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Con gái lai Tây của Phương Vy gây chú ý

13:53 20/08/2025
Khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây, con gái Phương Vy là bé Ailani thu hút sự chú ý và nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt xinh xắn.

Bé Ailani, con gái của Phương Vy, đang gây sốt khắp mạng xã hội với vẻ ngoài nổi bật. Hình ảnh cô bé khi cùng mẹ trình diễn tại một sự kiện mới đây được chia sẻ rộng rãi. Lần hiếm hoi trình diễn Thời trang, Ailani thu hút sự chú ý với thần thái tự tin, gương mặt xinh xắn. Ailani là con gái của Phương Vy và ông xã ngoại quốc.

Trên trang cá nhân, những ngày qua, Phương Vy cũng đăng tải nhiều hình ảnh con gái. Cô viết: "Trong muôn vàn điều mẹ có thể chở che, thì quý giá nhất vẫn là giữ cho con trọn vẹn nét hồn nhiên, trong veo và niềm yêu đời. Vì đó chính là ánh sáng làm rạng ngời cả thế giới của con".

Con gai Phuong Vy anh 1Con gai Phuong Vy anh 2

Con gái Phương Vy được khen ngợi. Ảnh: FBNV.

Phương Vy (sinh năm 1987) được biết tới là quán quân của Vietnam Idol năm 2007. Cô nổi tiếng với giọng hát nội lực, mạnh mẽ.

Sau đó, Phương Vy tiếp tục khẳng định tài năng khi giành giải quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài 2017, một lần nữa chứng minh giọng hát thực lực và khả năng biến hóa trên sân khấu. Năm 2023, Phương Vy tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, sau đó cùng ca sĩ Lưu Hương Giang thành lập nhóm nhạc 2 người và phát hành MV Chị em mình trên Tivi.

Phương Vy gặp Sean Trace, một người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Phim và giảng dạy, vào năm 2012. Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi tổ chức đám cưới 5 tại một resort ven biển Phan Thiết. Năm 2016, Phương Vy và Sean chào đón cô con gái đầu lòng, Ailani (tên thân mật là Kuru).

Sau sinh, cô đối mặt với khủng hoảng cân nặng, tăng cân không kiểm soát và rơi vào trạng thái trầm cảm. Những bình luận tiêu cực về ngoại hình trên mạng xã hội khiến cô tự ti, thậm chí ngại xuất hiện trước công chúng. Trong giai đoạn khó khăn này, Sean Trace trở thành điểm tựa vững chắc.

