Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Những ngày gần đây, hình ảnh các buổi hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8) và Quốc khánh (2/9) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Trong đó, khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học gây chú ý với bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ.
Trước cách phối màu nổi bật này, cộng đồng mạng hài hước ví đội hình duyệt binh trông như món khổ qua xào trứng (mướp đắng xào trứng), một món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt.
Ngoài ra, cộng đồng mạng còn sáng tạo nhiều tên gọi khác như khối “trứng rán ngải cứu”, khối “trứng cuộn hành” hay khối “trứng nhiều hành”. Cách ví von vừa gần gũi, vừa gợi tinh thần gắn kết, tự hào dân tộc khi hình ảnh người lính được liên hệ với món ăn bình dị trong văn hóa Việt.
Xu hướng này còn nhận được sự hưởng ứng từ chính các chiến sĩ phòng hoá. Một số người chủ động chia sẻ hình ảnh cá nhân kèm trạng thái hài hước. Chẳng hạn, một chiến sĩ đã đăng tải hình ảnh quân phục của mình lên TikTok với dòng trạng thái: “Trứng chiên nhiều hành đang lên đường”.
Tuổi 17, sức khỏe tinh thần của mình tuột dốc trầm trọng
"Năm 17 tuổi đó, đã không có ai nói với mình rằng, không sao cả, bạn không phải là một người tồi tệ, việc vừa yêu, vừa ghét cha mẹ là một phần bài học của cuộc sống, rằng đó chỉ là cảm xúc của một con người thôi" là một đoạn trích trong cuốn Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều của tác giả Nguyễn Đoàn Minh Thư.