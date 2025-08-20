Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nhà hát Lớn Hà Nội đông nghẹt người xếp hàng từ sớm, có gì hot đến vậy?

10:29 20/08/2025
Sáng 20/8, không khí tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân đổ về đây để nhận vé miễn phí xem concert “Việt Nam trong tôi”.

Theo thông báo, chương trình bắt đầu phát vé từ 9h, tuy nhiên từ rạng sáng, dòng người đã kéo đến trước cửa Nhà hát Lớn. Nhiều người thậm chí xếp hàng từ tờ mờ sáng để chắc chắn có tấm vé trên tay.

Càng gần tới giờ phát vé, lượng người đổ về càng đông, tạo nên cảnh tượng đông nghịt cả một góc phố Tràng Tiền. Trong cái nắng oi ả đầu ngày của Thủ đô, hàng dài người chen chân chờ đến lượt.

photoai 12
photoai 11
photoai 10
photoai 9 Ảnh: Như Hoàn

Không chỉ là sự kiện âm nhạc, concert còn được kỳ vọng trở thành nơi khán giả cùng hòa chung cảm xúc tự hào dân tộc qua những tiết mục dàn dựng công phu, mang đậm màu sắc văn hóa Việt.

Concert "Việt Nam trong tôi" do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 – 2.9.2025), nhằm tôn vinh giá trị lịch sử và tinh thần dân tộc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Với tinh thần sáng tạo và năng lượng tràn đầy, họ sẽ thể hiện các tác phẩm quen thuộc bằng Phong cách mới mẻ, gần gũi với khán giả trẻ nhưng vẫn giữ trọn giá trị nghệ thuật.

Với chủ đề "Việt Nam trong tôi", đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc.

Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Nhóm PV

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hang-nghin-nguoi-chen-chan-duoi-nang-som-de-nhan-ve-mien-phi-concert-viet-nam-trong-toi-a563642.html
