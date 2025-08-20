Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

14:14 20/08/2025
Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online".

Trước đó, chiều tối 18/8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của ông N.H.M về việc con gái N.M.L (SN 2007), bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Cái Khế triển khai xác minh. Đến 22h cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện, giải cứu cháu L. an toàn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế.

Cong an Tan An, N.M.L, Cong an Cai Khe, N.H.M, Cai Khe anh 1

Các đối tượng không chỉ lừa nạn nhân tự cách ly với gia đình mà còn liên lạc với người thân nạn nhân để hù dọa, đòi tiền chuộc.

Điều tra ban đầu cho thấy sáng cùng ngày, các đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, tự xưng là cơ quan Công an, đe dọa cháu L. có liên quan đến hành vi vi phạm Pháp luật, buộc phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, rồi yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền mà cháu L. đã chuyển vào tài khoản của đối tượng lừa đảo là 466 triệu đồng.

Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng liên tục thông tin, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp mất cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi gia đình, bậc phụ huynh và nhà trường cần siết chặt hơn nữa việc Giáo dục, trang bị kỹ năng nhận diện cho con em mình.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/giai-cuu-thieu-nu-bi-bat-coc-online-chiem-doat-tren-460-trieu-dong-post1578292.html
Cùng chủ đề
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo Pháp luật
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông...

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc Pháp luật
CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe...

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản Pháp luật
Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Công an Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, thu giữ 300.000 tài khoản cá nhân,...

Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời' Pháp luật
Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời'

Theo phản ánh của người dân, việc nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC vẫn gặp nhiều bất cập,...

Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo 'bắt cóc online' Pháp luật
Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an TP.HCM vừa giải cứu một nữ sinh 18 tuổi, nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online" tinh...

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc Pháp luật
Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc

Vũ Xuân Bình (rapper Bình Gold) sử dụng ma tuý rồi lái xe lạng lách, chèn ép ô tô khác...

Mới cập nhật
Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã thể hiện sự xúc động, trăn trở khi chia sẻ về 'đứa con tinh thần'.

5 giờ trước Phim

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

5 giờ trước Tin tức

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

5 giờ trước Đời sống

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ tài chính giả mạo mạo danh nhà trường.

5 giờ trước Pháp luật

Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Những đoàn xe chở khí tài phục vụ diễu binh, diễu hành trong sự kiện A80 đã bắt đầu tập kết về trung tâm Hà Nội, tạo nên không khí sôi động và trang nghiêm trước ngày làm nhiệm vụ.

5 giờ trước Đời sống

Người mắc bệnh COPD cần biết

Người mắc bệnh COPD cần biết

COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi và đường thở. Tin tốt là điều trị sớm và kịp thời sẽ giảm đáng kể nguy cơ biến chứng do COPD.

5 giờ trước Sống khỏe

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá 600 triệu đồng.

5 giờ trước Pháp luật

Lùi lịch công bố điểm chuẩn

Lùi lịch công bố điểm chuẩn

Trong thông báo gửi các trường, Bộ GD&ĐT cho biết lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi đến ngày 22/8, thay vì 17h ngày 20/8.

5 giờ trước Tin tức

Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Bộ quân phục in loang vàng xanh của lực lượng Phòng hoá trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9 gây chú ý trên MXH khi được ví như các món ăn Việt quen thuộc.

5 giờ trước Khám phá

Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

Trang phục của các khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC trong buổi hợp luyện A80 gây chú ý khi được ví như món ăn quen thuộc.

5 giờ trước Khám phá