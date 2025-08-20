Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online".

Trước đó, chiều tối 18/8, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của ông N.H.M về việc con gái N.M.L (SN 2007), bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền và buộc nạn nhân phải tự cách ly khỏi gia đình.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an phường Cái Khế triển khai xác minh. Đến 22h cùng ngày, cơ quan Công an phát hiện, giải cứu cháu L. an toàn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Cái Khế.

Các đối tượng không chỉ lừa nạn nhân tự cách ly với gia đình mà còn liên lạc với người thân nạn nhân để hù dọa, đòi tiền chuộc.

Điều tra ban đầu cho thấy sáng cùng ngày, các đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện, tự xưng là cơ quan Công an, đe dọa cháu L. có liên quan đến hành vi vi phạm Pháp luật, buộc phải tải ứng dụng di động, thực hiện gọi video, rồi yêu cầu mang tài sản gia đình đi cầm cố để nộp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định. Tổng số tiền mà cháu L. đã chuyển vào tài khoản của đối tượng lừa đảo là 466 triệu đồng.

Thời gian qua, Công an TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng liên tục thông tin, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp mất cảnh giác, để kẻ xấu lợi dụng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi gia đình, bậc phụ huynh và nhà trường cần siết chặt hơn nữa việc Giáo dục, trang bị kỹ năng nhận diện cho con em mình.