Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

14:24 20/08/2025
Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ tài chính giả mạo mạo danh nhà trường.
canh bao lua dao anh 1canh bao lua dao anh 2

Các thông tin lừa đảo do Đại học Tài chính - Marketing cảnh báo. Ảnh: FBNT.

Đại học Tài chính - Marketing vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các đối tượng giả danh cán bộ nhà trường để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức đăng tải thông tin tuyển dụng, thông báo học bổng, hỗ trợ tài chính.

Trước đó, theo phản ánh, các đối tượng mạo danh đại diện nhà trường, liên hệ với ứng viên qua điện thoại, thông báo mời phỏng vấn. Sau đó, kẻ xấu yêu cầu ứng viên tham gia các hội nhóm trên MSTeam và tham gia vào dự án Tâm Tài Việt, đóng tiền, đầu tư sinh lời nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, rất nhiều cá nhân liên hệ với trường và thông báo bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

Trước sự việc này, Đại học Tài chính - Marketing khẳng định không thực hiện thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng; không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian nào liên hệ, gọi điện, mời phỏng vấn và yêu cầu ứng viên chuyển tiền.

Tất cả thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ chỉ được đăng tải qua fanpage chính thức (có tick xanh) và website nhà trường tại địa chỉ www.ufm.edu.vn. Nhà trường không yêu cầu đóng phí, chuyển khoản để nhận học bổng, tham gia tuyển dụng hay cơ hội việc làm.

Nhà trường đề nghị phụ huynh, sinh viên, cựu sinh viên và các ứng viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không thực hiện giao dịch tài chính với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tự xưng là đại diện nhà trường nếu chưa được xác minh rõ ràng.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, đề nghị các cá nhân liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Trước đó, nhiều đại học cũng phát đi cảnh báo trước các chiêu lừa đảo. Cụ thể, Đại học Y Dược TP.HCM cảnh báo Facebook xuất hiện trang "Đại học Y Dược - Kênh Việc Làm", thường xuyên đăng lại các bài viết từ trang chính thức, gây nhầm lẫn cho cộng đồng.

Trang giả mạo này còn yêu cầu cung cấp thông tin người dùng với mục đích giới thiệu việc làm, ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết đã xuất hiện fanpage Facebook và website giả mạo, sử dụng giao diện, logo và nội dung tương tự trang chính thức của nhà trường, gây nguy cơ nhầm lẫn và rủi ro bảo mật thông tin cá nhân.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

