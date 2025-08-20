Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

14:19 20/08/2025
Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá 600 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc đơn vị phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, lúc 15h ngày 17/8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe tải BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Pham Tan Tam, Hoai Nhon Dong, Cua khau Lao, Km32, Tram CSGT Phu Loc anh 1

Làm việc với cán bộ CSGT, tài xế Phạm Tấn Tâm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của gần 30 tấn đường trên xe tải.

Thời điểm trên, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cách đây hơn 10 ngày, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế trong quá trình kiểm tra phương tiện cũng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi.

Cụ thể, trưa 8/8, tại Km800+500 quốc lộ 1A đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), lực lượng CSGT phát hiện xe khách mang biển số của nước Lào chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Bên trong khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp được bọc nylon, bên trong chứa sụn chân gà đã bốc mùi hôi, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Tài xế Nguyễn Văn Khoa (36 tuổi, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khai chở số hàng này từ cửa khẩu Lào về Đà Nẵng để tiêu thụ.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/csgt-tp-hue-phat-hien-xe-tai-cho-gan-30-tan-duong-khong-ro-nguon-goc-post1578294.html
Cùng chủ đề
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo Pháp luật
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông...

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng Pháp luật
Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ...

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản Pháp luật
Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Công an Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, thu giữ 300.000 tài khoản cá nhân,...

Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời' Pháp luật
Nạp tiền VETC bị khấu trừ 10%, người dân 'kêu trời'

Theo phản ánh của người dân, việc nạp tiền vào tài khoản giao thông VETC vẫn gặp nhiều bất cập,...

Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo 'bắt cóc online' Pháp luật
Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an TP.HCM vừa giải cứu một nữ sinh 18 tuổi, nạn nhân của thủ đoạn "bắt cóc online" tinh...

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc Pháp luật
Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc

Vũ Xuân Bình (rapper Bình Gold) sử dụng ma tuý rồi lái xe lạng lách, chèn ép ô tô khác...

Mới cập nhật
Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã thể hiện sự xúc động, trăn trở khi chia sẻ về 'đứa con tinh thần'.

5 giờ trước Phim

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

5 giờ trước Tin tức

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

5 giờ trước Đời sống

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ tài chính giả mạo mạo danh nhà trường.

5 giờ trước Pháp luật

Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Những đoàn xe chở khí tài phục vụ diễu binh, diễu hành trong sự kiện A80 đã bắt đầu tập kết về trung tâm Hà Nội, tạo nên không khí sôi động và trang nghiêm trước ngày làm nhiệm vụ.

5 giờ trước Đời sống

Người mắc bệnh COPD cần biết

Người mắc bệnh COPD cần biết

COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi và đường thở. Tin tốt là điều trị sớm và kịp thời sẽ giảm đáng kể nguy cơ biến chứng do COPD.

5 giờ trước Sống khỏe

Lùi lịch công bố điểm chuẩn

Lùi lịch công bố điểm chuẩn

Trong thông báo gửi các trường, Bộ GD&ĐT cho biết lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi đến ngày 22/8, thay vì 17h ngày 20/8.

5 giờ trước Tin tức

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ giải cứu thiếu nữ bị "bắt cóc online".

5 giờ trước Pháp luật

Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Khối 'khổ qua xào trứng' diễu binh A80 là ai?

Bộ quân phục in loang vàng xanh của lực lượng Phòng hoá trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9 gây chú ý trên MXH khi được ví như các món ăn Việt quen thuộc.

5 giờ trước Khám phá

Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

Trang phục của các khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC trong buổi hợp luyện A80 gây chú ý khi được ví như món ăn quen thuộc.

5 giờ trước Khám phá