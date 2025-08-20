Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lùi lịch công bố điểm chuẩn

14:16 20/08/2025
Trong thông báo gửi các trường, Bộ GD&ĐT cho biết lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi đến ngày 22/8, thay vì 17h ngày 20/8.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển. Ngoài ra, năm nay, các trường không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Do vậy, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ lọc ảo thêm 4 lần, thay vì 6 lần như dự kiến ban đầu. Quá trình lọc ảo sẽ kết thúc vào 12h30 ngày 22/8, sau đó, các đại học công bố điểm chuẩn từ chiều cùng ngày, thay vì từ 17h ngày 20/8 như dự kiến.

Để bảo đảm kết quả xét tuyển chính xác, công bằng, khách quan, bộ đề nghị các cơ sở đào tạp tập trung, khẩn trương rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển.

Các trường phải bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Cùng với đó, các trường cần tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm nay, cả nước có 849.544 thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống, với hơn 7,6 triệu nguyện vọng, đạt tỷ lệ hơn 73% trong số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trung bình mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học). Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường sẽ xét tuyển bổ sung.

