Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Giá vàng trong nước đã vượt 190 triệu đồng/lượng

10:06 29/01/2026
Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng tăng vọt khoảng 6 triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (29/1), đẩy giá bán lên đỉnh lịch sử mới, vượt 190 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng đã vượt 190 triệu đồng/lượng sáng 29/1. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 29/1, ảnh hưởng từ đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước một lần nữa ghi nhận bước nhảy vọt 6 triệu/lượng, chính thức thiết lập đỉnh lịch sử mới ở trên vùng 190 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 5,5 triệu đồng ở chiều mua và tăng 6 triệu đồng ở chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán đã nâng lên mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng giờ sáng, các thương hiệu vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt niêm yết giá bán vàng miếng vượt 190 triệu đồng/lượng, cũng là mức cao nhất các doanh nghiệp này từng đưa ra.

Tương tự, vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận Xu hướng tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC sáng nay tăng 5,5 triệu đồng, hiện neo tại vùng 186,2 - 189,2 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 186,8 - 189,8 triệu/lượng.

Đáng chú ý, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay tăng mạnh giá vàng nhẫn lên 186,7 - 189,7 triệu/lượng; còn Mi Hồng niêm yết ở 188,2 - 190,2 triệu/lượng. Hiện chuỗi cửa hàng Mi Hồng đang là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

img-7084-1769655937.jpeg

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu tác động chính từ diễn biến của giá vàng thế giới. Cụ thể, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đang biến động quanh vùng 5.525 USD/ounce, tương đương mức tăng 105 USD so với giá mở cửa. Trong phiên giao dịch liền trước, giá kim quý thế giới cũng đã ghi nhận mức tăng 235 USD/ounce.

Giá vàng thế giới lần đầu vượt mốc 5.000 USD/ounce vào ngày 26/1 và đã tăng hơn 10% trong tuần này. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, sau khi tăng mạnh 64% trong năm 2025.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản giải thích lý do giá vàng trong nước tăng "phi mã". Theo đó, nhà điều hành cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang.

NHNN nhấn mạnh Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên nguồn cung vàng miếng từ NHNN hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Song song với đó, nhiều dự báo cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục tăng khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra. Điều này khiến giá vàng miếng SJC trong nước cũng tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Ngoài ra, mặt bằng chung các kênh đầu tư khác ở trong nước lại kém hấp dẫn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/gia-vang-trong-nuoc-da-vuot-190-trieu-dongluong-post1623809.html
Cùng chủ đề
Thưởng Tết '0 đồng' Đời sống
Thưởng Tết '0 đồng'

Thực trạng “0 đồng” thưởng Tết khiến một số người trẻ TP.HCM điều chỉnh kế hoạch tài chính, chấp nhận...

Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng Đời sống
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm là thước đo hành động để dân tộc phát triển thịnh vượng

Thông điệp "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả" của...

Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng Đời sống
Giá vàng đã vượt 176 triệu đồng/lượng

Trong khi giá vàng thế giới vừa có một nhịp tăng mạnh để lần đầu tiên vượt 5.000 USD/ounce, giá...

Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg Đời sống
Giá bạc lần đầu vượt mốc 100 triệu đồng/kg

Giá bạc thỏi trong nước lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu đồng/kg tại tất cả thương hiệu, phản ánh...

Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV Đời sống
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/1 đã bầu ra Bộ...

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV Đời sống
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư tại Hội nghị lần thứ nhất...

Mới cập nhật
Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Phương thuốc nổi tiếng trị bệnh ngoài da - Bảo Thanh Đường

Bệnh vảy nến là căn bệnh ngoài da nan y, người bệnh thường có cơ địa nóng, rát và thường xuyên bóc từng lớp vảy hết tầng này đến tầng khác. Bảo Thanh Đường có phương thuốc tìm ra nguồn gốc gây bệnh và tác động trực tiếp nhất.

22 giờ tới Bệnh thường gặp

Quy hoạch và không gian sống sinh thái tại Sol Garden Nam Long VSIP Hải Phòng

Quy hoạch và không gian sống sinh thái tại Sol Garden Nam Long VSIP Hải Phòng

Trong những năm gần đây, khái niệm “đô thị sinh thái” ngày càng được nhắc đến nhiều trong các định hướng phát triển đô thị tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở, các dự án mới đang hướng đến việc tạo lập môi trường sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Sol Garden Nam Long VSIP Hải Phòng là một trong những dự án được phát triển theo tinh thần đó.

1 giờ trước Tin Tức

37 tuổi, mất 'bản lĩnh đàn ông' vì nguyên do không ngờ

37 tuổi, mất 'bản lĩnh đàn ông' vì nguyên do không ngờ

Áp lực công việc, tài chính và nhịp sống căng thẳng khiến nhiều người đàn ông rơi vào tình trạng yếu sinh lý sớm.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Mẹ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sau sinh, ăn gì để có đủ sữa cho con là mối quan tâm của nhiều bà mẹ. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, tác động trực tiếp đến quá trình tạo và tiết sữa mẹ.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Virus Nipah gây tử vong cao, vì sao chưa có thuốc và vaccine?

Virus Nipah gây tử vong cao, vì sao chưa có thuốc và vaccine?

Đến nay, vaccine Nipah vẫn chưa thể bước ra khỏi phòng nghiên cứu vì những rào cản khoa học, thử nghiệm và thị trường đặc thù.

5 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Mối quan hệ phức tạp của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan

Mối quan hệ phức tạp của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan

Mối quan hệ của Phương Anh Đào và Quách Ngọc Ngoan trong Báu Vật Trời Cho khiến nhiều người tò mò.

5 giờ trước Phim

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby 'đọ sắc' với Ngọc Trinh, visual tuổi 37 gây bất ngờ

Huyền Baby lộ rõ nhan sắc thật thông qua ảnh chụp bằng cam thường.

5 giờ trước Showbiz

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Điều trị sớm bệnh vẩy nến tránh nguy cơ biến chứng

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao; Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

6 giờ trước Bệnh thường gặp

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

Ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức tháo dỡ công trình, giải tỏa và bàn giao mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

17 giờ trước XÃ HỘI

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Chữa bệnh chàm á sừng bằng phương thuốc quý tại Bảo Thanh Đường

Bệnh chàm á sừng là 1 trong những bệnh ngoài da dai dẳng, nhiều người đã rất khổ sở trong hành trình chữa bệnh của mình. Khi tìm đến Bảo Thanh Đường - Đông y gia truyền đặc trị bệnh ngoài da - khẳng định chữa trị dứt điểm bệnh là một minh chứng cho nền y học cổ truyền nước nhà.

1 ngày trước Bệnh thường gặp