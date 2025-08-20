Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Người mắc bệnh COPD cần biết

14:20 20/08/2025
COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi và đường thở. Tin tốt là điều trị sớm và kịp thời sẽ giảm đáng kể nguy cơ biến chứng do COPD.

COPD là bệnh mạn tính, có thể gây biến chứng đáng lo ngại nếu không được điều trị kịp thời. Ảnh: Daily Express.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là thuật ngữ chung cho một nhóm bệnh bao gồm viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng. COPD là bệnh mạn tính của phổi gây viêm đường hô hấp trong phổi.

Căn bệnh này dẫn đến giảm lưu lượng không khí vào - ra khỏi phổi và việc loại bỏ carbon dioxide khỏi cơ thể trở nên khó khăn. COPD tiến triển dần dần, và trong quá trình đó, có thể xảy ra một số biến chứng.

Tăng áp động mạch phổi

Theo Everyday Health, COPD có thể dẫn đến tăng áp động mạch phổi. Đây là tình trạng huyết áp trong các động mạch dẫn máu từ tim đến phổi tăng cao.

COPD thường có nồng độ oxy trong máu thấp, được gọi là tình trạng thiếu oxy. Theo thời gian, tình trạng thiếu oxy có thể khiến các mạch máu giữa tim và phổi và bên trong phổi co lại, làm tăng áp lực trong các động mạch đó. Cuối cùng, ngay cả nồng độ oxy thấp nhẹ cũng dẫn đến tăng huyết áp phổi.

Với tăng áp động mạch phổi, nửa bên phải tim phải làm việc nhiều hơn để đưa máu qua phổi. Điều này khiến nửa bên phải tim giãn ra và cuối cùng dẫn đến suy tim.

Các dấu hiệu sớm của tăng áp phổi bao gồm khó thở, choáng váng khi hoạt động thể chất hoặc hồi hộp đánh trống ngực (nhịp tim nhanh). Theo thời gian, các triệu chứng có thể xuất hiện khi hoạt động nhẹ hơn hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi.

Tràn khí màng phổi

Nếu không được điều trị kịp thời, COPD làm tăng nguy cơ xẹp phổi một phần hoặc toàn bộ, gọi là tràn khí màng phổi. Tình trạng này xảy ra khi mô phổi bị tổn thương do COPD khiến không khí rò rỉ vào khoang giữa phổi và ngực (khoang màng phổi).

Do không có chỗ thoát khí, không khí tích tụ giữa thành ngực và phổi. Áp lực này tăng lên đến mức có thể khiến phổi bị chèn ép hoặc xẹp.

Xẹp phổi thường xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước. Tình trạng này thường kèm theo cơn đau nhói đột ngột ở ngực và tình trạng khó thở trở nên trầm trọng hơn.

Loãng xương

Theo WebMD, nhiều người mắc COPD bị loãng xương. Đây là một căn bệnh làm xương yếu đến mức dễ gãy sau chấn thương nhẹ. Gần 40% người mắc COPD cũng bị loãng xương.

Bản thân bệnh COPD khiến người bệnh có nguy cơ loãng xương cao hơn. Điều này có thể do một số yếu tố.

Thứ nhất, nhiều người mắc COPD sử dụng steroid dạng hít hoặc dạng uống, gây trở ngại cho quá trình chuyển hóa canxi (khoáng chất cần thiết cho sự hình thành xương) và vitamin D (cần thiết cho quá trình hấp thụ canxi). Một số bệnh nhân COPD giai đoạn cuối cũng bị suy dinh dưỡng, dẫn đến thiếu hụt canxi và vitamin D.

Các triệu chứng của COPD, chẳng hạn khó thở và mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng tập thể dục và vận động. Ít vận động có thể gây mất dần mật độ xương và dẫn đến loãng xương.

