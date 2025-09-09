Đông trùng Tây Tạng – Thực phẩm hỗ trợ sức khỏe được quan tâm tại Việt Nam

​​​​​​​Trong xu hướng quan tâm đến sức khỏe hiện nay, các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Trong số đó, Đông trùng Tây Tạng và Đông trùng hạ thảo Tây Tạng nổi bật nhờ những giá trị được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ bồi bổ cơ thể. Không chỉ được giới khoa học chú ý, hai loại dược liệu này còn tạo nên xu hướng quà tặng sức khỏe tại Việt Nam, nhất là trong các dịp lễ, Tết và những sự kiện đặc biệt.