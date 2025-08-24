Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

09:06 24/08/2025
Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót xa.

Sáng sớm một ngày cuối tháng 8, bà Hồng (49 tuổi) thức dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau không chỉ tập trung ở vùng thái dương mà còn lan xuống gáy, kèm theo chóng mặt, buồn nôn và mất thăng bằng. 

Ban đầu, người phụ nữ này nghĩ do mất ngủ và làm việc nhiều ngày căng thẳng, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ thuyên giảm. Tuy nhiên, sau hơn 2 giờ tình trạng không cải thiện, thậm chí trở nên nghiêm trọng hơn nên bà được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn. (Ảnh minh họa) Người phụ nữ nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn. (Ảnh minh họa)

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của bà Hồng tăng vọt lên 250/135 mmHg, mức cực kỳ nguy hiểm so với ngưỡng bình thường 120/80 mmHg. 

Kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết tiểu não với khối máu tụ khoảng 14 ml. Mặc dù được tiến hành điều trị khẩn cấp, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Sự ra đi đột ngột của bà khiến gia đình bàng hoàng, còn các bác sĩ một lần nữa cảnh báo về những yếu tố nguy cơ gây đột quỵ, trong đó có thói quen ăn uống không lành mạnh.

Thói quen ăn uống “nuôi” bệnh tật

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ cho biết bà Hồng đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhiều năm nay. Dù được dặn dò phải tuân thủ chế độ ăn uống và dùng thuốc đều đặn, nhưng bà thường chủ quan và ít khi thực hiện đúng. 

Trong bữa cơm gia đình, bà vẫn ưa thích những món canh hầm từ xương ống, giò heo hay sườn bò. Đây đều là những món ăn có nhiều chất béo bão hòa.

Theo các chuyên gia tim mạch, với người khỏe mạnh, việc ăn các món canh hầm giàu dinh dưỡng có thể không gây tác động tức thì. Nhưng với bệnh nhân tăng huyết áp, thói quen này lại đặc biệt nguy hiểm. 

Chất béo bão hòa và cholesterol có thể tích tụ, hình thành mảng xơ vữa trong thành mạch. Các mảng xơ vữa làm hẹp lòng động mạch, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Về lâu dài, tình trạng này làm huyết áp tăng cao, gia tăng nguy cơ vỡ mạch máu não.

Những món canh hầm từ giò heo, xương ống hay sườn bò... dễ gây nguy hiểm với bệnh nhân tăng huyết áp. (Ảnh minh họa từ Người lao động) Những món canh hầm từ giò heo, xương ống hay sườn bò... dễ gây nguy hiểm với bệnh nhân tăng huyết áp. (Ảnh minh họa từ Người lao động)
 

Làm gì để giảm nguy cơ đột quỵ?

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng đầu tại Việt Nam. Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người, đặc biệt là người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu… cần chủ động phòng ngừa bằng cách:

Kiểm soát huyết áp: Đo huyết áp thường xuyên, tuân thủ thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Ăn uống lành mạnh: Giảm muối, hạn chế dầu mỡ động vật, thực phẩm nhiều cholesterol; tránh rượu bia và thuốc lá. Thay vào đó, nên tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các loại hạt giàu chất béo tốt.

Tập luyện đều đặn: Các hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, yoga hoặc bơi lội ít nhất 150 phút mỗi tuần giúp máu lưu thông tốt hơn.

Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân, béo phì là yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ.

Quản lý căng thẳng: Học cách thư giãn, ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày để cơ thể hồi phục và ổn định huyết áp.

Chú ý dấu hiệu cảnh báo: Khi xuất hiện triệu chứng như đau đầu dữ dội, yếu hoặc tê liệt tay chân, méo miệng, nói khó… cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu sớm.

Khám sức khỏe định kỳ: Phát hiện sớm các bất thường như mỡ máu cao, đường huyết cao để điều trị kịp thời.

Câu chuyện của người phụ nữ trên là lời nhắc nhở rõ ràng rằng thói quen ăn uống và lối sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt với những người có bệnh nền. 

Đột quỵ có thể đến bất ngờ nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu rủi ro nếu mỗi người nghiêm túc tuân thủ lời khuyên y tế và xây dựng lối sống khoa học.

