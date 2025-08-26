Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. SỨC KHỎE
  3. Sống khỏe

Em bé chào đời giữa tâm bão số 5 Kajiki

09:14 26/08/2025
Giữa cơn bão số 5 hoành hành ở Nghệ An, tiếng khóc đầu đời vang lên trong bệnh viện. Những em bé “vượt bão” là sự bình yên ấm áp giữa giông tố.

Em bé chào đời khi cơn bão đang càn quét khắp miền Trung. Ảnh: BVCC.

Từ chiều 25/8, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền, nằm trên khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Tại đây, sức gió mạnh phổ biến ở cấp 9-10, tức 75-102 km/h, có nơi giật tới cấp 12.

Từng đợt gió rít gào quật ngã cây cối, mưa xối xả trút xuống khiến người dân không khỏi lo lắng, căng thẳng. Thế nhưng, bên trong Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sự sống vẫn lặng lẽ được vun bồi khi những em bé cất tiếng khóc chào đời.

Khi ngoài kia, mưa gió quần thảo, tiếng khóc chào đời của những em bé vang lên trong trẻo.

"Đó là những em bé đã chọn một ngày đặc biệt để đến với thế giới này, một ngày mà cả đất trời đang 'thử thách' sự kiên cường của con người", Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ.

Tiếng khóc đầu đời của những đứa trẻ không chỉ là tín hiệu cho một hành trình mới bắt đầu, mà còn mang đến cho cả ê-kíp y bác sĩ và gia đình sản phụ cảm giác bình yên, ấm áp giữa giông bão.

Trước đó, để bảo đảm công tác tiếp nhận cấp cứu, chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong bão số 5, theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, toàn bộ ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được huy động túc trực 24/24 giờ. Các khoa, phòng liên quan được phân công trực chiến, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men và phương tiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Trong cơn bão, hình ảnh những người làm nghề y tận tâm bên giường bệnh, kiên cường đón chào sự sống mới, đã thành điểm tựa vững vàng cho người dân. Mỗi em bé chào đời an toàn trong mưa bão không chỉ là niềm vui của gia đình, ê-kíp y bác sĩ, mà còn là sự khích lệ đối với cả cộng đồng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự sống vẫn kiên cường hiện diện.

em be chao doi anh 1

em be chao doi anh 2

em be chao doi anh 3

em be chao doi anh 4

Những em bé chào đời giữa tâm bão. Ảnh: BVCC.

Chiều và tối ngày 25/8, bão số 5 (Kajiki) đã đổ bộ đất liền vào khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh, với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14, thậm chí từng đạt cấp 13-14 giật cấp 16 trên vùng biển ven bờ trước đó.

Bão di chuyển chậm, hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-20 km/h, kéo dài nguy cơ mưa lớn, gió mạnh, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Thiệt hại ban đầu đã ghi nhận có một người tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (4 ở Quảng Trị, 4 ở Hà Tĩnh), hơn 600 nhà bị tốc mái. Các cơ quan chức năng, trong đó đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12–24 giờ tới, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đêm 25-26/8, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị có mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi trên 200 mm. Riêng Ninh Bình - Hà Tĩnh có lượng mưa 100-200 mm, cục bộ vượt 400 mm. Cảnh báo mưa cực lớn với cường suất trên 150 mm trong 3 giờ.

Tại Hà Nội, dự báo có mưa vừa, mưa to kèm dông; khu vực Đà Nẵng có lúc xuất hiện mưa rào; TP.HCM mưa dông tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/em-be-chao-doi-giua-tam-bao-so-5-kajiki-post1579981.html
Cùng chủ đề
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi Sống khỏe
Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót...

Người mắc bệnh COPD cần biết Sống khỏe
Người mắc bệnh COPD cần biết

COPD là bệnh hô hấp mạn tính nhưng tác động tiềm ẩn của nó không chỉ giới hạn ở phổi...

Đi cấp cứu sau khi xăm ở vùng nhạy cảm Sống khỏe
Đi cấp cứu sau khi xăm ở vùng nhạy cảm

Một phụ nữ 36 tuổi phải nhập viện sau khi xăm thẩm mỹ làm hồng nhũ hoa. Vùng xăm rỉ...

Sau vài ngày sốt cao, người đàn ông ở Hà Nội không qua khỏi Sống khỏe
Sau vài ngày sốt cao, người đàn ông ở Hà Nội không qua khỏi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết thành phố vừa ghi nhận ca không qua khỏi...

Nhóm người dễ bị đột quỵ khi tập thể dục, thể thao Sống khỏe
Nhóm người dễ bị đột quỵ khi tập thể dục, thể thao

Người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, dị dạng mạch máu não có thể đột ngột đột quỵ khi...

Bộ Y tế yêu cầu dừng lưu thông một loại viên sủi bổ sung vitamin Sống khỏe
Bộ Y tế yêu cầu dừng lưu thông một loại viên sủi bổ sung vitamin

Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe APIROCA-B bị Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tạm dừng...

Mới cập nhật
Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Ngủ dậy đã thấy nước sát mép giường, ngập yên xe

Mưa lớn từ đêm 25 đến sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, "nhà biến thành sông" khi nước tràn vào.

3 giờ trước Đời sống

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Lịch nhập học 2025 của hơn 40 trường đại học, học viện: Tân sinh viên đặc biệt lưu ý!

Ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, nhiều trường đã lên kế hoạch nhập học cho tân sinh viên.

4 giờ trước Tin tức

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Ca nương Kiều Anh phản ứng ra sao về bức ảnh xuất hiện cùng doanh nhân vừa bị bắt vì liên quan đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng?

Nhiều người đã đồng loạt gọi tên ca nương Kiều Anh và kéo vào loạt đồn đoán tiêu cực trên MXH.

4 giờ trước Hậu trường

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bật tăng

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng trở lại sau đà giảm sâu trước đó, diễn biến ghi nhận khi thị trường đánh giá lại triển vọng lãi suất của Mỹ.

4 giờ trước Đời sống

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Tạo Ảnh AI Online Miễn Phí Với Canva: Biến Ý Tưởng Thành Hình Ảnh Sống Động

Thế giới sáng tạo kỹ thuật số đang chứng kiến một cuộc cách mạng mang tên trí tuệ nhân tạo. Giờ đây, việc biến những ý tưởng phức tạp nhất trong suy nghĩ thành hình ảnh trực quan, độc đáo không còn là đặc quyền của các nhà thiết kế chuyên nghiệp. Với sự phát triển của các công cụ tiên tiến, bất kỳ ai cũng có thể trở thành một nghệ sĩ số. Trong số đó, Canva nổi lên như một nền tảng hàng đầu, cung cấp công cụ tạo ảnh AI mạnh mẽ mang tên Magic Media, cho phép người dùng sáng tạo không giới hạn và hoàn toàn miễn phí. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách khai thác tối đa sức mạnh của Canva AI để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

4 giờ trước Phần mềm

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Hà Nội mưa cả đêm, khắp nơi ngập sâu, giao thông tắc cứng

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu tới nửa mét, hàng trăm phương tiện không thể di chuyển đành nằm yên một chỗ.

5 giờ trước Đời sống

Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

Apple sắp 'lột xác' để bước vào một siêu chu kỳ mới

Sau nhiều năm không có quá nhiều đổi mới về thiết kế, Apple sẽ thực hiện tân trang cho iPhone trong vòng 3 năm liên tiếp.

5 giờ trước Thiết bị

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Lý do Bộ Công Thương đề xuất toàn bộ ôtô, xe máy dùng xăng E10 từ 2026

Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10, tiến tới E15 từ năm 2031, với kỳ vọng giảm mạnh phát thải và vẫn đảm bảo an toàn cho động cơ.

5 giờ trước Đời sống

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Thấn đồng 16 tuổi Liverpool gây ngỡ ngàng

Tài năng Rio Ngumoha tạo nên cột mốc lịch sử trong chiến thắng 3-2 của Liverpool trước Newcastle tại vòng 2 Premier League rạng sáng 26/8.

5 giờ trước Bóng đá

Dị thường như bão số 5

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

5 giờ trước Đời sống