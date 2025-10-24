Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giá vàng bật tăng sau 2 ngày rơi mạnh

10:07 24/10/2025
Sáng nay (24/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau khi 2 ngày giảm mạnh. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cao nhất 153,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng theo giá vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

v.jpg Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.112 USD/ounce, tăng 26 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau 2 ngày giảm mạnh. Thống kê 10 tháng qua cho thấy, giá vàng thế giới đã tăng 56% nhờ vào chính sách lãi suất, rủi ro kinh tế. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng đã tăng sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, với kim ngạch nhập khẩu tăng vọt. Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.098 đồng/USD, đứng im so với hôm qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.352 đồng/USD mua - bán. Giá USD trên thị trường tự do quanh mức 27.146 - 27.342 đồng/USD mua - bán.

