Bão số 12 áp sát miền Trung, gây mưa lớn, báo động lũ cấp 3

13:10 21/10/2025
Bão số 12 đổi hướng di chuyển sang Tây Nam, hướng về khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây lớn kéo dài, có nơi đạt đến 900mm, kèm theo nguy cơ lũ vượt báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 7h sáng nay 21/10, vị trí tâm bão số 12-bão Fengshen vào khoảng 18,0°N - 112,6°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12; Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Đến 7h sáng 22/10: Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8°N - 110,2°E, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.  

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Đến 7h ngày 23/10: Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ, tiến vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp (sức gió dưới cấp 6).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Lý Sơn).

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 12 phát lúc 08h00 ngày 21/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 12 phát lúc 08h00 ngày 21/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Tác động của bão

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3-7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền: Từ đêm 22 đến ngày 27/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng: lượng mưa 500-700 mm, có nơi vượt 900 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, đô thị thấp. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thủy điện - thủy lợi, đồng thời chủ động phương án ứng phó với tình huống mưa lũ lớn, có khả năng vượt mức báo động 3.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3

