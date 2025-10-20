Tổ chức thành công Cuộc thi hòa giải thương mại Việt Nam - V-MED 2025

Với mục tiêu thúc đẩy quảng bá và phổ biến kiến thức, kỹ năng về phương thức giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải thương mại tại Việt Nam, ngày 19/10, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) phối hợp tổ chức Vòng trình diễn hòa giải giả định và Lễ bế mạc Cuộc thi hòa giải thương mại Việt Nam 2025 (V-MED 2025) với sự hỗ trợ của Học viện Tòa án.

Vòng trình diễn hòa giải và Lễ bế mạc Cuộc thì V-MED 2025 được tổ chức tại Học viện Tòa án.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, V-MED 2025 đã nhận được sự tham gia vô cùng nhiệt liệt của các bạn sinh viên trên toàn quốc với 197 đội thi và hơn 700 thí sinh đăng ký đến từ 29 trường đại học/học viện trên cả nước. Sau 3 buổi workshop đào tạo chuyên sâu và một bài thi lý thuyết, Ban Tổ chức đã chọn ra 20 đội thi xuất sắc nhất để bước vào Chặng 2: Thực hành phiên hòa giải giả định vào ngày 18, 19/10/2025 vừa qua. Chặng 2 đã diễn ra bao gồm 03 vòng thi, được tiến hành dựa trên 3 tình huống giả định do Ban Tổ chức xây dựng với những phần thi đóng vai hòa giải viên và các bên tham gia hòa giải vô cùng gay cấn nhưng cũng không kém phần thú vị.

Vòng trình diễn hòa giải giả định với sự tham gia của 3 đội thi xuất sắc Cá Voi Xanh, Lottery và Không Law Lắng.

Đặc biệt, năm nay bên cạnh các chặng thi chính là Chặng 1 và Chặng 2, vòng trình diễn hòa giải cũng được diễn ra theo hình thức thi trực tiếp tại Học viện Tòa án, tạo điều kiện để các thí sinh, giám khảo và các khán giả tại hội trường và khán giả theo dõi cuộc thi thông qua livestream có thể cùng nhau chọn ra giải đội được yêu thích nhất - một trong những giải đặc biệt của V-MED 2025.

Tham dự lễ bế mạc cuộc thi có TS Đặng Thị Thơm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Tòa án, TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Học viện Tòa án, LS. Nguyễn Hưng Quang - Luật sư điều hành công ty Luật NHQuang & Cộng sự, ông Phan Trọng Đạt - Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Top 20 đội thi xuất sắc nhất của cuộc thi cùng đại biểu, thầy cô, sinh viên của Học viện Tòa án và các trường đại học, học viện trên toàn quốc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS. Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Học viện Tòa án nhấn mạnh cuộc thi V-MED 2025 đã thật sự trở thành một sân chơi học thuật uy tín, quy tụ trí tuệ của người trẻ, đầy đam mê và sáng tạo. Khi tham gia cuộc thi, các bạn sinh viên đã có được những người bạn mới cũng như những kiến thức về chuyên môn mới về hòa giải thương mại. Cuộc thi V-MED 2025 khép lại nhưng những giá trị mà cuộc thi mang lại vẫn còn lan tỏa, các gương mặt trẻ hôm nay sẽ là những hòa giải viên xuất sắc ngày mai, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi, ông Phan Trọng Đạt – Quyền Giám đốc VMC phát biểu tại Lễ bế mạc.

Đại diện cho Ban tổ chức cuộc thi, ông Phan Trọng Đạt - Quyền Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã có phần phát biểu tổng kết và bế mạc cuộc thi. Ông nhấn mạnh sự phát triển của hòa giải Việt Nam có phần rất lớn sự ủng hộ của Tòa án và cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Ban lãnh đạo, ban khoa và các thầy cô của Học viện Tòa án đối với cuộc thi. Ông mong muốn sự ủng hộ này sẽ được tiếp tục không chỉ trong các cuộc thi dành cho sinh viên mà còn trong nhiều hoạt động hơn nữa. Ông cũng gửi lời tri ân đến các giám khảo Chặng 1 và Chặng 2 cuộc thi đã công tâm và dành nhiều thời gian, công sức, kinh nghiệm để chia sẻ với các đội thi. Bên cạnh đó, ông Đạt cũng gửi lời cảm ơn đến các Nhà tài trợ của chương trình.

Vòng trình diễn hòa giải giả định diễn ra với sự tham gia của 03 đội thi xuất sắc là Đội Cá Voi Xanh (Trường Đại học Luật TP.HCM), Đội Lottery (Học viện Ngoại giao) và Đội KHÔNG LAW LẮNG (Học viện Tòa án). Phần trình diễn hòa giải giả định của các đội thi được đánh giá cao với cách xác định vấn đề pháp lý chính xác, áp dụng chiến thuật hợp lý, trình bày rõ ràng, mạch lạc cũng như phong thái điềm tĩnh, tự tin của các đội thi. Sau vòng trình diễn hòa giải giả định, khán giả tại hội trường và khán giả theo dõi livestream bình chọn cho đội thi mình yêu thích và Đội KHÔNG LAW LẮNG đã xuất sắc đạt được giải Đội thi được yêu thích nhất.

LS. Nguyễn Hưng Quang - Luật sư điều hành công ty Luật NHQuang & Cộng sự đại diện Nhà tài trợ phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội thi đạt giải Vàng, Bạc, Đồng đối với hạng mục Hòa giải viên và hạng mục các bên tham gia hòa giải. Các giải đặc biệt cũng đã được trao cho các đội thi xứng đáng: Giải Hòa giải viên xuất sắc nhất: Thí sinh Nguyễn Thị Phương Anh (Đội Lottery); Giải Bên tham gia hòa giải xuất sắc nhất: Đội KHÔNG LAW LẮNG; Giải Đội thi triển vọng nhất: Đội Lottery; Giải Đội thi được yêu thích nhất: Đội KHÔNG LAW LẮNG.

Cuộc thi V-MED là cuộc thi hòa giải thương mại đầu tiên bằng tiếng Việt cho sinh viên với mục tiêu thúc đẩy quảng bá, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải. Phương thức thi phân hạng của V-MED thông qua phiên giải quyết tranh chấp giả định bằng hòa giải, thí sinh tham gia tranh tài các hạng mục tranh luận trong hoà giải và thực hiện vai trò hoà giải.

V-MED còn có các hoạt động tập huấn, hội thảo dành cho các luật sư, chuyên gia pháp lý, hòa giải viên giàu kinh nghiệm với các giảng viên, sinh viên tại Việt Nam. Cuộc thi và các hoạt động bên lề cuộc thi đem lại cho sinh viên cơ hội trải nghiệm phiên hòa giải thương mại và rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng giải quyết tranh chấp và tìm hiểu thêm về hoà giải thương mại trên Fanpage V-Med - Vietnam Mediation Moot.