20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

Tròn hai thập kỷ sau khi hai cuốn nhật ký chiến tranh gây tiếng vang lớn - “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng LLVT Nhân dân Đặng Thùy Trâm được xuất bản, hành trình tri ân và lan tỏa giá trị nhân văn từ những trang viết thời chiến vẫn đang tiếp tục cháy sáng qua một nhịp cầu đặc biệt: Quỹ Mãi mãi tuổi 20, nay là Câu lạc bộ (CLB) Mãi mãi tuổi 20.

Từ năm 2022, để phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế, Quỹ Mãi mãi tuổi 20 đổi tên thành Câu lạc bộ (CLB) Mãi mãi tuổi 20. Nhưng dù tên gọi thay đổi, tôn chỉ mục đích vẫn giữ nguyên vẹn từ buổi đầu: tri ân - tôn vinh - thiện nguyện - truyền lửa.

Tri ân các thành viên sáng lập và những người đồng hành, chung tay, góp sức cùng CLB “Mãi mãi tuổi 20” trong 20 năm qua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập CLB Mãi mãi tuổi 20 diễn ra ngày 16/8, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch CLB Mãi mãi tuổi 20 khẳng định: Chặng đường 20 năm chưa phải là dài, nhưng đã ghi dấu biết bao kỷ niệm, dấu ấn và thành công của CLB Mãi mãi tuổi 20.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, CLB luôn kiên định hai tiêu chí: trước hết là tri ân đồng đội, các Anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho Cách mạng; thứ hai là truyền ngọn lửa cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Với sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 20 năm qua, CLB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xã hội ghi nhận, đồng đội trân quý, đặc biệt là để lại tình cảm sâu đậm trong lòng đồng bào các vùng sâu, vùng xa.

“20 năm qua là 2 thập kỷ kiên trì vượt khó. Không có nguồn tài chính cố định, không có tài sản sở hữu, Mãi mãi tuổi 20 hoạt động hoàn toàn dựa vào lòng thiện nguyện, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Chính nhờ đó, ngọn lửa của lòng biết ơn, của tinh thần nhân ái và trách nhiệm công dân đã không ngừng được lan tỏa…”- Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ.

Ra mắt Hội đồng Quản lý và Điều hành CLB “Mãi mãi tuổi 20” trong nhiệm kỳ mới (2025 – 2028).

Chúng ta chưa bao giờ quên, hàng triệu người con Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập và tự do của Tổ quốc, hầu hết khi họ còn rất trẻ, ở lứa tuổi 20. Những người may mắn, sống sót trở về, thì đều đã cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình tại chiến trường… Bởi thế, hành trình tri ân - thiện nguyện của Mãi mãi tuổi 20 đã đặt chân đến hàng trăm nghĩa trang, địa danh lịch sử.

Đặc biệt, năm 2019, Mãi mãi tuổi 20 đã vận động kinh phí, trực tiếp tổ chức xây dựng Tháp Tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Quảng Trị.

Đây là công trình được xây dựng trong hơn 1.000 ngày, với tổng chi phí xã hội hóa gần 3 tỷ đồng. Tháp được thiết kế cao 9 tầng, với tầng 1 để ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trưng bày hình ảnh tư liệu lịch sử.

Công trình đã trở thành biểu tượng linh thiêng cho lòng thành kính, một địa chỉ đỏ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ chụp ảnh chung với các đại biểu và các thế hệ “Mãi mãi tuổi 20”.

Trong 20 năm qua, Mãi mãi tuổi 20 đã tổ chức hàng trăm chuyến đi tới các vùng sâu, vùng xa: Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Cao Bằng… để tặng quà cho các đồn Biên phòng, xây chốt bảo vệ biên giới, xây nhà tình nghĩa, cầu dân sinh, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em khó khăn. Hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm đã đến tay bà con vùng cao.

Đặc biệt, là việc tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giới thiệu hàng trăm tác phẩm của Tủ sách Mãi mãi tuổi 20, nằm trong bộ sách Những lá thư thời chiến Việt Nam và Nhật ký thời chiến Việt Nam.

Cùng với những tập hồi ký và tự truyện trong Tủ sách Trái tim người lính của các cựu chiến binh đã được xuất bản và giới thiệu công khai.

Chương trình Tủ sách Đặng Thùy Trâm do Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước, góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy lòng biết ơn và ước mơ cho thế hệ tương lai.

Với tâm niệm: không để những hy sinh và máu của các liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh trở thành vô nghĩa; không để thế hệ trẻ quên đi lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc; Mãi mãi tuổi 20 luôn chú trọng kết nối với thanh niên, sinh viên.

Từ năm 2017, CLB Ngọn lửa tuổi 20 ra đời tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, như một đứa con tinh thần tiếp nối ngọn lửa đó.

Những năm gần đây, Mãi mãi tuổi 20 đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các chương trình, như: Linh thiêng Việt Nam 2016, Dáng đứng Việt Nam 2017, Vinh quang Việt Nam 2018, Tự hào Việt Nam 2019, Kiên cường Việt Nam 2020 và Mơ khúc quân hành 2021… với sự tham gia của hàng nghìn sinh viên các thế hệ.

Theo Đại tá, Nhà văn, CCB Đặng Vương Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành CLB Mãi mãi tuổi 20, nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Mãi mãi tuổi 20 có quyền tự hào rằng, thành tựu lớn nhất chính là tinh thần tri ân, tôn vinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kết nối giữa các thế hệ, được thắp lên từ trái tim, truyền sang trái tim.

Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau. Mãi mãi tuổi 20chính là một biểu tượng của khát vọng và cống hiến, của sự dấn thân và tình yêu quê hương đất nước không giới hạn của những “Trái tim người lính”.