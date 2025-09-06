Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

00:40 06/09/2025
Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam và Tổ chức “Trái tim người lính” đã trao tặng 8 bức di ảnh phục dựng màu mang tên “Tự hào Công an nhân dân Việt Nam” cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tiêu chí chung của việc tuyển chọn và phục dựng màu cho di ảnh “Tự hào Công an nhân dân Việt Nam” là những Anh hùng của Lực lượng Công an nhân dân đã hi sinh trong kháng chiến, hoặc đã mất, đại diện cho các lực lượng, nhiều thế hệ cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân, ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Trao tặng 8 di ảnh chân dung màu của các Anh hùng Liệt sĩ Công an nhân dân cho Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

 

8 di ảnh được trao lần này gồm: Di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Mỵ (1901 – 1989) - đại diện cho những người mẹ của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, đã có con hi sinh trong các cuộc kháng chiến và đấu tranh với tội phạm.

Di ảnh Đồng chí Tô Quyền (1929 - 1996) - đại diện cho thế hệ cán bộ Công an đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Di ảnh Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Hòa Luông (1918 – 1952) - đại diện cho lực lượng Công an xung phong miền Nam trong kháng chiến chống Pháp.

Di ảnh Anh hùng Liệt sĩ Tạ Văn Sáu (1928 – 1960) - đại diện cho Lực lượng An ninh Vũ trang miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Di ảnh Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ (1935 - 1961) - đại diện cho lực lượng Công an nhân dân Vũ trang hoạt động tại vùng biên giới (nay là bộ đội Biên phòng).

Di ảnh Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Kim Vang (1944 - 1972) - đại diện cho thế hệ các cán bộ Công an là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Di ảnh Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Uân (1948 – 1972) - đại diện cho lực lượng Công an, đã hi sinh vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhân dân, trong kháng chiến chống Mỹ tại miền Bắc.

Di ảnh Anh hùng Liệt sĩ Bùi Xuân Quý (1954 – 1984) - đại diện cho các thế hệ Công an nhân dân hi sinh trong phòng chống tội phạm.

Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng - người khởi xướng việc phục dựng màu cho các di ảnh đen trắng của các Anh hùng Liệt sĩ để trang tặng cho các Bảo tàng và thân nhân gia đình Liệt sĩ chia sẻ: “Do đặc trưng của ngành Công an là tính bảo mật cao, nên việc sưu tầm ảnh của cán bộ Công an các thời kỳ kháng chiến là rất khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng chọn những chân dung tiêu biểu nhất, để nhóm họa sĩ trẻ của "Trái tim người lính" tiến hành phục dựng màu và trao tặng công khai; góp phần tri ân những người có công với nước và tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ”.

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai phát biểu tại buổi lễ.

 

Nhân dịp này, cuốn hồi ký của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Phan Văn Lai với tựa đề “Chiến trường và Quê hương” cũng được giới thiệu tới bạn đọc gần xa.  

Thiếu tướng Phan Văn Lai nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Hiện đã 95 tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là tổ chức đại diện cho khoảng 12.000 cán bộ Công an ưu tú, đã xung phong “đi B” trong kháng chiến chống Mỹ. Hàng ngàn người đã hi sinh và mất tích.

“Chiến trường và Quê hương” kể về cuộc đời và sự nghiệp của Thiếu tướng Phan Văn lai với nhiều nội dung phong phú nhưng nổi bật là truyền thống yêu nước của quê hương, gia đình. “Chiến trường” trong Hồi ký, cụ thể là Trị Thiên - Huế đầy khói lửa trong chiến tranh, được ông tái hiện những trận đánh, những chiến công của lực lượng An ninh rất sinh động và chân thực. Ông kể về những trận càn của địch, được người dân nuôi dấu trong hầm bí mật, thoát khỏi vòng tìm diệt của kẻ thù. Ông kể về chiến trường khốc liệt sau Mậu Thân 1968; cảnh cán bộ đói khổ, bệnh tật nặng nề nhưng vẫn kiên định, lạc quan, tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng…

Hồi ký "Chiến trường và quê hương".

 

Xuyên suốt tác phẩm, hình ảnh nổi bật với chiến công đặc biệt xuất sắc là những đồng đội của ông như: Bảy Khiêm, Lê Văn Trĩ (sau này được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân); đồng chí Tạo; đồng chí Mão… và người dân Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Cũng tại chiến trường này, nơi Phan Văn Lai có 12 năm chiến đấu gian khổ ác liệt, cùng đồng đội lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thiếu tướng Phan Văn Lai chia sẻ: “Được sự động viên của đồng đội và những người thân thiết, tôi viết cuốn hồi ký này, trước hết là để bày tỏ tình yêu thương của tôi với những miền quê giàu truyền thống yêu nước; tri ân và tưởng nhớ những người ruột thịt của tôi; những đồng đội thân thiết như ruột thịt của tôi đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tôi cũng muốn gửi vào trang sách tấm lòng biết ơn và tưởng nhớ các bậc lãnh đạo ngành Công an đã dìu dắt tôi; tưởng nhớ và biết ơn đồng đội tôi, những người mẹ nơi chiến trường Trị Thiên Huế trung kiên đã thương yêu, che chở, bảo vệ tôi trong những trận càn khốc liệt của địch... Tôi mong muốn, cuốn Hồi ký này là tài liệu Giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu chúng tôi để luôn học tập, phấn đấu trong công tác, xứng đáng với truyền thống gia đình, truyền thống quê hương”.

trao di ảnh Anh hùng Liệt sĩ Công an nhân dân hồi ký “Chiến trường và Quê hương” trái tim người lính
