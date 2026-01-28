Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng tại dự án trọng điểm ở xã Đại Thanh

22:16 28/01/2026
Ngày 27/01, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức tháo dỡ công trình, giải tỏa và bàn giao mặt bằng dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn xã trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Bảo đảm tiến độ dự án

Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì (cũ) là một trong những công trình hạ tầng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối giao thông, phục vụ sản xuất, kinh doanh của các làng nghề trên địa bàn, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Dự án được UBND huyện Thanh Trì (cũ) phê duyệt và triển khai từ năm 2020, với mục tiêu sớm hoàn thiện tuyến đường giao thông đồng bộ, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Thủ đô.

b1-1769612857.jpgLực lượng chức năng đọc thông báo giải phóng mặt bằng.

 

Xã căn cứ các quyết định ban hành ngày 30-11-2020 của UBND huyện Thanh Trì (cũ) về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất để thực hiện dự án, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai theo đúng quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có việc một số hộ dân chưa đồng thuận, chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, nên sau gần 5 năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư.

Sau khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, UBND xã Đại Thanh tiếp tục được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công trình cũng như yêu cầu cấp bách về tiến độ, UBND xã Đại Thanh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân được xác định là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt.

Trong quá trình thực hiện, chính quyền xã đã nhiều lần tổ chức các buổi làm việc, tiếp xúc, đối thoại với từng hộ gia đình, cá nhân liên quan để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích rõ các quy định của pháp luật về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mặc dù vậy, vẫn còn một số hộ cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không bàn giao mặt bằng theo quy định, gây cản trở cho việc triển khai dự án.

Trước tình hình đó, nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật, đồng thời không để dự án tiếp tục chậm tiến độ, ngày 29-12-2025, UBND xã Đại Thanh đã ban hành Quyết định số 1638/QĐ-UBND phê duyệt phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

Để việc cưỡng chế được thực hiện đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả, UBND xã Đại Thanh đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, xây dựng phương án chi tiết, phân công rõ nhiệm vụ cho từng lực lượng tham gia. Ngày 22-1, Ban thực hiện cưỡng chế đã tổ chức họp, thành lập 4 đoàn công tác tiếp tục xuống địa bàn tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, qua đó hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tuy nhiên, đến thời điểm triển khai, vẫn còn 26 hộ gia đình, cá nhân cố tình không chấp hành theo quy định.

Tạo tiền đề phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội địa phương

Ngày 27/1, UBND xã Đại Thanh tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Quá trình cưỡng chế được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản, không để xảy ra tình huống phức tạp.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngay trong quá trình tổ chức cưỡng chế, đến sáng 27/1, cả 43/43 hộ tự nguyện thu dọn mặt bằng, phối hợp với xã tháo dỡ công trình, không phải cưỡng chế trường hợp nào. Mặt bằng sạch được bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch.

b2-1769612943.jpg

 

b3-1769613022.jpgCác lực lượng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng trình tự pháp luật.

 

Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng cho biết, việc hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng dự án không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ một công trình hạ tầng trọng điểm, mà còn thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của chính quyền xã trong việc kiên quyết tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại kéo dài, không để ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển chung của địa phương. Đồng thời, đây cũng là thông điệp rõ ràng về việc thực thi nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cộng đồng và người dân.

Việc tháo gỡ thành công “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Đại Thanh nói riêng và khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội nói chung. Đây cũng là minh chứng cho sự quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong giai đoạn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vì lợi ích lâu dài của nhân dân.

