Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

Sáng 12/9, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức khai mạc chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm thương mại The Linc (Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội).

Các đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất – tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.

Chuỗi sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng xanh, bền vững, tiến tới hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố, giảm ô nhiễm môi trường góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng tới nền kinh tế cac bon thấp theo mô hình tăng trưởng xanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế hiện nay.

Ông Hoàng Minh Lâm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội Hoàng Minh Lâm cho biết, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020, Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững gồm các sự kiện sau:

Từ ngày 12/9/2025 đến ngày 14/9/2025 tại Trung tâm thương mại The Linc – Khu đô thị ParkCity Hanoi, diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở phân phối bán lẻ và các nhà cung ứng để quảng bá các sản phẩm thân thiện với môi trường; Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện an toàn với quy mô 80 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện, an toàn.

Từ ngày 16/9/2025 đến ngày 18/9/2025 sẽ diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong nhóm ngành sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường tại Trung tâm thương mại Mega Market Thăng Long – số 236 Đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Quy mô 80 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường.

Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 03/10/2025 sẽ diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất tại khu vực Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Quy mô 120 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất.

Lễ ký kết hợp tác chuỗi sản xuất – tiêu dùng xanh.

Chương trình hứa hẹn mang đến cho các cơ sở sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng cái nhìn cụ thể hơn về Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững, thể hiện sự đồng hành của Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội cùng người dân Thủ đô và cả nước thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện nỗ lực cũng như cam kết của Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội trong việc luôn tích cực, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua loạt sự kiện này, Sở Công thương Hà Nội mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng đẩy mạnh áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thay thế bằng các sản phẩm có chất liệu có thể tự hủy, thân thiện với môi trường, tăng cường sản xuất các sản phẩm xanh, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn.