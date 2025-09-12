Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI

Khai mạc Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững

17:33 12/09/2025
Sáng 12/9, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương) tổ chức khai mạc chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.

Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm thương mại The Linc (Khu đô thị ParkCity Hanoi, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội).

a1-1757759440.jpgCác đại biểu cắt băng khai mạc Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất – tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.

 

Chuỗi sự kiện nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm xã hội của cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sản xuất và tiêu dùng xanh, bền vững, tiến tới hình thành thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Thúc đẩy lối sống bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố, giảm ô nhiễm môi trường góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hướng tới nền kinh tế cac bon thấp theo mô hình tăng trưởng xanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế hiện nay.

a21-1757759493.jpgÔng Hoàng Minh Lâm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội Hoàng Minh Lâm cho biết, chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020, Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững gồm các sự kiện sau:

Từ ngày 12/9/2025 đến ngày 14/9/2025 tại Trung tâm thương mại The Linc – Khu đô thị ParkCity Hanoi, diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới liên kết hợp tác bền vững giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung ứng về sản phẩm thân thiện môi trường với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở phân phối bán lẻ và các nhà cung ứng để quảng bá các sản phẩm thân thiện với môi trường; Chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện an toàn với quy mô 80 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành công nghiệp thực phẩm thân thiện, an toàn.

Từ ngày 16/9/2025 đến ngày 18/9/2025 sẽ diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong nhóm ngành sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường tại Trung tâm thương mại Mega Market Thăng Long – số 236 Đường Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội. Quy mô 80 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm tái chế và ứng dụng nguyên, vật liệu nguồn gốc tự nhiên thân thiện với môi trường.

Từ ngày 29/9/2025 đến ngày 03/10/2025 sẽ diễn ra chuỗi kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững lĩnh vực đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất tại khu vực Quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Quy mô 120 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất.

a2-1757759516.jpgLễ ký kết hợp tác chuỗi sản xuất – tiêu dùng xanh.

 

Chương trình hứa hẹn mang đến cho các cơ sở sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng cái nhìn cụ thể hơn về Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững, thể hiện sự đồng hành của Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội cùng người dân Thủ đô và cả nước thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, chương trình còn thể hiện nỗ lực cũng như cam kết của Bộ Công Thương, thành phố Hà Nội trong việc luôn tích cực, chủ động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua loạt sự kiện này, Sở Công thương Hà Nội mong muốn và kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng đẩy mạnh áp dụng các giải pháp, phương thức, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững để sử dụng có hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, giảm thiểu phát sinh chất thải, thay thế bằng các sản phẩm có chất liệu có thể tự hủy, thân thiện với môi trường, tăng cường sản xuất các sản phẩm xanh, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn.

kết nối sản xuất xanh phát triển bền vững Tuần lễ Kết nối 2025 TP Hà Nội
Cùng chủ đề
Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng XÃ HỘI
Trao tặng di ảnh các Anh hùng liệt sĩ của Lực lượng Công an nhân dân cho các Bảo tàng

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam và Tổ chức “Trái...

Khai trương Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason XÃ HỘI
Khai trương Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason

Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh Nason vừa chính thức khai mạc tại 132 phố Lạc...

20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương XÃ HỘI
20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

Tròn hai thập kỷ sau khi hai cuốn nhật ký chiến tranh gây tiếng vang lớn - “Mãi mãi tuổi...

Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025 XÃ HỘI
Herbalife Việt Nam lọt Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng và doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo 2025

Một lần nữa, Herbalife Việt Nam khẳng định vị thế thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu khi vinh dự được...

Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” XÃ HỘI
Trao tặng di ảnh Anh hùng liệt sĩ và giới thiệu bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu”

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến Máu Tình Nguyện 2025 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 286 đơn vị máu XÃ HỘI
Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến Máu Tình Nguyện 2025 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 286 đơn vị máu

Herbalife Việt Nam - một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã phối hợp...

Mới cập nhật
iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

iPhone 17 Pro Max cháy hàng sau 5 phút, đại lý sập web đặt hàng

Lượng quan tâm lớn đến dòng máy khiến nhiều model trong dải iPhone 17 cháy hàng nhanh chóng. Website một số nhà bán quá tải lúc bắt đầu đặt hàng.

23 giờ trước Thiết bị

MISA phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia

MISA phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Ngày 12/09/2025, Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI – Nền tảng hợp nhất các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều tỉnh thành, khiến hàng nghìn người đã sử dụng các sản phẩm giả và kém chất lượng này.

1 ngày trước Pháp luật

Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên, cư dân mạng phát hiện cô đã không còn ở ngôi biệt thự quen thuộc.

1 ngày trước Hậu trường

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

Sau hàng loạt đồn đoán, cuối cùng G-Dragon cũng chính thức xác nhận mang concert Übermensch đến Hà Nội.

1 ngày trước Âm nhạc

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

Sau chuỗi phiên lập đỉnh liên tiếp, thị trường vàng trong nước đang đảo chiều với chuỗi ngày giảm liên tục. Vàng miếng hiện đã giảm mạnh giá bán xuống dưới 133 triệu đồng/lượng.

1 ngày trước Đời sống

Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

Sáng ngày 11/9, chuỗi sự kiện quốc tế VIETINDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 chính thức khai mạc tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội).

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Thúc đẩy tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững

Thúc đẩy tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững

Ngày 11/9/2025, tại Hà Nội, Diễn đàn Tiếp thị và Tiêu dùng Việt Nam 2025 do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh (BCSI) tổ chức đã quy tụ hơn 200 chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý. Sự kiện hướng tới giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững.

2 ngày trước Kinh doanh

Phế Liệu Thành Long thu mua phế liệu giá cao, uy tín số 1 Việt Nam

Phế Liệu Thành Long thu mua phế liệu giá cao, uy tín số 1 Việt Nam

Phế Liệu Thành Long là địa chỉ thu mua phế liệu giá cao, uy tín hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi cam kết thanh toán nhanh chóng, minh bạch và hỗ trợ khách hàng tận nơi, giúp quá trình bán phế liệu trở nên thuận tiện và an toàn nhất. Bài viết này sẽ giới thiệu những điểm nổi bật của dịch vụ, giúp bạn hiểu lý do đơn vị này được đánh giá cao tại Việt Nam.

2 ngày trước Kinh doanh

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống, Cơ quan Ngôn luận của Bộ Y Tế, tổ chức cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” lần thứ tư.

2 ngày trước Đời sống