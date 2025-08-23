Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh Nason vừa chính thức khai mạc tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội. Tại đây trưng bày các tác phẩm gốm được tạo tác từ quá trình nghiên cứu, sáng tạo bền bỉ, miệt mài của kỷ lục gia thế giới, cựu chiến binh Lê Duy Hảo.

Ngày 22/8, tại Hà Nội, tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp thương hiệu Nason tổ chức buổi họp mặt, giới thiệu Bản quyền sáng tạo của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo; đồng thời khai trương Không gian văn hóa di sản gốm sứ Nason.

Cựu chiến binh, Kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo sinh năm 1959 tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (cũ), tỉnh Phú Thọ. Khi đủ tuổi 18, Lê Duy Hảo đã xung phong nhập ngũ vào bộ đội, cầm súng bảo vệ biên giới. Những năm 1984 – 1989, ông từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên – Hà Giang, biên chế trong đội hình của Lữ đoàn Công binh 543 - Quân khu 2. Sau hơn 11 năm trong quân ngũ, Thượng úy Lê Duy Hảo xin phục viên để chuyển sang làm kinh tế để trợ giúp gia đình.

Tiến sĩ Lê Duy Hảo (giữa) nhận Bằng chứng nhận “Không gian di sản văn hóa - khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm gốm sứ tâm linh Nason” do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng.

Năm 2010, Cựu chiến binh Lê Duy Hảo bắt đầu khởi nghiệp nghề Gốm sứ từ con số không. Một mình ông tìm về các làng gốm sứ nổi tiếng nhất Việt Nam để học hỏi kỹ thuật của các nghệ nhân. Ông không ngần ngại “chiêu mộ” các nghệ nhân gốm sứ, rước những người thợ cao tay nhất về Đào Xá truyền nghề. Lê Duy Hảo đã trực tiếp tham gia tạo mẫu, vẽ trang trí, pha men và thậm chí cả dựng lò, đốt lò. Ông ghi chép cụ thể, tỷ mỷ, điều chỉnh từng con số nhỏ.

Cố gắng tìm ra con đường riêng, Lê Duy Hảo đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam đưa chữ DUYÊN, chữ GIÁC vào trong sản phẩm gốm sứ vẽ vàng, được tôi luyện từ tinh thể thạch anh. Dòng gốm sứ độc đáo khác lạ đó chính thức ra đời với tên gọi Gốm sứ Tâm linh Nason. Chúng được nung luyện trong nhiệt luyện cao trên 1300oC đến 1989oC, được chuyển hóa năng lượng từ Oxy - Oxitcacbon hóa thạch. Hỏa biến với với sự rung động huyền thuật của “Thần lửa” đã tạo nên những sắc màu và độ cảm ứng khác nhau. Tạo ra nhiều màu sắc trong cùng một lò nung luyện. Đây cũng là cách điều khí năng lượng, để chắt lọc trong những tinh linh chất thành tinh chất.

Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh NASON.

Cựu chiến binh Lê Duy Hảo cho biết, tất cả nguyên liệu đưa vào sản xuất Gốm sứ tâm linh Nason đều được khai thác chọn lọc từ quặng nguyên khai, nguyên chất từ trời đất sinh ra từ hàng triệu năm trước và được nhào luyện, chuyển hóa năng lượng qua Công nghệ và quy trình sản xuất nghiêm mật tinh chuyên. Những sản phẩm của Nason, khi đưa sang Viện Khoa học Địa chất Việt Nam nghiền nát và xét nghiệm, qua các thiết bị hiện đại nhất của quốc gia như; máy quang phổ phát xạ plasma IRIS - INTREPID kết quả trên 82,48% là “Ngọc thạch anh” Silicon dioxide hay còn gọi là silica, một oxit của silicon có công thức hóa học SiO2.

Vài năm nay, trên thị trường gốm sứ trong và ngoài nước, đã xuất hiện dòng sản phẩm mới với những nét độc đáo, khác lạ, mang đậm chất văn hóa - tâm linh. Đó là dòng Gốm sứ tâm linh Nason. Tuy ra đời chưa lâu, nhưng Nason đã trở thành thương hiệu gốm sứ nổi tiếng với thành phần thạch anh là chính.

Năm 2018, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận Gốm sứ Nason – Sản phẩm sứ có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới. Năm 2019, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo tiếp tục vinh dự nhận được bằng Tiến sĩ Danh dự từ Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) vinh danh cho những cống hiến của ông suốt bao năm qua.

Ngay sau khi được vinh danh xác lập cùng lúc hai Kỷ lục Quốc gia và Thế giới, Gốm sứ tâm linh Nason đã được đầu tư, cải tiến và sản xuất thành công những sản phẩm phủ vàng thật 24 kara bằng công nghệ nano mới, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí và chất lượng vượt trội.



Cựu chiến binh, Kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo cùng các đại biểu, khách mời, bạn bè và người thân chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Trong những ngày Mùa thu lịch sử và ý nghĩa của năm 2025 này, Tiến sĩ Lê Duy Hảo đón nhận tin vui khi Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền tác giả số Việt Nam cấp chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo “Quy trình vẽ và phủ vàng nano trên gốm sứ tâm linh Nason”. Nhân dịp này, ông cũng cho ra mắt Không gian văn hóa-di sản gốm sứ tâm linh Nason tại Hà Nội.

Tâm huyết và cống hiến của Tiến sĩ Lê Duy Hảo không chỉ khẳng định bản lĩnh của người lính trên mặt trận kinh tế, mà còn góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa, di sản của quê hương, đất nước.