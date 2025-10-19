Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng tự hào.

Thời gian gần đây, việc những gương mặt đại diện Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế liên tiếp "tay trắng" đã đặt ra nhiều câu hỏi lớn về bản lĩnh, chiến lược và chất lượng chuẩn bị của nhan sắc Việt.

Đỉnh điểm câu chuyện là vào tối 18/10, khi đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 - Nguyễn Thị Yến Nhi ra về "tay trắng" ở đấu trường mà Việt Nam từng có đại diện đăng quang đã tạo nên sự thất vọng to lớn cho các fan "beauty queen". Trước đó, năm 2024, Võ Lê Quế Anh cũng rời cuộc chơi tương tự khi không thể duy trì thành tích cao vốn được xem là "thương hiệu Việt" tại cuộc thi này.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Yến Nhi "trắng tay", không lọt nổi top 20 của Miss Grand International 2025.

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International thực sự đáng tự hào. Từ năm 2016 trở đi, đại diện Việt Nam liên tục lọt vào các vòng trong như top 20, top 10,.... Thậm chí là giành các giải phụ dựa vào kết quả bình chọn của khán giả - điều vốn là thế mạnh của đại diện Việt Nam tại các đấu trường quốc tế. Và chuỗi thành tích ấy đã giúp Việt Nam xây dựng uy tín tại sân chơi quốc tế. Song việc "đứt mạch" thành tích hai năm liền rõ ràng không thể xem là chuyện ngẫu nhiên! Vậy đâu là những nguyên nhân dẫn tới thất bại này?

Trước hết, phải nhìn nhận một thực tế rằng nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước vẫn vận hành theo lối "ăn xổi ở thì" - chọn gương mặt nhanh, phong trào nhanh nhưng thiếu chiều sâu và môi trường huấn luyện bài bản. Một khi đại diện quốc gia xuất phát với lợi thế hình ảnh trong nước nhưng chưa được trau chuốt kỹ càng về ngoại ngữ, catwalk, bản lĩnh sân khấu quốc tế, họ dễ bị thiệt thời khi đặt chân ra đấu trường lớn.

Cùng với đó, việc chuẩn bị gấp rút sau khi đăng quang, thời gian đào tạo ngắn, ê-kíp hỗ trợ thiếu ổn định cũng là rào cản không nhỏ. Điển hình như trường hợp của Yến Nhi, cô chỉ có khoảng hai tuần chuẩn bị sau khi đăng quang trong nước, trước khi lên đường đến đấu trường quốc tế. Như vậy, so với các đối thủ khác vốn đã được huấn luyện lâu ngày, được trui rèn trong môi trường quốc tế, đại diện Việt Nam rõ ràng gặp bất lợi về mặt thời gian và nền tảng.

Một yếu tố nữa và cũng không kém phần quan trọng chính là thái độ và hình ảnh trước công chúng. Có không ít trường hợp các hoa hậu sau đăng quang vướng ồn ào phát ngôn, hành động gây mất điểm trong mắt khán giả quốc tế và ban tổ chức. Khi năng lực trình diễn còn kém, hình ảnh chưa đủ độ chín thì sân khấu quốc tế trở thành nơi phơi bày khuyết điểm.

Từ câu chuyện này, làn sóng bão hoà của các cuộc thi nhan sắc trong nước càng được phơi bày rõ hơn. Khi mỗi năm đều có hàng trăm người đăng ký thi, hàng chục cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức, thì việc chọn lọc chất lượng, đầu tư chuyên sâu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nếu không thay đổi, trong tương lai gần, các cuộc thi nhan sắc có lẽ sẽ chỉ là show Giải trí chớp nhoáng.

Năm 2024, Võ Lê Quế Anh cũng khiến khán giả thất vọng khi thất bại ở Miss Grand International.

Việc đại diện Việt Nam "trắng tay" ở Miss Grand International hai năm liên tiếp không chỉ là nốt trầm trong làng nhan sắc, mà là hồi chuông cảnh tỉnh rằng, hãy đầu tư chứ đừng chọn nhanh, hãy đào tạo chứ đừng chạy gấp, hãy xây dựng thương hiệu hơn là tận dụng thương hiệu. Khi sân chơi quốc tế ngày càng khắt khe, khán giả quốc tế ngày càng "khôn" hơn, thì kết quả từ việc "ăn xổi ở thì" sẽ là những gì mà Quế Anh hay Yến Nhi nhận về.

Việt Nam từng là quốc gia mạnh tại Miss Grand International nhưng muốn trở lại và vươn xa hơn, chúng ta cần nhìn nhận rằng thành công trên sân khấu quốc tế không phải đến từ một khoảnh khắc đăng quang trong nước mà đến từ một chiến lược bền bỉ và chuyên nghiệp. Hai năm thất bại liên tiếp là lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng cần thiết, không chỉ cho ban tổ chức mà cho mỗi người đẹp, mỗi đơn vị đào tạo và mỗi khán giả yêu sắc đẹp Việt. Vì nếu chỉ chạy theo hào quang, thì sự nổi tiếng cũng đến nhanh, nhưng sụp đổ cũng sẽ nhanh như vậy!