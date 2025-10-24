Đợt rét đậm ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất hiện sớm từ đầu tháng 3/2026.

Miền Bắc rét sớm, không khí lạnh hoạt động mạnh từ tháng 12

Sáng 24/10, Hà Nội đón đợt lạnh đầu mùa với nền nhiệt sáng sớm và đêm chỉ 19-21°C, cao nhất ban ngày khoảng 22-24°C. Tiết trời rét nhẹ, se sắt, kèm nắng yếu.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng 10 ngày tới, miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét. Dù trời hửng nắng, cảm giác hanh khô vẫn rõ rệt do độ ẩm thấp.

Miền Bắc đang bắt đầu trở lạnh. Ảnh minh hoạ/Nguồn: SK&ĐS

Từ nay đến 20/11, không khí lạnh được dự báo sẽ tăng tần suất và cường độ. Giai đoạn tháng 12/2025 – 1/2026, miền Bắc khả năng chịu tác động mạnh hơn, thậm chí xuất hiện rét đậm từ nửa cuối tháng 12.

Trong ba tháng 11/2025 – 1/2026, hiện tượng La Nina được dự báo duy trì với xác suất 60-75%, trong khi trạng thái trung tính chiếm 25-40%. Nhiệt độ trung bình trên cả nước giảm khoảng 0,5°C so với cùng kỳ nhiều năm. Ở Bắc Bộ và khu vực Nam Trung Bộ, nền nhiệt tháng 12/2025 và tháng 1/2026 được nhận định xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nam Bộ có thể nắng nóng sớm từ tháng 3/2026

Giai đoạn tháng 2 – 4/2026, ENSO được dự báo chuyển dần sang trạng thái trung tính (55-65%), trong khi La Nina còn duy trì 25-30%. Không khí lạnh vẫn hoạt động mạnh trong tháng 2, sau đó suy yếu từ tháng 3. Những đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Tại Nam Bộ, nắng nóng có Xu hướng đến sớm. Miền Đông Nam Bộ khả năng ghi nhận những ngày nắng gắt từ đầu tháng 3/2026, sau đó mở rộng sang miền Tây Nam Bộ vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4. Còn khu vực Tây Bắc và dải đất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo đón đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 4/2026.