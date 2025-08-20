Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

Ngay sau khi hoàn thành 6 vòng lọc ảo toàn quốc, nhiều trường đại học lớn sẽ công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 20/8. Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến thông báo kết quả vào khoảng 17h30 cùng ngày.

Ngoài ra, Đại học Bách khoa ĐHQG TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Điện lực, Đại học Mở Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học CMC, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Đại học Văn Lang, Đại học Quốc tế Hồng Bàng… cũng đồng loạt công bố trong khoảng 20-21/8.

Các trường còn lại như Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing, UEF… sẽ công bố điểm chuẩn muộn hơn, nhưng vẫn phải hoàn thành trước 17h ngày 22/8.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8/2025. Đây là thủ tục bắt buộc để đảm bảo quyền lợi nhập học chính thức.

Như vậy, trong vòng ba ngày (20-22/8), gần 300 trường đại học trên cả nước sẽ đồng loạt công bố điểm chuẩn, mở ra giai đoạn mới cho hàng trăm nghìn thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.