Bắt đối tượng điều hành 103 website, đăng hơn 7.000 video khiêu dâm

Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố đối tượng điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video khiêu dâm, đồi trụy.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy", đồng thời can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Đối tượng Lê Minh Hiến.

Theo đó, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của đối tượng được Pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.