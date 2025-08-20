Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

14:26 20/08/2025
Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

Trên trang cá nhân tối 19/8, Nguyễn Quỳnh Anh, bà xã cầu thủ Duy Mạnh, chia sẻ hình ảnh trang hoàng nhà cửa hưởng ứng ngày Quốc khánh 2/9. Phía trước cửa căn nhà trên phố Nguyễn Thái Học được trang trí bằng nhiều nón lá, cờ đỏ sao vàng, chim bồ câu hay tiểu cảnh sạp báo, bàn uống nước.

Vợ chồng nam trung vệ và gia đình Văn Quyết còn còn chuẩn bị một quầy "tạp hóa" nhỏ, phía trước in hình hai cầu thủ để tặng kem miễn phí cho người dân đến xem tổng hợp luyện. Vị trí căn nhà cũng nằm trên tuyến phố các lực lượng diễu binh sẽ đi qua.

"Mọi người đi xem tổng hợp luyện A80 qua chơi với gia đình em nhé. Chẳng mấy khi nhà có khách. Gia đình đã chuẩn bị 500 chiếc kem mời mọi người vào 15h ngày 21/8 ạ", Quỳnh Anh viết.

Dưới bài đăng, hành động đẹp của gia đình cầu thủ nhận nhiều bình luận khen ngợi, hưởng ứng của người theo dõi. Không ít người hẹn sẽ tới sớm để check-in, nhận quà từ hai vợ chồng.

nha vo chong duy manh anh 1nha vo chong duy manh anh 2

Gia đình Duy Mạnh trang trí nhà, thông báo tặng kem cho người đến xem tổng hợp luyện. Ảnh: Nguyễn Quỳnh Anh/Facebook.

Tối 19/8, nàng WAG cũng chia sẻ tâm trạng hào hứng khi ghi lại hình ảnh dàn khí tài, xe quân sự cơ động di chuyển vào trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện.

Vào 20h ngày 21/8, buổi tổng hợp luyện lần 1 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ diễn ra tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, nhiều tuyến đường cũng sẽ tổ chức cấm triệt để các phương tiện lưu thông để phục vụ cho sự kiện.

Buổi tổng hợp luyện lần 2 sẽ diễn ra vào 20h tối 24/8. Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được diễn ra.

Theo lifestyle.znews.vn
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/vo-chong-duy-manh-chuan-bi-500-cay-kem-tang-nguoi-xem-dieu-binh-post1578369.html
