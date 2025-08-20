Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khối ‘canh trứng cà chua’ diễu binh A80 là ai?

14:10 20/08/2025
Trang phục của các khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng CNC trong buổi hợp luyện A80 gây chú ý khi được ví như món ăn quen thuộc.

Hình ảnh từ các buổi hợp luyện chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Trong đó, khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao gây chú ý với bộ quân phục mới.

Quân phục của khối này sử dụng tông kem làm nền, điểm xuyết các mảng loang đỏ và vàng. Sự kết hợp màu sắc khiến cộng đồng mạng liên tưởng đến món canh trứng cà chua quen thuộc trong bữa cơm gia đình, từ đó đặt tên vui cho đội hình là “khối canh trứng cà chua”. Một số gợi ý khác cũng xuất hiện như “khối matcha đậu đỏ” hay “khối mì tôm thả lẩu”, dựa trên sự tương đồng màu sắc với món ăn.

Trước đó, khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học cũng nhận được sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong bộ quân phục in loang vàng và xanh lá, phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ.

Đội hình này được cộng đồng mạng hài hước đặt cho loạt biệt danh như “khối khổ qua xào trứng”, “trứng rán ngải cứu”, “trứng cuộn hành” hay “khối trứng nhiều hành”. Không chỉ dừng lại ở người xem, nhiều chiến sĩ phòng hoá còn trực tiếp hưởng ứng bằng cách đăng tải hình ảnh cá nhân kèm dòng trạng thái dí dỏm, trong đó có chia sẻ trên TikTok: “Trứng chiên nhiều hành đang lên đường”.

Những cách ví von sáng tạo này không chỉ tạo bầu không khí sôi nổi trước ngày lễ lớn mà còn cho thấy sự gần gũi, gắn kết giữa hình ảnh người lính với đời sống thường nhật, góp phần khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc.

