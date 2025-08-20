Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

5 giờ trước Tin tức