Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

14:23 20/08/2025
Những đoàn xe chở khí tài phục vụ diễu binh, diễu hành trong sự kiện A80 đã bắt đầu tập kết về trung tâm Hà Nội, tạo nên không khí sôi động và trang nghiêm trước ngày làm nhiệm vụ.
 

(Dàn khí tài tiến về trung tâm Hà Nội. Nguồn video: thanhngoc897)

Đêm 19 đến rạng sáng 20/8, lực lượng khí tài quân sự tiếp tục được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: VOV Đêm 19 đến rạng sáng 20/8, lực lượng khí tài quân sự tiếp tục được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: VOV
Đoàn xe pháo lễ di chuyển đến khu vực trường đua F1, gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: VOV Đoàn xe pháo lễ di chuyển đến khu vực trường đua F1, gần sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: VOV
 
Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tổ chức cơ động phương tiện khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) tổ chức cơ động phương tiện khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về Sở Chỉ huy ở đường Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Tiền Phong
Dẫn đầu đoàn từ Trung tâm quân sự Quốc gia 4 về Hà Nội là xe thiết giáp XTC-02. Ảnh: Tiền Phong Dẫn đầu đoàn từ Trung tâm quân sự Quốc gia 4 về Hà Nội là xe thiết giáp XTC-02. Ảnh: Tiền Phong
 
Các phương tiện cơ động xe bánh xích, thiết giáp tiến về trung tâm thủ đô. Ảnh: Đại biểu Nhân Dân Các phương tiện cơ động xe bánh xích, thiết giáp tiến về trung tâm thủ đô. Ảnh: Đại biểu Nhân Dân
Các xe di chuyển ổn định với tốc độ khoảng 25-30km/h. Ảnh: Đại biểu Nhân Dân Các xe di chuyển ổn định với tốc độ khoảng 25-30km/h. Ảnh: Đại biểu Nhân Dân
Đến rạng sáng 20/8 đoàn xe từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về đến Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ở đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: VTC News Đến rạng sáng 20/8 đoàn xe từ Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 về đến Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng ở đường Nguyễn Tri Phương. Ảnh: VTC News
Người dân đứng hai bên đường cầm cờ Tổ quốc vẫy chào đoàn xe. Ảnh: VTC News Người dân đứng hai bên đường cầm cờ Tổ quốc vẫy chào đoàn xe. Ảnh: VTC News
Lịch trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: báo Chính Phủ Lịch trình chi tiết Lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: báo Chính Phủ

(Tổng hợp)

