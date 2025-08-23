Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIÁO DỤC
  3. Học đường

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

09:18 23/08/2025
Thủ khoa khố B00 đỗ Đại học Y Dược TP.HCM, trong khi các thủ khoa khối A00 đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Dược Hà Nội...
diem chuan bat ngo anh 1

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, em Nguyễn Việt Hưng, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội, đạt 10 điểm môn Toán và Vật lý, 9,75 điểm môn Tiếng Anh, 9,25 điểm môn Ngữ văn. Với kết quả này, nam sinh là thủ khoa toàn quốc ở bốn khối A01, D01, C01 và D11. Ngoài ra, Hưng cũng dẫn đầu kỳ thi với tổng điểm 4 môn 39/40 điểm. Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn, Hưng đã trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo của

Trần Xuân Đam là cựu học sinh lớp 12A1, trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, nam sinh được 10 điểm môn Toán; Lý, Hóa được 9,75, Ngữ văn 9,25 điểm. Với 39/40 điểm, Đam cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đam cũng đạt 77,03/100 điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA). Hiện tại, nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của trường này. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 3

Nguyễn Lê Hiền Mai, học sinh lớp chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), là một trong tám thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc. Ngay sau khi biết điểm, nữ sinh gây chú ý trên mạng xã hội, được nhiều người đánh giá là "tài sắc vẹn toàn". Hiện tại, Mai cho biết em đã trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 4

Nguyễn Thái An, học sinh lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, sở hữu ba điểm 10 Toán, Lý, Hóa, cũng là thủ khoa khối A00 toàn quốc. Đầu năm lớp 12, An từng thi IELTS và đạt 8.0. Nữ sinh cũng tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025, đạt 123/150 điểm, chỉ cách thủ khoa 7 điểm. Với điểm số đạt được, An trúng tuyển vào ngành Dược học, Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: FBNT.
diem chuan bat ngo anh 5

Thủ khoa khối B00 là em Trần Đức Tài, học sinh trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến (TP.HCM). Em là thí sinh duy nhất đạt được điểm 10 ở 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong năm 2025. Nuôi ước mơ trở thành bác sĩ từ nhiều năm trước, nam sinh đã đăng ký và trúng tuyển vào vào ngành Y khoa của Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 6

Nguyễn Duy Phong, học sinh trường THPT Chương Mỹ A (Hà Nội), là một trong tám thủ khoa khối A00. Trước đó, Phong còn là thủ khoa thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, với 130/150 điểm. Nam sinh cũng thi đạt 90,54/100 điểm đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, đứng thứ 4 trong gần 19.000 thí sinh cùng đợt. Nam sinh đã trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 7

Với điểm 10 tuyệt đối ở cả ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, em Nguyễn Diệu Linh (học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên) trở thành một trong tám thủ khoa của khối A00. Nữ sinh trúng tuyển vào ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Ước mơ của em là trở thành doanh nhân, có kinh tế ổn định để phụ giúp bố mẹ. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 8

Em Nguyễn Quang Minh (trái), học sinh lớp chuyên Toán 2, trường THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), cũng là thủ khoa khối A00 với điểm tuyệt đối. Nam sinh trúng tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Chia sẻ về lựa chọn của mình, Minh cho rằng Bách khoa là ngôi trường tốp đầu đào tạo về kỹ thuật, lĩnh vực này cũng là sở thích của em. Ảnh: NVCC.
diem chuan bat ngo anh 9

Một thủ khoa khối A00 khác là em Trần Hữu Thịnh, học sinh trường THPT Hưng Nhân (Hưng Yên). Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, nam sinh cho biết em đã trở thành sinh viên Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), theo đuổi chương trình Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, đi sâu vào thiết kế vi mạch bán dẫn. Ảnh: FBNT.

 

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/loat-thu-khoa-nam-2025-do-truong-dai-hoc-nao-post1578350.html
Cùng chủ đề
Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu Học đường
Giới thiệu tính năng tính đạo hàm online trên web Gia Sư VietEdu

Đạo hàm online là công cụ miễn phí của Gia Sư VietEdu, hỗ trợ học sinh THPT học và luyện...

Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển Học đường
Nhiều trường đại học không quy đổi điểm giữa các khối xét tuyển

Không ít trường đại học không quy đổi điểm giữa các tổ hợp xét tuyển bằng phương thức thi tốt...

Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Gần 340 thí sinh điểm cao dừng bước Học đường
Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Gần 340 thí sinh điểm cao dừng bước

Gần 340 thí sinh dù đạt tổng điểm xét tuyển có cơ hội cao trúng tuyển đại học vẫn ngậm...

Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 Học đường
Đã có điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Các địa phương đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Thí sinh có thể tra cứu điểm qua...

Giáo viên 25 năm phán: Không phải tâm linh nhưng nhìn vào tóc của một bé gái, tôi biết tương lai em sướng hay khổ Học đường
Giáo viên 25 năm phán: Không phải tâm linh nhưng nhìn vào tóc của một bé gái, tôi biết tương lai em sướng hay khổ

Bạn nghĩ sao về quan điểm cô giáo này?

TP.HCM hướng đến trường học không điện thoại: Giải pháp cho sân trường vắng tiếng cười Học đường
TP.HCM hướng đến trường học không điện thoại: Giải pháp cho sân trường vắng tiếng cười

TP.HCM đang đề xuất cấm học sinh dùng điện thoại trong cả giờ ra chơi, hướng tới môi trường học...

Mới cập nhật
Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Với bệnh bạch biến, việc quan trọng là phát hiện sớm và tích cực điều trị ngay từ thời gian đầu. Bảo Thanh Đường có thuốc gia truyền đặc trị bệnh bạch biến rất hiệu nghiệm, là loại thuốc tắm hoàn toàn bằng thảo dược, sau đó thoa thuốc theo chỉ định. Kết hợp thuốc uống, những đốm trắng sẽ nhạt bớt và dần mất đi, để lại làn da như thuở ban đầu.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành tên đồ uống, tổ chức bán ở khu vực kín, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản cá nhân.

6 giờ trước Pháp luật

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed phát tín hiệu hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9.

6 giờ trước Đời sống

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt ở nhiều ngành học.

6 giờ trước Tin tức

Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1

Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo.

7 giờ trước Đời sống

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PTTM WANGSUN TUNG ƯU ĐÃI XOÁ NHĂN ẤN ĐƯỜNG/CAU MÀY CHỈ 2 TRIỆU 900 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PTTM WANGSUN TUNG ƯU ĐÃI XOÁ NHĂN ẤN ĐƯỜNG/CAU MÀY CHỈ 2 TRIỆU 900 

Trong xã hội hiện đại, diện mạo và thần thái tự tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công việc lẫn cuộc sống. Một gương mặt tươi trẻ, ít nếp nhăn không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt với người đối diện mà còn mang đến sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho chính chủ nhân. 

17 giờ trước Làm đẹp

Bệnh vảy nến: Các dạng thường gặp và bí quyết điều trị từ Y học cổ truyền

Bệnh vảy nến: Các dạng thường gặp và bí quyết điều trị từ Y học cổ truyền

Vảy nến là bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Trong khi y học hiện đại chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, y học cổ truyền lại đi sâu vào căn nguyên, giúp điều hòa khí huyết, thanh nhiệt, giải độc để cải thiện bệnh từ bên trong. Vậy đâu là phương pháp điều trị vảy nến hiệu quả theo Đông y?

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã thể hiện sự xúc động, trăn trở khi chia sẻ về 'đứa con tinh thần'.

3 ngày trước Phim

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

3 ngày trước Tin tức

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

3 ngày trước Đời sống