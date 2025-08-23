Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Vảy nến là bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Trong khi y học hiện đại chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, y học cổ truyền lại đi sâu vào căn nguyên, giúp điều hòa khí huyết, thanh nhiệt, giải độc để cải thiện bệnh từ bên trong. Vậy đâu là phương pháp điều trị vảy nến hiệu quả theo Đông y?

