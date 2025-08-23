Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Với bệnh bạch biến, việc quan trọng là phát hiện sớm và tích cực điều trị ngay từ thời gian đầu. Bảo Thanh Đường có thuốc gia truyền đặc trị bệnh bạch biến rất hiệu nghiệm, là loại thuốc tắm hoàn toàn bằng thảo dược, sau đó thoa thuốc theo chỉ định. Kết hợp thuốc uống, những đốm trắng sẽ nhạt bớt và dần mất đi, để lại làn da như thuở ban đầu.

“Em mắc bệnh bạch biến đã lâu, đầu tiên có một chút ở cổ tay, chủ quan và không nghĩ mình đã mắc bệnh này, sau bệnh lan rộng nhiều, khổ nhất là ba tháng nay, bệnh nổi lên mặt, bệnh đến đâu lông trắng đến đấy, nhất là vùng tóc làm cho tóc bạc trắng, đã nhiều đêm mất ngủ, riết rồi không dám tiếp xúc với ai”. Đó là nỗi băn khoăn lo lắng của chị Loan ở Q.9, TPHCM khi đến khám tại Đông y Bảo Thanh Đường 210 Lê Lai, Q.1, TP.HCM. Nỗi khổ vì mặc cảm với bệnh tật hằn trên gương mặt của chị. Đây cũng là nỗi khổ chung của những bệnh nhân mắc bệnh bạch biến mà hàng ngày lương y Bảo Thanh Đường đã tiếp nhận và điều trị.

Bệnh bạch biến để loang lên mặt, trán… ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, Bảo Thanh Đường có thuốc hiệu nghiệm chữa dứt điểm.

Cũng như chị Loan, anh Thu ở Q.3, TP HCM Tâm sự, tôi bị bạch biến đi khám da liễu, bác sỹ giải thích là bệnh rất khó chữa, tôi buồn rầu hàng tháng trời, tuy bệnh không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhưng về thẩm mỹ và giao tiếp làm tôi mất tự tin rất nhiều”. chạy chữa đủ các loại thuốc nhưng không hết, bệnh ngày càng lan rộng. Từ khi dùng thuốc của Bảo Thanh Đường thấy rất hiệu quả, phần da trắng được mờ dần, da không thấy bì lên nữa, cảm nhận được từng ngày giảm.

Anh phấn khởi nói: “Tôi rất vui mừng khi được điều trị tại Bảo Thanh Đường, đã cho tôi gặp đúng thầy đúng thuốc, đây là một bệnh khó, tôi rất biết, nhưng ở Bảo Thanh Đường đã có thuốc đặc trị và rất thành công với bệnh này, cả đời tôi ghi nhận sự biết ơn mà Bảo Thanh Đường đã đem lại cho tôi”. Bạch biến là một trong những bệnh ngoài da có tiến triển phức tạp, hiện nay mắc bệnh ngày càng nhiều (tỷ lệ khoảng 1-2% dân số), thường mất sắc tố ở da, lông, tóc, tạo thành nhiều đốm trắng, những đốm này loang dần theo thời gian, tuy tốc độ loang chậm. Có nhiều nguyên nhân phát sinh bệnh, nhưng chủ yếu do cơ chế rối loạn miễn dịch, tác nhân hóa chất, một số trường hợp liên quan bởi một số bệnh khác như tiểu đường, khớp, thận, dạ dày...

Chị Nguyễn Thanh Mai cũng giống như anh Thu, những ngày tháng u ám khi mắc căn bệnh này nay đã qua, đó là nhờ tới Bảo Thanh Đường mới hết bệnh. Chị vui mừng kể: “Tôi đã đi quá nhiều, chữa đủ mọi phương cách ai chỉ gì làm nấy, tới bệnh viện, phòng khám, dùng đủ các loại thuốc đông tây, tưởng chừng phải sống chung với bệnh, mỗi khi thấy người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tôi càng khổ sở và thấy mình thật tội nghiệp, tôi rất buồn, không biết ngày mai mình sẽ bước tiếp những bước đi ra sao? Phải đúng là đặt vào địa vị của người mắc bệnh mới thấy hết nổi khổ tâm”.

Đừng chủ quan với bệnh bạch biến. Hãy điều trị sớm khi bệnh mới phát, tránh để bệnh trở thành mãn tính.

Phương thuốc đặc trị bệnh Bạch biến được Bảo Thanh Đường kết hợp từ rất nhiều loại thảo dược và phải pha chế theo bí quyết gia truyền của, các thảo dược này được các lương y phải tìm kiếm từ những loại nấm rừng, có những loại rễ thuốc mà nhiều khi phải cất công đào lên cả ngày trời, khi thu hoạch loại rễ này không được để ra ngoài nắng, phải bọc kín trong bao và chuyển về nới bào chế, sao tẩm. Để làm được loại thuốc bôi, uống cho bệnh nhân bạch biến phải rất kỳ công, mỗi mẻ thuốc đều được kiểm duyệt và quy trình pha chế rất tỷ mỷ, công phu.

Nhưng cho dù bỏ bao công sức để bào chế đến mấy mà người bệnh khỏi, các lương y Bảo Thanh Đường lại vô cùng vui vì bệnh nhân hết bệnh và hết được vĩnh viễn. Như lương y Nguyễn Thị Hòa, phó Tổng giám đốc Tập đoàn y dược Bảo Thanh Đường cho biết: “Dược liệu để điều chế ra các loại thuốc đặc trị Bạch Biến này mỗi năm chỉ có một mùa, vào mùa đông khắc nghiệt thì thứ dược liệu đó mới cho hiệu quả đặc trị được, Hằng năm, hàng ngàn người bệnh điều trị bạch biến ở Bảo Thanh Đường hết bệnh, đó là hạnh phúc thật sự của chúng tôi”.

Bà Nguyễn Thị Hòa (giữa) - Phó Tổng Giám Đốc Công Ty CP Bảo Thanh Đường vinh dự nhận giải thưởng: “Thương hiệu tin cậy” do Trung Tâm UNESCO Văn Hóa và Thông Tin Truyền Thông trao tặng.

Thương hiệu Bảo Thanh Đường lâu đời, cụ tổ là lương y giỏi Nguyễn Đăng Công Lập dưới thời vua Thiệu Trị, bao thế hệ qua Bảo Thanh Đường luôn khẳng định được thế mạnh của mình, phát huy những bài thuốc quý trị bệnh cứu người, được Bộ Y Tế trao tặng giải thưởng “Trái Tim Vì Sức Khỏe Người Việt” và hàng chục giải thưởng cao quý khác.

Không chỉ riêng bệnh bạch biến, các bệnh khó khác như vẩy nến, chàm, tổ đỉa, lang ben, các bệnh khớp, gan, thận, tiểu đường, nấm móng, các bệnh phụ khoa (khí hư, đau bụng kinh, nấm âm đạo…) đều được Bảo Thanh Đường chữa khỏi hẳn, chính vì vậy khách hàng thường mách nhau với Bảo Thanh Đường như một địa chỉ vàng, tìm đến để chữa trị dứt điểm những căn bệnh đeo đẳng khổ sở, hành hạ.

