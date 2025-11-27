Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bệnh vảy nên và cách điều trị hiệu quả triệt để tại Bảo Thanh Đường

08:44 27/11/2025
Một khi đã mắc bệnh, dù là bệnh ngoài da hay bệnh nội tiết khác, người bệnh cũng thường có tâm lý lo lắng, và mong dùng thuốc gì cho bệnh chống khỏi. Cũng từ tâm lý ấy, làm cho người mắc bệnh thiếu sự cân nhắc và tỉnh táo để lựa chọn thuốc cho phù hợp và đúng cách.

Ai mách gì làm nấy, hoặc tự ý dùng thuốc luôn làm cho người bệnh không những không hết bệnh, tốn kém chi phí mà còn gây thêm các biến chứng như trường hợp của anh Trần Văn Xuân 45 tuổi, ngụ tại Vĩnh Cữu, Biên Hòa, Đồng Nai. Từ khi mắc bệnh vảy nến, anh Xuân luôn cảm thấy bất an vì mặc cảm không những với vợ con, gia đình, mà còn cả với bạn bè, đồng nghiệp. Nhiều đêm anh thức trắng vì căn bệnh hoành hành và cũng vì lo lắng vì bệnh. Mỗi khi không ngủ được, ngày sau thì bệnh lại nặng hơn.

Mắc bệnh vảy nến hơn 10 năm, gần đây anh Xuân đã mua thuốc lá, thuốc tiêm vào bắp tay theo mách bảo trên mạng dẫn đến tình trạng bệnh tăng nặng, những mảng vảy khắp người, đỏ ửng, bong tróc và mưng mủ, 2 mắt không thể mở nổi. Thuốc tiêm anh Xuân dùng có thành phần corticoid, là thuốc chống chỉ định điều trị vảy nến. Sau vài lần tiêm, bệnh không thuyên giảm mà còn trở nên nặng hơn.

Sau khi thăm khám cho anh, lương y Bảo Thanh Đường đã tiến hành sử dụng những thuốc kháng viêm, thanh nhiệt, dưỡng ẩm kết hợp với những thuốc đặc trị dành cho vảy nến để giảm tình trạng viêm, mưng mủ, mát gan giải độc, giúp cơ thể dịu mát, giảm bong tróc và tinh thần thư thái, ngủ nghỉ an giấc hơn.

img-8238-1764174338.jpeg

Hơn một tuần điều trị, tình trạng mưng mủ của của anh Xuân đã thuyên giảm, khi đến tái khám, tinh thần của anh ổn định hơn và các vùng da tổn thương có chuyển biến tích cực hơn. Lương y Bảo Thanh Đường cho biết: “để điều trị ổn định và kiểm soát được bệnh, cần có sự kiên trì dùng thuốc và tái khám đúng định kỳ”. 

Lời khuyên của lương y Bảo Thanh Đường

Việc đắp các loại lá, tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc … dễ làm kích ứng khiến bệnh nhân khó chịu, bùng phát bệnh nặng hơn, dẫn tới việc điều trị sẽ khó khăn hơn và tốn kém nhiều hơn.

Vì vậy, phương pháp điều trị bệnh vảy nến cần phải được khám tại các cơ sở chuyên khoa, có sự chỉ định về độ tuổi, thể bệnh, vị trí thương tổn, diện tích bệnh và cách sử dụng thuốc theo từng giai đoạn.

Thuốc bôi, thuốc uống và kết hợp với các phương pháp khác như tăng cường vận động, nâng cao sức đề kháng, kiêng các loại hải sản, rượu bia thuốc lá để tăng hiệu quả điều trị.

Bệnh vảy nến có liên quan đến yếu tố gen và rối loạn miễn dịch trong cơ thể. Khi có dấu hiệu bất thường về da, nên đến khám và dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Tránh việc tự ý sử dụng thuốc và tránh để bệnh quá lâu.

Bạn đọc cần tư vấn về bệnh vảy nến hoặc các bệnh ngoài da như: bệnh chàm, bệnh á sừng, rụng tóc, bệnh bạch biến… có thể đến trực tiếp tại: 

