Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1

09:03 23/08/2025
Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo.
dieu binh anh 1

Cảnh đông đúc, nườm nượp tại trung tâm Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần 1, ngày 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

Trung tâm Hà Nội rộn ràng trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Dòng người đổ về từ sáng sớm, phủ kín các tuyến phố quanh Ba Đình, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương… tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt.

Để có được những khoảnh khắc giao lưu cùng đoàn chiến sĩ, nhiều người chờ đợi hàng giờ, chen lấn tìm chỗ giữa thời tiết oi bức.

Từ thực tế đó, loạt bí kíp được rút ra, trở thành kinh nghiệm quý cho những ai dự định tham gia các buổi "concert quốc gia" tiếp theo.

dieu binh anh 2

Người dân ngồi 2 bên tuyến đường nơi các đoàn diễu binh đi qua, ngày 21/8. Ảnh: Trang Nguyễn.


Chọn đúng "điểm vàng"

Những vị trí xem diễu binh được đánh giá đẹp nhất là các tuyến Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú, Hàng Cháo... Tại đây, đội hình diễu binh, diễu hành đi qua với đầy đủ khí thế, dễ dàng ghi lại những khung hình ấn tượng.


Gửi xe thông minh, ưu tiện phương tiện công cộng

Đi xe máy là lựa chọn linh hoạt, người dân nên gửi tại các trường học, bệnh viện, nhà ga gần khu vực xem diễu binh. Ban tổ chức đã phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn bố trí

Ga metro Cát Linh chật kín ngày đầu tổng hợp luyện A80. Ảnh: Minh Chiến.


Đến thật sớm

Nếu muốn quan sát cận cảnh, bạn nên đến sớm ít nhất 8-10 tiếng để giữ chỗ. Tổng hợp luyện diễn ra buổi tối từ 20h, nhưng nhiều người đã có mặt từ 5h. Đến muộn đồng nghĩa với việc bị đẩy ra xa, tầm nhìn hạn chế và phải chen chúc giữa biển người. Nếu đến sau, bạn nên mang theo ghế con để có tầm nhìn rõ hơn đoàn diễu binh.


Bám sát vỉa hè, rào chắn

Ngay khi đến nơi, bạn tìm cách đứng sát vỉa hè, bám theo rào chắn sắt. Lực lượng chức năng sẽ di chuyển rào theo lộ trình; nếu không bám sát, bạn rất dễ bị “chen mất” chỗ đẹp.


Chuẩn bị tinh thần

Sự kiện tầm quốc gia, hàng vạn người cùng hội tụ, đông đúc là điều chắc chắn. Thế nên, hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái, vui vẻ, bớt cáu gắt nếu chẳng may bị va chạm. Coi đó là "gia vị" của một ngày hội lớn, vui vẻ hợp tác với lực lượng an ninh và những người xung quanh, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, đáng nhớ hơn rất nhiều.

dieu binh anh 4

Bà Đỗ Thị Chinh cùng nhóm bạn "cắm trại" gần Công viên Bách Thảo để chờ xem hợp luyện diễu binh tối 21/8. Ảnh: Châu Sa.


Tận dụng địa hình xung quanh để có góc nhìn tốt

Nhiều người lựa chọn liên hệ với các hộ dân dọc tuyến diễu binh để được đứng trên ban công tầng hai, hoặc tìm những vị trí có bậc thềm, điểm cao an toàn quanh khu vực. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để quan sát trọn vẹn màn diễu binh mà không phải chen lấn trong đám đông.


Mang đồ gọn nhẹ

Nhất định bạn phải có quạt, bởi dùng trời mát, không khí vẫn ngột ngạt, nóng bức khi phải chen chúc. Ngoài ra, hãy mang theo khăn quảng cờ đỏ sao vàng, sticker, quạt mini, sạc dự phòng, ít đồ ăn nhẹ để duy trì năng lượng. Khắp các tuyến phố đều có điểm phát nước miễn phí, vì vậy không nên mang quá nhiều nước để tránh nặng và hạn chế xả rác bừa bãi.


Cẩn trọng với “giá trên trời” từ hàng rong

Một số người bán quạt, cờ cầm tay có thể "hét" tới 20.000 đồng cho món đồ chỉ 5.000 đồng. Bạn nên chuẩn bị từ nhà hoặc mua trước, tránh bị "chặt chém" ngay tại sự kiện.


Mang giày Thể thao

Đứng hàng giờ đồng hồ và chen lấn trong dòng người đông đúc đòi hỏi sự thoải mái. Giày thể thao mềm, ôm chân sẽ giúp bạn tránh đau nhức và bị giẫm lên. Đi dép hoặc giày cao gót dễ gây bất tiện, thậm chí khiến người tham gia gặp rủi ro không đáng có.


Đừng vội về ngay sau khi kết thúc

Ngay sau khi chương trình kết thúc, giao thông quanh khu vực thường rơi vào tình trạng quá tải, các tuyến đường chính ùn tắc kéo dài. Ngay cả tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông cũng có thời điểm giãn chuyến tới hàng giờ. Giải pháp hợp lý là tìm một quán nước, ăn uống thư giãn và đợi đến khoảng nửa đêm, khi lượng người đã giảm đáng kể, rồi mới di chuyển.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/bai-hoc-sau-concert-quoc-gia-ngay-1-post1579145.html
Cùng chủ đề
Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng Đời sống
Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed...

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh Đời sống
Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang...

Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80 Đời sống
Cận cảnh dàn khí tài hùng hậu tập kết về Hà Nội, sẵn sàng cho sự kiện A80

Những đoàn xe chở khí tài phục vụ diễu binh, diễu hành trong sự kiện A80 đã bắt đầu tập...

Trà sữa thành 'ngành công nghiệp' tỷ USD Đời sống
Trà sữa thành 'ngành công nghiệp' tỷ USD

Không còn là một thức uống đơn thuần, trà sữa trân châu nay đã trở thành ngành công nghiệp tỷ...

Con gái lai Tây của Phương Vy gây chú ý Đời sống
Con gái lai Tây của Phương Vy gây chú ý

Khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây, con gái Phương Vy là bé Ailani thu hút sự chú...

Các 'bóng hồng' chống nắng kín mít trên thao trường A80 Đời sống
Các 'bóng hồng' chống nắng kín mít trên thao trường A80

Các nữ chiến sĩ che chắn kín mít trong những buổi tập luyện dưới ánh nắng gay gắt tại thao...

Mới cập nhật
Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Với bệnh bạch biến, việc quan trọng là phát hiện sớm và tích cực điều trị ngay từ thời gian đầu. Bảo Thanh Đường có thuốc gia truyền đặc trị bệnh bạch biến rất hiệu nghiệm, là loại thuốc tắm hoàn toàn bằng thảo dược, sau đó thoa thuốc theo chỉ định. Kết hợp thuốc uống, những đốm trắng sẽ nhạt bớt và dần mất đi, để lại làn da như thuở ban đầu.

5 giờ trước Bệnh thường gặp

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Thủ khoa khố B00 đỗ Đại học Y Dược TP.HCM, trong khi các thủ khoa khối A00 đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Dược Hà Nội...

6 giờ trước Học đường

Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành tên đồ uống, tổ chức bán ở khu vực kín, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản cá nhân.

6 giờ trước Pháp luật

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed phát tín hiệu hạ lãi suất trong phiên họp tháng 9.

6 giờ trước Đời sống

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt ở nhiều ngành học.

6 giờ trước Tin tức

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PTTM WANGSUN TUNG ƯU ĐÃI XOÁ NHĂN ẤN ĐƯỜNG/CAU MÀY CHỈ 2 TRIỆU 900 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PTTM WANGSUN TUNG ƯU ĐÃI XOÁ NHĂN ẤN ĐƯỜNG/CAU MÀY CHỈ 2 TRIỆU 900 

Trong xã hội hiện đại, diện mạo và thần thái tự tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công việc lẫn cuộc sống. Một gương mặt tươi trẻ, ít nếp nhăn không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt với người đối diện mà còn mang đến sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực cho chính chủ nhân. 

17 giờ trước Làm đẹp

Bệnh vảy nến: Các dạng thường gặp và bí quyết điều trị từ Y học cổ truyền

Bệnh vảy nến: Các dạng thường gặp và bí quyết điều trị từ Y học cổ truyền

Vảy nến là bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Trong khi y học hiện đại chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, y học cổ truyền lại đi sâu vào căn nguyên, giúp điều hòa khí huyết, thanh nhiệt, giải độc để cải thiện bệnh từ bên trong. Vậy đâu là phương pháp điều trị vảy nến hiệu quả theo Đông y?

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ nói về lý do chọn bài hát của Nguyễn Văn Chung làm nhạc phim

Đạo diễn phim Mưa Đỏ đã thể hiện sự xúc động, trăn trở khi chia sẻ về 'đứa con tinh thần'.

3 ngày trước Phim

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả trường phải hoàn tất việc công bố trước 17h ngày 22/8.

3 ngày trước Tin tức

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang trí nhà cửa, chuẩn bị kem tặng người dân đến theo dõi sự kiện.

3 ngày trước Đời sống