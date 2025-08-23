Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân chuẩn bị tốt hơn cho những lần tham gia tiếp theo.

Cảnh đông đúc, nườm nượp tại trung tâm Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần 1, ngày 21/8. Ảnh: Minh Chiến.

Trung tâm Hà Nội rộn ràng trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Dòng người đổ về từ sáng sớm, phủ kín các tuyến phố quanh Ba Đình, Nguyễn Thái Học, Hùng Vương… tạo nên không khí vừa trang nghiêm, vừa náo nhiệt.

Để có được những khoảnh khắc giao lưu cùng đoàn chiến sĩ, nhiều người chờ đợi hàng giờ, chen lấn tìm chỗ giữa thời tiết oi bức.

Từ thực tế đó, loạt bí kíp được rút ra, trở thành kinh nghiệm quý cho những ai dự định tham gia các buổi "concert quốc gia" tiếp theo.

Người dân ngồi 2 bên tuyến đường nơi các đoàn diễu binh đi qua, ngày 21/8. Ảnh: Trang Nguyễn.



Chọn đúng "điểm vàng"

Những vị trí xem diễu binh được đánh giá đẹp nhất là các tuyến Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú, Hàng Cháo... Tại đây, đội hình diễu binh, diễu hành đi qua với đầy đủ khí thế, dễ dàng ghi lại những khung hình ấn tượng.



Gửi xe thông minh, ưu tiện phương tiện công cộng

Đi xe máy là lựa chọn linh hoạt, người dân nên gửi tại các trường học, bệnh viện, nhà ga gần khu vực xem diễu binh. Ban tổ chức đã phối hợp cùng các ban, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn bố trí

Ga metro Cát Linh chật kín ngày đầu tổng hợp luyện A80. Ảnh: Minh Chiến.



Đến thật sớm

Nếu muốn quan sát cận cảnh, bạn nên đến sớm ít nhất 8-10 tiếng để giữ chỗ. Tổng hợp luyện diễn ra buổi tối từ 20h, nhưng nhiều người đã có mặt từ 5h. Đến muộn đồng nghĩa với việc bị đẩy ra xa, tầm nhìn hạn chế và phải chen chúc giữa biển người. Nếu đến sau, bạn nên mang theo ghế con để có tầm nhìn rõ hơn đoàn diễu binh.



Bám sát vỉa hè, rào chắn

Ngay khi đến nơi, bạn tìm cách đứng sát vỉa hè, bám theo rào chắn sắt. Lực lượng chức năng sẽ di chuyển rào theo lộ trình; nếu không bám sát, bạn rất dễ bị “chen mất” chỗ đẹp.



Chuẩn bị tinh thần

Sự kiện tầm quốc gia, hàng vạn người cùng hội tụ, đông đúc là điều chắc chắn. Thế nên, hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái, vui vẻ, bớt cáu gắt nếu chẳng may bị va chạm. Coi đó là "gia vị" của một ngày hội lớn, vui vẻ hợp tác với lực lượng an ninh và những người xung quanh, bạn sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng, đáng nhớ hơn rất nhiều.

Bà Đỗ Thị Chinh cùng nhóm bạn "cắm trại" gần Công viên Bách Thảo để chờ xem hợp luyện diễu binh tối 21/8. Ảnh: Châu Sa.



Tận dụng địa hình xung quanh để có góc nhìn tốt

Nhiều người lựa chọn liên hệ với các hộ dân dọc tuyến diễu binh để được đứng trên ban công tầng hai, hoặc tìm những vị trí có bậc thềm, điểm cao an toàn quanh khu vực. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để quan sát trọn vẹn màn diễu binh mà không phải chen lấn trong đám đông.



Mang đồ gọn nhẹ

Nhất định bạn phải có quạt, bởi dùng trời mát, không khí vẫn ngột ngạt, nóng bức khi phải chen chúc. Ngoài ra, hãy mang theo khăn quảng cờ đỏ sao vàng, sticker, quạt mini, sạc dự phòng, ít đồ ăn nhẹ để duy trì năng lượng. Khắp các tuyến phố đều có điểm phát nước miễn phí, vì vậy không nên mang quá nhiều nước để tránh nặng và hạn chế xả rác bừa bãi.



Cẩn trọng với “giá trên trời” từ hàng rong

Một số người bán quạt, cờ cầm tay có thể "hét" tới 20.000 đồng cho món đồ chỉ 5.000 đồng. Bạn nên chuẩn bị từ nhà hoặc mua trước, tránh bị "chặt chém" ngay tại sự kiện.



Mang giày Thể thao

Đứng hàng giờ đồng hồ và chen lấn trong dòng người đông đúc đòi hỏi sự thoải mái. Giày thể thao mềm, ôm chân sẽ giúp bạn tránh đau nhức và bị giẫm lên. Đi dép hoặc giày cao gót dễ gây bất tiện, thậm chí khiến người tham gia gặp rủi ro không đáng có.



Đừng vội về ngay sau khi kết thúc

Ngay sau khi chương trình kết thúc, giao thông quanh khu vực thường rơi vào tình trạng quá tải, các tuyến đường chính ùn tắc kéo dài. Ngay cả tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông cũng có thời điểm giãn chuyến tới hàng giờ. Giải pháp hợp lý là tìm một quán nước, ăn uống thư giãn và đợi đến khoảng nửa đêm, khi lượng người đã giảm đáng kể, rồi mới di chuyển.