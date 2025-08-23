Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

09:08 23/08/2025
Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt ở nhiều ngành học.
Đại học Bách khoa Hà Nội.
Đáng chú ý, Chương trình Tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 29,39 điểm. Như vậy, ngay cả khi thí sinh đạt trung bình 9,7 điểm/môn (tương ứng khoảng 29,1 điểm/3 môn) vẫn chưa chắc trúng tuyển. Một sai sót nhỏ, thậm chí chỉ vài phần thập phân, có thể khiến nhiều thí sinh mất cơ hội vào ngành “hot” này.
Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, Khoa học máy tính (IT1) cũng có điểm chuẩn rất cao, đạt 29,19 điểm. Các ngành thuộc nhóm kỹ thuật Công nghệ như Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (28,48 điểm), Vi điện tử & Công nghệ nano (28,25 điểm), hay Điện tử - Viễn thông (28,07 điểm) đều ghi nhận mức chuẩn xấp xỉ 28 điểm, cho thấy sức hút mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất là 19,00 điểm, thuộc chương trình hợp tác quốc tế TROY-BA (Quản trị kinh doanh với Đại học Troy, Mỹ). Sự chênh lệch giữa ngành cao nhất và thấp nhất lên đến 10,39 điểm, phản ánh rõ mức độ phân hóa trong lựa chọn ngành học của thí sinh.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh gần 9.700 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng.

Theo công bố, học phí năm học 2025-2026 dao động từ 28–90 triệu đồng/năm, tăng nhẹ so với năm trước. Trong đó, chương trình chuẩn từ 28–35 triệu đồng, chương trình chất lượng cao từ 35–45 triệu đồng, các chương trình quốc tế khoảng 25–30 triệu đồng/học kỳ. Riêng hai chương trình hợp tác với Đại học Troy (Mỹ) có mức cao nhất, từ 78–90 triệu đồng/năm.

Việc một số ngành có điểm chuẩn tiệm cận mức tuyệt đối cho thấy sức hút đặc biệt của lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Với những thí sinh đạt 9,7 điểm/môn nhưng vẫn “trượt” ngành top, đây là minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong tuyển sinh đại học năm nay.

Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học Tin tức
Điểm chuẩn 2025: Cuộc hẹn lớn của gần 300 trường đại học

Từ chiều ngày 20/8/2025, các trường đại học trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển...

Lùi lịch công bố điểm chuẩn Tin tức
Lùi lịch công bố điểm chuẩn

Trong thông báo gửi các trường, Bộ GD&ĐT cho biết lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi đến...

Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo Tin tức
Từ 1/1/2026: Những điều giáo viên không được phép làm theo Luật Nhà giáo

Từ 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, quy định rõ 5 hành vi giáo viên bị nghiêm...

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tính 17 điểm tốt nghiệp bằng 22,5 điểm học bạ Tin tức
Trường ĐH Xây dựng Hà Nội tính 17 điểm tốt nghiệp bằng 22,5 điểm học bạ

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố bảng quy đổi tương đương điểm thi tốt nghiệp THPT...

Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Đề khó hay học lệch? Tin tức
Điểm toán "hủy diệt" giấc mơ đại học: Đề khó hay học lệch?

Chỉ vì điểm liệt toán, 777 giấc mơ đại học tan vỡ, dù nhiều em đạt hơn 8 điểm ở...

Bỏ quy định đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn Tin tức
Bỏ quy định đạt 8 điểm toán mới được học vi mạch bán dẫn

Bộ GD&ĐT bỏ quy định học sinh phải đạt tối thiểu 8 điểm môn toán, đồng thời đạt tổng điểm...

