Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội: 9,7 điểm/môn cũng không thể đỗ

Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025 theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 29,39 điểm, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt ở nhiều ngành học.

Đáng chú ý, Chương trình Tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiếp tục giữ vị trí cao nhất với 29,39 điểm. Như vậy, ngay cả khi thí sinh đạt trung bình 9,7 điểm/môn (tương ứng khoảng 29,1 điểm/3 môn) vẫn chưa chắc trúng tuyển. Một sai sót nhỏ, thậm chí chỉ vài phần thập phân, có thể khiến nhiều thí sinh mất cơ hội vào ngành “hot” này.

Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngoài ra, Khoa học máy tính (IT1) cũng có điểm chuẩn rất cao, đạt 29,19 điểm. Các ngành thuộc nhóm kỹ thuật Công nghệ như Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa (28,48 điểm), Vi điện tử & Công nghệ nano (28,25 điểm), hay Điện tử - Viễn thông (28,07 điểm) đều ghi nhận mức chuẩn xấp xỉ 28 điểm, cho thấy sức hút mạnh mẽ.

Ở chiều ngược lại, mức điểm chuẩn thấp nhất là 19,00 điểm, thuộc chương trình hợp tác quốc tế TROY-BA (Quản trị kinh doanh với Đại học Troy, Mỹ). Sự chênh lệch giữa ngành cao nhất và thấp nhất lên đến 10,39 điểm, phản ánh rõ mức độ phân hóa trong lựa chọn ngành học của thí sinh.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh gần 9.700 chỉ tiêu theo 4 phương thức, gồm: xét tuyển tài năng, xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng.

Theo công bố, học phí năm học 2025-2026 dao động từ 28–90 triệu đồng/năm, tăng nhẹ so với năm trước. Trong đó, chương trình chuẩn từ 28–35 triệu đồng, chương trình chất lượng cao từ 35–45 triệu đồng, các chương trình quốc tế khoảng 25–30 triệu đồng/học kỳ. Riêng hai chương trình hợp tác với Đại học Troy (Mỹ) có mức cao nhất, từ 78–90 triệu đồng/năm.

Việc một số ngành có điểm chuẩn tiệm cận mức tuyệt đối cho thấy sức hút đặc biệt của lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Với những thí sinh đạt 9,7 điểm/môn nhưng vẫn “trượt” ngành top, đây là minh chứng rõ nét cho tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong tuyển sinh đại học năm nay.