Bệnh vảy nến: Các dạng thường gặp và bí quyết điều trị từ Y học cổ truyền

Vảy nến là bệnh da liễu mãn tính, dễ tái phát, gây ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Trong khi y học hiện đại chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, y học cổ truyền lại đi sâu vào căn nguyên, giúp điều hòa khí huyết, thanh nhiệt, giải độc để cải thiện bệnh từ bên trong. Vậy đâu là phương pháp điều trị vảy nến hiệu quả theo Đông y?

Các dạng vảy nến thường gặp

Vảy nến là một bệnh lý da liễu mãn tính với nhiều thể khác nhau, mỗi thể có biểu hiện và mức độ ảnh hưởng khác nhau. Việc nhận diện chính xác từng thể bệnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị và kiểm soát bệnh. Dưới đây là những dạng vảy nến phổ biến:

Vảy nến thể mảng (thể thông thường)

Đây là dạng vảy nến phổ biến nhất, chiếm khoảng 80% tổng số ca mắc.

Đặc trưng bởi các mảng da dày, viền đỏ, phủ vảy trắng bạc, thường xuất hiện ở khuỷu tay, đầu gối, da đầu, lưng.

Vảy bong tróc liên tục, gây ngứa ngáy, thậm chí có thể chảy máu nếu người bệnh gãi mạnh.

Bệnh tiến triển dai dẳng, dễ tái phát nếu không kiểm soát tốt.

Vảy nến thể giọt

Xuất hiện dưới dạng các đốm nhỏ như giọt nước, màu đỏ hoặc hồng, rải rác trên thân mình, cánh tay, chân.

Thường khởi phát sau nhiễm khuẩn đường hô hấp, đặc biệt là viêm họng do liên cầu khuẩn.

Dạng này có thể tự thuyên giảm hoặc tiến triển thành các thể vảy nến khác nghiêm trọng hơn.

Vảy nến thể mủ

Là dạng hiếm gặp nhưng nặng, đặc trưng bởi các mụn mủ vô trùng trên nền da đỏ viêm.

Có hai dạng chính:

Thể khu trú: Xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân.

Thể toàn thân: Mụn mủ lan rộng, gây sốt, suy nhược cơ thể.

Nếu không kiểm soát tốt, có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân.

Vảy nến thể đảo ngược

Xuất hiện ở các vùng nếp gấp da như nách, bẹn, dưới ngực, quanh bộ phận sinh dục.

Biểu hiện dưới dạng mảng da đỏ, bóng, viêm nhiễm, ít bong vảy nhưng dễ kích ứng.

Do vùng da bị tổn thương thường ẩm ướt, bệnh nhân có thể cảm thấy đau rát, khó chịu khi cử động.

Dễ bị bội nhiễm vi khuẩn hoặc nấm nếu không giữ vệ sinh tốt.

Viêm khớp vảy nến

Không chỉ ảnh hưởng đến da, bệnh còn gây viêm đau khớp, sưng khớp.

Các khớp thường bị ảnh hưởng: ngón tay, ngón chân, đầu gối, cổ tay, cột sống.

Bệnh nhân có thể gặp triệu chứng cứng khớp vào buổi sáng, đau nhức kéo dài.

Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến biến dạng khớp, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Nguyên nhân vảy nến theo y học cổ truyền

Theo quan điểm Đông y, vảy nến không đơn thuần là một bệnh ngoài da mà có gốc rễ từ sự mất cân bằng trong cơ thể, chủ yếu do phong, thấp, nhiệt và huyết ứ. Khi các yếu tố này tác động, độc tố tích tụ, khí huyết lưu thông kém, khiến da bị tổn thương, bong tróc và tái phát dai dẳng:

Phong tà xâm nhập: Khi phong tà tấn công vào cơ thể, đặc biệt là ở những người có cơ địa yếu, sẽ gây ra tình trạng da khô, bong tróc, ngứa ngáy. Nếu không được điều hòa kịp thời, bệnh có thể lan rộng và khó kiểm soát.

Khi phong tà tấn công vào cơ thể, đặc biệt là ở những người có cơ địa yếu, sẽ gây ra tình trạng da khô, bong tróc, ngứa ngáy. Nếu không được điều hòa kịp thời, bệnh có thể lan rộng và khó kiểm soát. Huyết nhiệt, huyết táo: Nhiệt độc tích tụ trong máu khiến da bị viêm nhiễm, đỏ rát, dễ bong vảy. Đây cũng là lý do nhiều bệnh nhân vảy nến nhận thấy bệnh nặng hơn khi ăn đồ cay nóng hoặc trong thời tiết hanh khô.

Nhiệt độc tích tụ trong máu khiến da bị viêm nhiễm, đỏ rát, dễ bong vảy. Đây cũng là lý do nhiều bệnh nhân vảy nến nhận thấy bệnh nặng hơn khi ăn đồ cay nóng hoặc trong thời tiết hanh khô. Thấp nhiệt tích tụ: Khi cơ thể không thể đào thải các độc tố, thấp nhiệt bị giữ lại, làm tổn thương da, gây viêm nhiễm kéo dài và khiến bệnh dễ tái phát.

Khi cơ thể không thể đào thải các độc tố, thấp nhiệt bị giữ lại, làm tổn thương da, gây viêm nhiễm kéo dài và khiến bệnh dễ tái phát. Tỳ hư, can uất: Khi chức năng tỳ vị suy giảm, cơ thể hấp thu kém, khí huyết không đủ để nuôi dưỡng làn da. Đồng thời, gan bị uất kết sẽ làm độc tố tích tụ lâu ngày, gây tổn thương ngoài da, hình thành các mảng vảy nến khó chịu.

Chính vì vậy, để điều trị vảy nến bền vững, y học cổ truyền không chỉ tập trung dập tắt triệu chứng mà còn thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết và bồi bổ tạng phủ, giúp cơ thể tự cân bằng và phục hồi từ gốc.

Giải pháp điều trị vảy nến bằng y học cổ truyền

Hiện nay, nhiều người bệnh vảy nến đang có Xu hướng tìm đến y học cổ truyền nhờ tính an toàn và hiệu quả lâu dài. Trong khi Tây y chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát triệu chứng, giúp giảm viêm, ngăn ngừa sự lan rộng của tổn thương da, thì Đông y lại hướng tới điều trị tận gốc, giải quyết căn nguyên từ bên trong cơ thể để hạn chế tái phát.

Theo quan điểm y học cổ truyền, vảy nến khởi phát do sự mất cân bằng giữa các yếu tố phong, thấp, nhiệt và huyết ứ trong cơ thể. Do đó, phương pháp điều trị Đông y tập trung vào:

1. Thanh nhiệt, giải độc

Giúp đào thải độc tố tích tụ trong cơ thể, đặc biệt là ở gan và thận – những cơ quan có vai trò thanh lọc máu và bài tiết chất thải.

Khi cơ thể chứa nhiều nhiệt độc, da sẽ bị kích thích dẫn đến viêm nhiễm, bong tróc. Việc thanh nhiệt sẽ giúp giảm viêm, giảm tình trạng đỏ da và ngăn chặn sự lan rộng của bệnh.

Một số thảo dược thường được dùng trong nhóm này gồm: sinh địa, huyền sâm, thổ phục linh, bồ công anh, hoàng cầm.

2. Khu phong, trừ thấp

Theo Đông y, vảy nến có liên quan đến phong tà và thấp nhiệt xâm nhập cơ thể, gây ra các triệu chứng như ngứa ngáy, bong tróc, viêm đỏ kéo dài.

Việc khu phong, trừ thấp giúp giảm tình trạng da khô, nứt nẻ, giảm ngứa và kích ứng, từ đó cải thiện tổn thương da.

Một số vị thuốc có tác dụng khu phong, trừ thấp thường dùng là: kinh giới, phòng phong, hoàng bá, thương truật.

3. Hoạt huyết, bổ khí huyết

Khi khí huyết không lưu thông tốt, làn da sẽ không được nuôi dưỡng đầy đủ, khiến tình trạng vảy nến trở nên nghiêm trọng hơn. Đông y chú trọng điều hòa khí huyết, giúp tăng cường tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình phục hồi da.

Các thảo dược thường dùng để hoạt huyết, bổ khí huyết gồm: đương quy, xích thược, xuyên khung, bạch truật.

4. Kiện tỳ, dưỡng can thận

Tỳ vị đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ chất dinh dưỡng, còn gan thận có nhiệm vụ loại bỏ độc tố. Khi các cơ quan này suy yếu, cơ thể dễ bị tích tụ độc tố, làm tổn thương da.

Đông y nhấn mạnh việc kiện tỳ, dưỡng can thận để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể tự điều chỉnh, tăng cường sức đề kháng và hạn chế tái phát vảy nến.

Một số vị thuốc bổ trợ chức năng tạng phủ gồm: hoài sơn, thục địa, phục linh, trạch tả.

Các phương pháp điều trị vảy nến bằng y học cổ truyền

1. Bài thuốc uống

Các bài thuốc Đông y chữa vảy nến thường được kết hợp từ nhiều loại dược liệu có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, dưỡng huyết, điều hòa khí huyết. Một số vị thuốc quan trọng gồm:

Sinh địa, huyền sâm: Giúp thanh nhiệt, dưỡng âm, làm dịu vùng da viêm.

Thổ phục linh, bạch truật: Giải độc, tăng cường chức năng tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Đương quy, xuyên khung: Hoạt huyết, hỗ trợ phục hồi da bị tổn thương.

Bài thuốc uống thường có tác dụng từ từ nhưng mang lại hiệu quả bền vững, giúp điều trị từ gốc và hạn chế nguy cơ tái phát.

2. Thuốc bôi thảo dược

Bên cạnh thuốc uống, người bệnh có thể kết hợp với thuốc bôi từ thảo dược thiên nhiên để làm dịu da, giảm viêm, giảm ngứa và hạn chế bong tróc. Một số nguyên liệu thường dùng gồm:

Lá trầu không, lá lốt: Có tác dụng kháng khuẩn, sát trùng, giúp giảm ngứa, giảm viêm da.

Hoàng bá, kinh giới: Làm dịu vùng da tổn thương, giúp hạn chế tình trạng bong tróc.

Dầu dừa, tinh dầu tràm: Cung cấp độ ẩm, làm mềm da, giảm nứt nẻ.

Thuốc bôi thảo dược an toàn, lành tính, phù hợp cho người bị vảy nến lâu năm, da nhạy cảm, trẻ em và phụ nữ mang thai.

3. Ngâm rửa bằng thảo dược

Ngoài thuốc uống và thuốc bôi, phương pháp ngâm rửa bằng nước sắc thảo dược cũng giúp hỗ trợ điều trị vảy nến, làm giảm triệu chứng và cải thiện làn da. Một số thảo dược thường được sử dụng gồm:

Ké đầu ngựa: Có tác dụng kháng viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh da liễu.

Hoàng liên: Thanh nhiệt, giải độc, giúp làm sạch da.

Sài đất: Có đặc tính chống viêm, giúp giảm sưng đỏ, ngứa ngáy

Người bệnh có thể sử dụng nước sắc từ các loại thảo dược này để tắm, ngâm rửa vùng da bị vảy nến, giúp da nhanh lành và giảm nguy cơ bội nhiễm.

Lý do nên điều trị vảy nến tại Bảo Thanh Đường

Bảo Thanh Đường là địa chỉ uy tín trong điều trị bệnh da liễu bằng y học cổ truyền. Với hơn 200 năm kinh nghiệm cùng phương pháp chữa trị từ gốc, Bảo Thanh Đường mang đến những ưu điểm vượt trội:

Phương pháp điều trị toàn diện: Không chỉ giảm triệu chứng mà còn cân bằng cơ thể, hạn chế tái phát.

Dược liệu thiên nhiên, an toàn: 100% thảo dược sạch, không gây tác dụng phụ, phù hợp với mọi đối tượng.

Phác đồ điều trị cá nhân hóa: Điều chỉnh bài thuốc theo cơ địa từng bệnh nhân để đạt hiệu quả tối ưu.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: Các lương y tận tâm, luôn đồng hành cùng bệnh nhân.

Phương pháp kết hợp đa dạng: Uống thuốc, bôi ngoài da, xông hơi giúp tác động toàn diện.

Bệnh vảy nến tuy dai dẳng nhưng không phải không có cách kiểm soát. Điều trị bằng y học cổ truyền tại Bảo Thanh Đường giúp đẩy lùi bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ tái phát. Nếu bạn đang gặp vấn đề với vảy nến, hãy liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Xem thêm thông tin về phòng khám Bảo Thanh Đường: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN PHÒNG KHÁM BẢO THANH ĐƯỜNG