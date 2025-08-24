Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, không kém bão Yagi về sức gió

09:08 24/08/2025
Các chuyên gia khí tượng đánh giá bão số 5 Kajiki là một cơn bão đặc biệt, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 (Kajiki) ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 111,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15; di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo dường đi của bão số 5. (Nguồn ảnh: VNDMS) Dự báo dường đi của bão số 5. (Nguồn ảnh: VNDMS)

Dự báo, đến 4 giờ sáng 25/8, bão số 5 di chuyển tây tây bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ trên khu vực nam Vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 230km, cách Hà Tĩnh khoảng 210km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có thể mạnh thêm.

Đến 4 giờ sáng 26/8, bão số 5 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 15-20km/giờ và suy yếu dần trên khu vực thượng Lào, mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Đến 16 giờ chiều 26/8, bão số 5 suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng Việt Nam và các đài quốc tế nhận định bão số 5 có thể mạnh cấp 12-13, giật cấp 15-16, có những mô hình còn cho kết quả mạnh hơn nữa. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm. Bão hình thành ngay trên Biển Đông với tốc độ di chuyển rất nhanh và liên tục tăng cấp. 

Ảnh minh hoạ. Ảnh minh hoạ.

"Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá không kém bão Yagi về gió mạnh. So với cơn bão Doksuri đổ bộ miền Trung năm 2017 thì tương đương, thậm chí mạnh hơn", ông Mai Văn Khiêm cho hay.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 - mức rất lớn cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

