Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh

11:23 24/08/2025
Buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu 20h, nhưng từ 7h, nhiều bạn trẻ đã có mặt để giữ chỗ đẹp.

Thanh Nhàn (phải) cùng bạn đến khu vực đường Hùng Vương để tìm chỗ đẹp, chờ xem diễu binh. Ảnh: Linh Vũ.

Sáng 24/8, người dân Hà Nội bắt đầu đổ về các tuyến đường quan trọng để chọn vị trí đẹp, chờ đến giờ diễn ra tổng hợp luyện diễu binh lần 2 vào tối cùng ngày.

7h sáng, Hoàng Diệu Thương cùng nhóm đồng nghiệp 8 người cùng công ty đã đến khu vực đường Hùng Vương để chờ khối Tác chiến điện tử. Dù đến từ sớm, cô bất ngờ khi phát hiện nhiều người đã đến từ 5h để có vị trí đẹp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thương cho biết cô yêu thích Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và các chiến sĩ trong đội hình diễu binh vì ngoại hình sáng, nổi bật. Đối với cô gái, diễu binh A80 là dịp đặc biệt nên dù thời tiết nắng nóng, cô vẫn sẵn sàng chờ đợi để tận mắt chứng kiến những hình ảnh mãn nhãn trong hoạt động này.

tong hop luyen a80 anh 1

Khu vực nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương đã kín chỗ. Ảnh: Linh Vũ.

Tương tự, đến điểm "camp rào" từ 7h30, Thanh Nhàn cho biết anh từng bỏ lỡ nhiều "concert quốc gia" nên lần này quyết định ra đường từ sớm để chọn vị trí đẹp, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện vào 20h.

Nhàn và cô bạn thân chọn vị trí nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương để quan sát khối Phòng hoá (Binh chủng Hóa học) vì có người thân là chiến sĩ Bùi Viết Trường tham gia giám sát đội hình.

tong hop luyen a80 anh 2

Nguyễn Hiền (giữa) đi từ Thanh Hóa đến Hà Nội để xem diễu binh. Ảnh: Linh Vũ.

Trong khi đó, từ đêm 23/8, Nguyễn Hiền đã cùng nhóm bạn thân đi từ Thanh Hóa để hòa vào dòng người xem tổng hợp luyện diễu binh vào tối 24/8 tại Hà Nội.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đến Hà Nội xem diễu binh, Hiền cho biết cô đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, nước uống, áo và khăn giấy để chờ đến tối. Cô gái đồng thời cho biết cả nhóm chọn đứng tại khu vực Hùng Vương vì “ở đây đông vui”.

Khi được hỏi muốn chiêm ngưỡng khối nào nhất, Hiền vui vẻ nói cô muốn được xem tất cả khối diễu binh và mong các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự kiện quan trọng này.

Tại khu vực nút giao Phan Đình Phùng - Hùng Vương, người dân mang theo thảm, bạt, đồ ăn và các vật dụng che chắn để chờ buổi tổng hợp luyện diễn ra vào tối 24/8. Bất chấp thời tiết ói bức 31-33 độ C, nhiều người vẫn kiên trì giữ chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 24/8 có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác. Đến đêm, TP có thể nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/nguoi-tre-ha-noi-camp-rao-tu-sang-som-cho-xem-hop-luyen-dieu-binh-post1579489.html
Cùng chủ đề
Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội Đời sống
Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ...

Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, không kém bão Yagi về sức gió Đời sống
Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, không kém bão Yagi về sức gió

Các chuyên gia khí tượng đánh giá bão số 5 Kajiki là một cơn bão đặc biệt, có cường độ...

Bão số 5 sẽ mạnh lên cấp cuồng phong Đời sống
Bão số 5 sẽ mạnh lên cấp cuồng phong

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết bão số...

Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng Đời sống
Giá vàng bất ngờ tăng dựng đứng

Đêm 22/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt 50 USD/ounce sau khi Chủ tịch Fed...

Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1 Đời sống
Bài học sau 'concert quốc gia' ngày 1

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21/8, nhiều bí kíp được rút ra giúp người dân...

Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh Đời sống
Vợ chồng Duy Mạnh chuẩn bị 500 cây kem tặng người xem diễu binh

Trước thềm buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8, vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trang...

Mới cập nhật
Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh?

Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh?

Việc tập trung đông người ngoài trời nóng trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, mọi người cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đi xem diễu binh dịp lễ 2/9.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Cú sốc từ chung kết Em xinh 'say hi'

Cú sốc từ chung kết Em xinh 'say hi'

Vượt qua LyHan, Bích Phương, Orange và Lamoon, những Em xinh được gọi tên trong top 5, Phương Mỹ Chi giành quán quân với số phiếu bình chọn vượt trội.

6 giờ trước Âm nhạc

Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ thuật bay trên bầu trời Hà Nội.

7 giờ trước Đời sống

Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, không kém bão Yagi về sức gió

Bão số 5 đặc biệt nguy hiểm, không kém bão Yagi về sức gió

Các chuyên gia khí tượng đánh giá bão số 5 Kajiki là một cơn bão đặc biệt, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh.

11 giờ trước Đời sống

Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Ăn xong tô canh giò heo hầm, người phụ nữ đột quỵ rồi không qua khỏi

Không ngờ chỉ vì món ăn quen thuộc mà bệnh nhân bị đột quỵ rồi không qua khỏi đầy xót xa.

11 giờ trước Sống khỏe

Song Hye Kyo giữa tin đồn tình ái

Song Hye Kyo giữa tin đồn tình ái

Song Hye Kyo chọn cách đáp trả Trong khi tin đồn tình ái vẫn đang rộ lên trên mạng xã hội.

11 giờ trước Hậu trường

'Mưa Đỏ' và cú hích phòng vé từ đề tài lịch sử

'Mưa Đỏ' và cú hích phòng vé từ đề tài lịch sử

Ngay trong ngày đầu ra rạp, Mưa Đỏ đã lập tức trở thành hiện tượng phòng vé khi mang về hơn 40 tỷ đồng.

11 giờ trước Phim

Bão số 5 sẽ mạnh lên cấp cuồng phong

Bão số 5 sẽ mạnh lên cấp cuồng phong

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết bão số 5 (tên quốc tế Jajiki) dự kiến mạnh lên cấp cuồng phong.

14 giờ trước Đời sống

Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Đông y Bảo Thanh Đường: Khắc tinh của bệnh bạch biến

Với bệnh bạch biến, việc quan trọng là phát hiện sớm và tích cực điều trị ngay từ thời gian đầu. Bảo Thanh Đường có thuốc gia truyền đặc trị bệnh bạch biến rất hiệu nghiệm, là loại thuốc tắm hoàn toàn bằng thảo dược, sau đó thoa thuốc theo chỉ định. Kết hợp thuốc uống, những đốm trắng sẽ nhạt bớt và dần mất đi, để lại làn da như thuở ban đầu.

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?

Thủ khoa khố B00 đỗ Đại học Y Dược TP.HCM, trong khi các thủ khoa khối A00 đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Dược Hà Nội...

1 ngày trước Học đường