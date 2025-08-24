Cần lưu ý gì khi đi xem diễu binh?

Việc tập trung đông người ngoài trời nóng trong thời gian dài có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, mọi người cần có sự chuẩn bị chu đáo trước khi đi xem diễu binh dịp lễ 2/9.

Người dân ngồi chật kín 2 bên tuyến đường nơi các đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Trang Nguyễn.

Lễ diễu binh diễn ra tại Hà Nội vào ngày 2/9 tới đây là sự kiện trọng đại nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chắc chắn thu hút đông đảo người dân tham dự.

Chính vì vậy, việc chăm sóc bản thân và bảo vệ sức khỏe đúng cách khi tham dự sự kiện là điều rất quan trọng. Điều này giúp mỗi người có thể tận hưởng trọn vẹn không khí hào hùng của ngày lễ, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Dưới đây là một số mẹo an toàn cần nhớ để trải nghiệm lễ diễu hành kết thúc hoàn hảo, khỏe mạnh.

Giữ đủ nước, đảm bảo năng lượng

Khi tham gia sự kiện đông người, đặc biệt thời tiết vẫn nắng nóng, mọi người dễ bị mất nước, theo Mayo Clinic. Vì vậy, điều cần thiết là chuẩn bị nước lọc hoặc nước điện giải pha sẵn để đảm bảo luôn có sẵn để uống.

Lưu ý nên chú ý uống nước đều đặn trong suốt buổi diễu hành, ngay cả khi chưa cảm thấy khát. Khát nước là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị mất nước, có thể làm giảm tâm trạng và năng lượng.

Ngoài ra, tránh các loại nước ngọt có ga, cà phê hoặc đồ uống có cồn vì những loại này có thể làm cơ thể nhanh mất nước hơn. Chúng có thể gây ra những vấn đề không mong muốn như buồn nôn, nôn mửa, đau đầu, ngất xỉu...

Bên cạnh đó, bạn nên mang theo một số đồ ăn nhẹ dễ bảo quản như bánh ngũ cốc, trái cây khô để nạp thêm năng lượng khi cần thiết. Những vật dụng như quạt tay, khăn giấy ướt cũng rất hữu ích để làm mát cơ thể.

Bảo vệ làn da

Lễ diễu hành diễn ra vào thời điểm nắng gắt, tia cực tím rất mạnh, và chỉ cần 11 phút dưới ánh nắng giữa trưa là bạn đã bị cháy nắng. Vì vậy, hãy chọn kem chống nắng phổ rộng, chống nước với chỉ số SPF từ 30 trở lên. Thoa lại kem sau mỗi hai giờ hoặc thường xuyên hơn nếu bạn đổ mồ hôi.

Bất cứ khi nào có thể, nên ưu tiên đứng ở nơi có bóng râm để bảo vệ làn da. Nếu không có bóng râm, bạn nên đội mũ rộng vành, mềm mại, đeo kính râm để giảm bớt tác động của nhiệt độ cao.

Ăn mặc phù hợp và thoải mái

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hãy mang giày kín mũi, đế bệt để bảo vệ chân khỏi bị giẫm lên, bị mảnh kính vỡ cắt hoặc bong gân nặng. Tránh mặc quần áo dài hoặc rộng thùng thình và trang sức dễ bị giật hoặc vướng vào và gây thương tích.

Bà Đỗ Thị Chinh cùng nhóm bạn "cắm trại" gần Công viên Bách Thảo để chờ xem hợp luyện diễu binh tối 21/8. Ảnh: Châu Sa.

Nhóm người cần lưu ý khi đi xem diễu binh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), khuyến cáo những người có bệnh nền, bệnh tim, hô hấp nên hạn chế vào chỗ đông người.

Điều này là do nơi đông người là môi trường thuận lợi cho các virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp lây lan qua đường không khí khi nói chuyện, ho, hắt hơi. Đặc biệt, những người có hệ hô hấp yếu hoặc bị bệnh mạn tính có nguy cơ cao gặp biến chứng ở khu vực đông người.

Đặc biệt, khi tham gia tập trung đông người, nếu xuất hiện triệu chứng cảm cúm như ho, sốt, sổ mũi, cần đeo khẩu trang để tránh lây lan cho người khác.

Chia sẻ với tạp chí SELF, tiến sĩ Korin Hudson, bác sĩ y học Thể thao và y học cấp cứu của MedStar Health, cảnh báo những người có vấn đề về sức khỏe - như hen suyễn và tiểu đường - có nguy cơ cao gặp rắc rối khi tham gia sự kiện đông đúc và nóng nực.

Những người đang phải sử dụng các loại thuốc nhất định như thuốc lợi tiểu, thuốc kháng histamine, thuốc kích thích, thuốc chống trầm cảm và thuốc huyết áp cũng cần chú ý vì chúng có thể khiến bạn dễ bị say nắng hơn.