Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lý do bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác

21:25 03/09/2025
Một số người nhận thấy mình bị muỗi đốt nhiều hơn người khác một cách bất thường. Các nhà khoa học đã chỉ ra giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này.

Nhiều người bị muỗi đốt nhiều hơn người khác. Ảnh: Pexels.

Chúng ta thường nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành đối tượng tấn công của những loài côn trùng đáng ghét như muỗi. Song thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng cũng rất "kén chọn", theo LAD Bible.

Những nhà khoa học dành nhiều thời gian nghiên cứu về tập tính của loài muỗi nhận thấy không phải ai cũng bị chúng đốt và hút máu.

Côn trùng có thể là loài khá "kỹ tính": chúng chọn những người cụ thể làm con mồi. Điều này giải thích tại sao một số người trong chúng ta có thể đi lại mà không bị muỗi cắn, trong khi người xung quanh lại bị đốt đầy mụn đỏ ngứa ngáy.

Ngoài việc gây khó chịu, những nốt muỗi đốt còn có thể gây nguy hiểm vì muỗi thường mang theo các mầm bệnh truyền nhiễm, lây lan chúng qua vết đốt để truyền vào dòng máu.

Giáo sư côn trùng học Jonathan F. Day gần đây đã tiết lộ giả thuyết của mình về lý do một số người lại hấp dẫn muỗi.

ly do bi muoi dot anh 1

Các nhà khoa học phát hiện người nhóm máu O, mặc quần áo tối màu dễ bị muỗi đốt hơn. Ảnh: Pexels.

"Những người có tỷ lệ trao đổi chất cao - do di truyền, các yếu tố khác - làm tăng lượng carbon dioxide (CO2) thải ra. Thải ra càng nhiều CO2, bạn càng hấp dẫn các loài chân khớp này", ông cho biết.

Ngoài ra, Day cho biết muỗi có thể sẽ nhắm thẳng đến những người thích mặc quần áo tối màu, vì loài côn trùng này "có thể thấy bạn nổi bật giữa đường chân trời". Theo đó, ông cho rằng cách ăn mặc cũng rất quan trọng trong ngừa muỗi đốt.

Nhiệt độ cơ thể là một "tín hiệu xúc giác thực sự quan trọng" khác đối với muỗi khi chúng đang tìm kiếm "nạn nhân hoàn hảo". Các nhà khoa học cho biết những người tập thể dục, uống rượu, đang mang thai hoặc thừa cân cũng là mục tiêu chính.

Nhưng ngoài những yếu tố trên, còn có một đặc điểm khác thu hút côn trùng, chính là nhóm máu của bạn. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng muỗi có thể cảm nhận được các kháng nguyên khác nhau có trên bề mặt tế bào hồng cầu, tùy thuộc vào nhóm máu của mỗi người.

Những kháng nguyên này, còn được gọi là protein, có thể được tiết ra thông qua dịch cơ thể như nước bọt hoặc nước mắt, và những người có nhóm máu O tiết ra kháng nguyên H, tiền thân của kháng nguyên A và B, theo Healthline. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có nhóm máu này là đối tượng bị côn trùng nhắm tới nhiều nhất.

Một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1974 phát hiện ra rằng "muỗi ưu tiên chọn vật chủ có nhóm máu O" sau khi tuyển 102 người tham gia thử nghiệm để tìm hiểu xem muỗi bị thu hút bởi những đặc điểm nào.

Một nghiên cứu năm 2004 sau đó đã củng cố lý thuyết này khi phát hiện ra rằng "những người có nhóm máu O thu hút muỗi nhiều hơn" bất kỳ nhóm máu nào khác.

Có vẻ như những người có nhóm máu O sẽ gặp xui xẻo nhất, mặc dù còn nhiều yếu tố khác cũng tác động đến việc bị muỗi đốt nhiều hay ít. Tuy nhiên, công ty dược phẩm Pfizer lưu ý rằng "câu hỏi liệu muỗi có thích một nhóm máu nhất định hay không vẫn còn gây tranh cãi".

