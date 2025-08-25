Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

20:46 25/08/2025
Trong buổi hợp luyện thứ hai, các chiến sĩ diễu binh hào hứng "bắn tim", giao lưu, thể hiện tình cảm với người dân chờ đợi bên đường.
tong hop luyen dieu binh anh 1

Trong ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), các khối diễu binh cùng dàn khí tài lần lượt đổ về những tuyến đường quan trọng. Trong vòng tay chào đón của người dân hai bên đường, chiến sĩ trên dàn xe khí tài thực hiện động tác chào điều lệnh. Ảnh: Việt Linh.
tong hop luyen dieu binh anh 2

Một nữ chiến sĩ thuộc khối nữ Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm rạng rỡ vẫy tay chào người dân. Trong lực lượng Công an nhân dân, khối nữ Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm được mệnh danh là những "bông hồng thép" vì trải qua cường độ luyện tập căng thẳng, luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ khó khăn. Ảnh: Việt Linh.
tong hop luyen dieu binh anh 3tong hop luyen dieu binh anh 4tong hop luyen dieu binh anh 5tong hop luyen dieu binh anh 6

Khi đi qua các tuyến đường có người dân chờ đợi từ sáng sớm, các chiến sĩ thuộc khối Chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy, khối Chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học... cũng hào hứng vẫy tay, "bắn tim" tương tác với người dân. Ảnh: Việt Linh, Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 7

Trên tuyến phố Thụy Khuê, khối Chiến sĩ biệt động tiến vào trong sự cổ vũ, reo hò của người dân. Khối nữ Chiến sĩ biệt động diện trang phục màu rằn ri xanh đậm, mang súng và đội mũ bảo hộ. Ảnh: Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 8

Hai nữ chiến sĩ thuộc khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông vui vẻ vẫy tay, tạo dáng trước ống kính. Ảnh: Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 9

Thượng uý Trần Văn Hào thuộc khối Sĩ quan Phòng không không quân, dành thời gian ngắn ngủi để chụp ảnh cùng bạn gái. Nam chiến sĩ cho biết anh và bạn gái đã quen nhau gần một năm. Ảnh: Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 10

Các khối diễu binh tập trung trên những tuyến đường quan trọng. Người dân nhanh chóng dùng điện thoại quay clip, chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ của buổi hợp luyện. Trên tuyến phố Thụy Khuê, một cụ bà vui vẻ vỗ tay, chào đón các chiến sĩ trẻ. Ảnh: Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 11tong hop luyen dieu binh anh 12tong hop luyen dieu binh anh 13tong hop luyen dieu binh anh 14

Khi người dân ngỏ lời, các chiến sĩ vui vẻ chụp hình, cùng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi hợp luyện. Ảnh: Việt Hà, Văn Nguyện.
tong hop luyen dieu binh anh 15

Khi khối Chiến sĩ Tăng thiết giáp xuất hiện, người dân hai bên phố Nguyễn Thái Học lập tức reo hò, vỗ tay cổ vũ. Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của đồng bào, các chiến sĩ cũng phấn khởi vẫy tay chào. Dù đổ ra đường từ sáng sớm, thời tiết lại không ủng hộ, người dân Hà Nội vẫn phấn khởi, truyền năng lượng tích cực cho các chiến sĩ tham gia diễu binh. Ảnh: Phương Lâm.
Người dân Hà Nội hát vang 'Như có Bác trong ngày đại thắng' Khoảng 19h ngày 24/8, trước Nhà hát Kịch Hà Nội, người dân cùng nhau cất vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên bầu không khí sôi nổi.
