Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Trong ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), các khối diễu binh cùng dàn khí tài lần lượt đổ về những tuyến đường quan trọng. Trong vòng tay chào đón của người dân hai bên đường, chiến sĩ trên dàn xe khí tài thực hiện động tác chào điều lệnh. Ảnh: Việt Linh.