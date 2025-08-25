Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

20:48 25/08/2025
Ngành đường sắt ghi nhận công suất tối đa tại một số chuyến tàu vận tải du khách từ nhiều điểm nóng du lịch miền Trung đến Thủ đô dịp lễ Quốc khánh.

Tình nguyện viên hào hứng "check-in" trước giờ chào đón các chiến sĩ từ miền Nam ra Hà Nội chiều 6/6. Ảnh: Việt Hà.

Trước sức nóng từ loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội và kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, thị trường vận tải đường sắt ghi nhận nhu cầu đặt vé của người dân, du khách ở tỉnh khác đến Thủ đô vào dịp này.

Thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, một số chặng "vàng" của ngành đường sắt như Hải Phòng, Lào Cai đi Hà Nội, Vinh - Hà Nội đều "cháy" vé dù nhà tàu đã tăng tải tối đa.

Trong khi đó, ở miền Trung, chặng Nha Trang - Hà Nội vào ngày 31/8 cũng đạt công suất khoảng trên 90%. Du khách rất khó ra Thủ đô với chiếc giường nằm êm ái kèm điều hòa ở toa 3-11 hay ghế ngồi mềm chất lượng cao ở toa 1. Trang web chính thức mua vé tàu hỏa ghi nhận chỉ còn vài chỗ trống ở chặng này.

Chặng Huế - Hà Nội cùng ngày cũng chứng kiến công suất đặt trên 80%. Hệ thống bán vé hiển thị màu đỏ rực với cờ đỏ sao vàng (vé đã đặt) tại các khoang VIP trên tàu SE12, SE2, SE8. Song, bạn vẫn có thể lựa chọn vé ở toa ngồi mềm điều hòa hạng tiêu chuẩn ở tuyến này.

chay ve tau ha noi anh 1

Khoảnh khắc một chiến sĩ đoàn diễu binh giao lưu với người dân ngày 24/8. Ảnh: Văn Nguyện.

Tại khu vực phía Bắc, ngoài các chặng Lào Cai, Hải Phòng, tuyến Ninh Bình - Hà Nội ngày 31/8 cũng dần được lấp đầy trước lễ 2/9 một tuần. Du khách nên đặt từ bây giờ để giữ chỗ đến Thủ đô vi vu dịp lễ, bởi các ghế đẹp, thỏa mái đã được mua từ trước.

Ước tính lượng vé bán ra từ 29/8-2/9 rơi vào khoảng 70.000 vé, theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt.

Đáng chú ý, du khách có lịch trình đến/đi từ ga Hà Nội nên kiểm tra giờ khởi hành thường xuyên. Ngành đường sắt có thể điều chỉnh khung giờ tại một số đoàn do tình hình cấm đường tại Hà Nội từ ngày 21/8-2/9.

Đồng thời, khuyến cáo hành khách chủ động lên phương án di chuyển để tránh các khu vực bị hạn chế giao thông, có mặt tại ga trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến.

"Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại của hành khách", đại diện đơn vị này cho hay.

