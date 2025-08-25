Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

20:49 25/08/2025
Phiên bản thể thao Toyota Camry Sprint Edition tại Ấn Độ vừa được nâng cấp với nhiều chi tiết ngoại thất tối màu mạnh mẽ hơn.
Liên doanh

Đi kèm là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu mạnh 136 mã lực/208 Nm, kết hợp bộ pin điện lithium-ion với nguồn 251,6 V, giúp chiếc xe có tổng công suất 230 mã lực.
Vận hành cùng với động cơ hybrid là hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có các chế độ lái Normal, Sport và Eco, bên cạnh chế độ lái thuần điện EV Mode.
Mẫu sedan hạng D cũng được trang bị các tính năng tiện nghi như hệ thống âm thanh JBL 9 loa, điều hòa 3 vùng độc lập, sạc không dây, HUD, chức năng lọc không khí nanoe X...
Tại Ấn Độ, Toyota Camry Sprint Edition được bán với mức giá 4,85 triệu rupee (khoảng 55.550 USD), không đổi so với Camry Hybrid phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu sedan này sẽ được lắp ráp tại nhà máy Toyota Bidadi.
