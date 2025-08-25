Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Trong các ngày từ 22 – 24/8 tại Nha Trang, Khánh Hóa, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ 4 đã được diễn ra với sự tham gia kỷ lục của 13.000 người. Sự kiện nhận được sự tài trợ chính của Công ty Herbalife Việt Nam, một trong những đơn vị hàng đầu về sức khỏe và thể chất.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi khi giải đấu năm nay tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng. Việc tài trợ cho VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp phù hợp với cam kết mạnh mẽ Herbalife trong việc góp phần khuyến khích sống năng động lành mạnh thông qua hỗ trợ các sự kiện Thể thao cộng đồng. Chúng tôi tin rằng luyện tập thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng sẽ giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài."

Đường chạy mang đến cơ hội cho người tham gia trải nghiệm và khám phá các danh lam thắng cảnh cùng những điểm Du lịch hấp dẫn của Nha Trang, như những cung đường ven biển thơ mộng, ngắm bình minh trên đồi Lương Sơn hay chạy bộ qua những con phố sôi động của Nha Trang.

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế – cùng nhau chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife đã tích cực tham gia với tư cách vận động viên cũng như hỗ trợ sự kiện được thành công tốt đẹp.

Herbalife là đối tác chính thức của hệ thống VnEXpress Marathon từ năm 2022, tài trợ các giải chạy thu hút hàng chục ngàn người tham gia mỗi năm. Giải VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 là sự kiện thứ ba trong chuỗi các giải chạy tổ chức bởi VnExpress mà Herbalife sẽ tài trợ trong năm 2025.