Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền miền Trung, tâm bão ở Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

16:35 25/08/2025
Chiều nay, bão dự kiến đổ bộ vào Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh với gió giật cấp 14–15, các địa phương ven biển được khuyến cáo đặc biệt cảnh giác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tâm bão hiện ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 11–12 (118–133km/h), giật cấp 13–14. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10–15km/h.

 

(Video: Ảnh hưởng của bão số 5, gió giật mạnh gây tốc mái. Nguồn: Hà Tĩnh)

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, dự báo từ 15h đến 18h chiều nay, bão sẽ tiến vào khu vực Bắc Hà Tĩnh – Nghệ An. Vùng gần tâm bão, trong bán kính khoảng 50km, gió có thể mạnh trên cấp 12, giật cấp 14–15.

Ông Khiêm lưu ý, các địa phương như TP Vinh, Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Nam Thanh Hóa cần đặc biệt cảnh giác.

Gió giật mạnh gây tốc mái nhà dân Gió giật mạnh gây tốc mái nhà dân
 

Theo nhận định, thời gian gió mạnh nhất trên đất liền sẽ kéo dài từ 12h đến 20h, trong đó bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp và có khả năng đổ bộ từ 16h đến 19h. Khu vực tâm điểm dự báo là Nghệ An, thuộc dải Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Gió mạnh có thể duy trì liên tục trong khoảng 13h đến 19h.

Trong ngày hôm nay (25/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến  Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: trạm Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 318.6mm, trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 207.8mm, trạm Tân Lâm (Quảng Trị) 161.0mm, trạm Tân Hòa (Thái Bình) 133.6mm, trạm Trực Đạo (Nam Định) 114.2mm,...

Từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối). 

Theo dự báo, từ đêm 26/8, mưa lớn ở từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần. Từ chiều 27/8 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/bao-so-5-do-bo-vao-dat-lien-mien-trung-tam-bao-o-bac-ha-tinh-202508251624193607.html
Cùng chủ đề
Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân Đời sống
Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Trong buổi hợp luyện thứ hai, các chiến sĩ diễu binh hào hứng "bắn tim", giao lưu, thể hiện tình...

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện Đời sống
CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi chen lấn, xô đẩy hàng rào...

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao Đời sống
Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Chiều tối nay, bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà...

Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai Đời sống
Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định và tư thế chỉnh tề của các chiến sĩ trong...

Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội Đời sống
Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ...

Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh Đời sống
Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Trong các ngày từ 22 – 24/8 tại Nha Trang, Khánh Hóa, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ 4 đã được diễn ra với sự tham gia kỷ lục của 13.000 người. Sự kiện nhận được sự tài trợ chính của Công ty Herbalife Việt Nam, một trong những đơn vị hàng đầu về sức khỏe và thể chất.

4 giờ trước Đời sống

Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI

Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI

App chat AI giả lập công cụ hẹn hò trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Theo khảo sát, phần đông người dùng là nam giới, ở độ tuổi ngoài 40, nhiều người đã lập gia đình.

6 giờ trước Học viện AI

Gmail của bạn không an toàn

Gmail của bạn không an toàn

Hơn 2,5 tỷ người dùng Gmail có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân sau khi nhóm tin tặc ShinyHunters xâm nhập thành công vào cơ sở dữ liệu của Google.

6 giờ trước Phần mềm

Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

Phiên bản thể thao Toyota Camry Sprint Edition tại Ấn Độ vừa được nâng cấp với nhiều chi tiết ngoại thất tối màu mạnh mẽ hơn.

6 giờ trước Xe

'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

Ngành đường sắt ghi nhận công suất tối đa tại một số chuyến tàu vận tải du khách từ nhiều điểm nóng du lịch miền Trung đến Thủ đô dịp lễ Quốc khánh.

6 giờ trước Cẩm nang du lịch

Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Trong buổi hợp luyện thứ hai, các chiến sĩ diễu binh hào hứng "bắn tim", giao lưu, thể hiện tình cảm với người dân chờ đợi bên đường.

6 giờ trước Đời sống

Cân nặng gây sốc của 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc

Cân nặng gây sốc của 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc

Ca sĩ được mệnh danh 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt.

6 giờ trước Showbiz

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Nhiều quán đã có khách đặt kín chỗ từ buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (27/8 và 28/8), tổng duyệt (30/8 và 31/8). Buổi lễ chính thức ngày 2/9 đã sớm hết chỗ từ hơn một tuần trước.

6 giờ trước Khám phá

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh nhau, chống người thi hành công vụ trong thời gian diễn ra các buổi tổng hợp luyện.

6 giờ trước Đời sống

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Chiều tối nay, bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh; dải đất từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa trắng trời.

6 giờ trước Đời sống