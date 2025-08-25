Bão số 5 đổ bộ vào đất liền miền Trung, tâm bão ở Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

Chiều nay, bão dự kiến đổ bộ vào Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh với gió giật cấp 14–15, các địa phương ven biển được khuyến cáo đặc biệt cảnh giác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tâm bão hiện ở khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 11–12 (118–133km/h), giật cấp 13–14. Trong 3 giờ tới, bão được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10–15km/h.

(Video: Ảnh hưởng của bão số 5, gió giật mạnh gây tốc mái. Nguồn: Hà Tĩnh)

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, dự báo từ 15h đến 18h chiều nay, bão sẽ tiến vào khu vực Bắc Hà Tĩnh – Nghệ An. Vùng gần tâm bão, trong bán kính khoảng 50km, gió có thể mạnh trên cấp 12, giật cấp 14–15.

Ông Khiêm lưu ý, các địa phương như TP Vinh, Cửa Lò, Cửa Hội (Nghệ An), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Nam Thanh Hóa cần đặc biệt cảnh giác.

Gió giật mạnh gây tốc mái nhà dân

Theo nhận định, thời gian gió mạnh nhất trên đất liền sẽ kéo dài từ 12h đến 20h, trong đó bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp và có khả năng đổ bộ từ 16h đến 19h. Khu vực tâm điểm dự báo là Nghệ An, thuộc dải Nam Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Gió mạnh có thể duy trì liên tục trong khoảng 13h đến 19h.

Trong ngày hôm nay (25/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 25/8 có nơi trên 100mm như: trạm Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 318.6mm, trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 207.8mm, trạm Tân Lâm (Quảng Trị) 161.0mm, trạm Tân Hòa (Thái Bình) 133.6mm, trạm Trực Đạo (Nam Định) 114.2mm,...

Từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 25/8 đến ngày 26/8, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo dự báo, từ đêm 26/8, mưa lớn ở từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị giảm dần. Từ chiều 27/8 mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần.