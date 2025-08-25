Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

08:04 25/08/2025
Những bước chân đều tăm tắp, ánh mắt kiên định và tư thế chỉnh tề của các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ hai tạo nên khung cảnh mãn nhãn, đầy cảm xúc.
hop luyen dieu binh anh 1

Khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học uy nghiêm trong bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ. Để có được đội hình chuẩn, bước chân đều và đẹp mắt cho ngày 2/9, các chiến sĩ phải tập luyện nghiêm túc hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 2

Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình nổi bật với chiếc mũ nồi xanh sải bước trên đường, tay cầm súng vững chắc. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 3

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta bước những bước đều tăm tắp, đội hình chỉnh tề trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tối 24/8. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 4

Thời tiết Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần hai khá thất thường, nhưng với các chiến sĩ trong Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân nói riêng và toàn thể chiến sĩ nói chung, việc được sải bước trong đội hình diễu binh trên quảng trường lịch sử là niềm vinh dự đặc biệt. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 5

Trong bộ quân phục trắng, khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tập trung bước đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 6

Khối nữ Quân nhạc, hay thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Mang trên người trống, kèn nặng 10-19 kg, song các nữ chiến sĩ vẫn sải bước đúng nhịp suốt quá trình diễu binh. Ảnh: Phương Lâm.
hop luyen dieu binh anh 7hop luyen dieu binh anh 8hop luyen dieu binh anh 9hop luyen dieu binh anh 10

Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Thu Hiền.
hop luyen dieu binh anh 11

Bên cạnh các lực lượng công an, quân đội Việt Nam còn có sự góp mặt của quân đội nước ngoài. Khối quân đội Campuchia bước đi trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, nhịp chân dứt khoát, tạo nên khung cảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. Sau khi qua lễ đài, các khối quân đội nước ngoài sẽ di chuyển theo bốn tuyến đường đã được bố trí. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 12

Các quân nhân Campuchia bước đi trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ diễu binh mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với những quốc gia láng giềng và bạn bè truyền thống. Ảnh: Duy Hiệu.
hop luyen dieu binh anh 13

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra thành công. Sắp tới, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.
Theo lifestyle.znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://lifestyle.znews.vn/cac-khoi-dieu-binh-dep-deu-tam-tap-trong-dem-hop-luyen-thu-hai-post1579662.html
Cùng chủ đề
Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân Đời sống
Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Trong buổi hợp luyện thứ hai, các chiến sĩ diễu binh hào hứng "bắn tim", giao lưu, thể hiện tình...

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện Đời sống
CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi chen lấn, xô đẩy hàng rào...

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao Đời sống
Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Chiều tối nay, bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà...

Bão số 5 đổ bộ vào đất liền miền Trung, tâm bão ở Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh Đời sống
Bão số 5 đổ bộ vào đất liền miền Trung, tâm bão ở Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

Chiều nay, bão dự kiến đổ bộ vào Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh với gió giật cấp 14–15, các...

Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội Đời sống
Biên đội bay biểu diễn trên các biểu tượng của Hà Nội

Sáng 24/8, các biên đội trực thăng, vận tải cơ và tiêm kích luyện tập kéo cờ, biểu diễn kỹ...

Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh Đời sống
Người trẻ Hà Nội 'camp rào' từ sáng sớm chờ xem hợp luyện diễu binh

Buổi tổng hợp luyện lần 2 cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Mới cập nhật
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ tư liên tiếp

Trong các ngày từ 22 – 24/8 tại Nha Trang, Khánh Hóa, giải chạy VnExpress Marathon Nha Trang năm thứ 4 đã được diễn ra với sự tham gia kỷ lục của 13.000 người. Sự kiện nhận được sự tài trợ chính của Công ty Herbalife Việt Nam, một trong những đơn vị hàng đầu về sức khỏe và thể chất.

4 giờ trước Đời sống

Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI

Đàn ông Nhật Bản 'mê' bạn gái AI

App chat AI giả lập công cụ hẹn hò trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Theo khảo sát, phần đông người dùng là nam giới, ở độ tuổi ngoài 40, nhiều người đã lập gia đình.

6 giờ trước Học viện AI

Gmail của bạn không an toàn

Gmail của bạn không an toàn

Hơn 2,5 tỷ người dùng Gmail có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân sau khi nhóm tin tặc ShinyHunters xâm nhập thành công vào cơ sở dữ liệu của Google.

6 giờ trước Phần mềm

Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition

Phiên bản thể thao Toyota Camry Sprint Edition tại Ấn Độ vừa được nâng cấp với nhiều chi tiết ngoại thất tối màu mạnh mẽ hơn.

6 giờ trước Xe

'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

'Cháy vé' tàu Nha Trang, Vinh đi Hà Nội xem diễu binh dịp 2/9

Ngành đường sắt ghi nhận công suất tối đa tại một số chuyến tàu vận tải du khách từ nhiều điểm nóng du lịch miền Trung đến Thủ đô dịp lễ Quốc khánh.

6 giờ trước Cẩm nang du lịch

Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Khoảnh khắc 'đáng yêu tuyệt đối' của các chiến sĩ A80 và người dân

Trong buổi hợp luyện thứ hai, các chiến sĩ diễu binh hào hứng "bắn tim", giao lưu, thể hiện tình cảm với người dân chờ đợi bên đường.

6 giờ trước Đời sống

Cân nặng gây sốc của 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc

Cân nặng gây sốc của 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc

Ca sĩ được mệnh danh 'nữ thần gợi cảm' Hàn Quốc chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt.

6 giờ trước Showbiz

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Quán cà phê Hà Nội bán chỗ ngồi từ 250 -1 triệu đồng xem diễu binh, ngày 2/9 đã hết chỗ

Nhiều quán đã có khách đặt kín chỗ từ buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (27/8 và 28/8), tổng duyệt (30/8 và 31/8). Buổi lễ chính thức ngày 2/9 đã sớm hết chỗ từ hơn một tuần trước.

6 giờ trước Khám phá

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

CATP Hà Nội xử lý hành vi gây mất trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện

Công an TP Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi chen lấn, xô đẩy hàng rào bảo vệ, đánh nhau, chống người thi hành công vụ trong thời gian diễn ra các buổi tổng hợp luyện.

6 giờ trước Đời sống

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Bão số 5 giật cấp 13 đổ bộ Nghệ An-Hà Tĩnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao

Chiều tối nay, bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh; dải đất từ Thanh Hoá đến Quảng Trị, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục mưa trắng trời.

6 giờ trước Đời sống