Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

Khối chiến sĩ Phòng hóa Binh chủng Hóa học uy nghiêm trong bộ quân phục in loang, phối giữa sắc vàng và xanh lá - phản ánh đặc thù nhiệm vụ trong môi trường hóa học, sinh học và phóng xạ. Để có được đội hình chuẩn, bước chân đều và đẹp mắt cho ngày 2/9, các chiến sĩ phải tập luyện nghiêm túc hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Duy Hiệu.
Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình nổi bật với chiếc mũ nồi xanh sải bước trên đường, tay cầm súng vững chắc. Ảnh: Duy Hiệu.
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta bước những bước đều tăm tắp, đội hình chỉnh tề trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 tối 24/8. Ảnh: Duy Hiệu.
Thời tiết Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần hai khá thất thường, nhưng với các chiến sĩ trong Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân nói riêng và toàn thể chiến sĩ nói chung, việc được sải bước trong đội hình diễu binh trên quảng trường lịch sử là niềm vinh dự đặc biệt. Ảnh: Phương Lâm.
Trong bộ quân phục trắng, khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tập trung bước đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ảnh: Phương Lâm.
Khối nữ Quân nhạc, hay thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Mang trên người trống, kèn nặng 10-19 kg, song các nữ chiến sĩ vẫn sải bước đúng nhịp suốt quá trình diễu binh. Ảnh: Phương Lâm.
Sau nhiều tháng miệt mài trên thao trường, các chiến sĩ với khí thế hào hùng, hòa mình vào không khí phố phường và đi trong vòng tay của người dân. Ảnh: Thu Hiền.
Bên cạnh các lực lượng công an, quân đội Việt Nam còn có sự góp mặt của quân đội nước ngoài. Khối quân đội Campuchia bước đi trong tư thế trang nghiêm, đội ngũ chỉnh tề, nhịp chân dứt khoát, tạo nên khung cảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình. Sau khi qua lễ đài, các khối quân đội nước ngoài sẽ di chuyển theo bốn tuyến đường đã được bố trí. Ảnh: Duy Hiệu.
Các quân nhân Campuchia bước đi trong tiếng reo hò của người dân xung quanh. Sự hiện diện của các lực lượng quốc tế không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ diễu binh mà còn thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với những quốc gia láng giềng và bạn bè truyền thống. Ảnh: Duy Hiệu.
Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra thành công. Sắp tới, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.