Các khối diễu binh đẹp, đều tăm tắp trong đêm hợp luyện thứ hai

Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã diễn ra thành công. Sắp tới, buổi sơ duyệt sẽ diễn ra vào 20h ngày 27/8; tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.