App chat AI giả lập công cụ hẹn hò trở nên phổ biến ở Nhật Bản. Theo khảo sát, phần đông người dùng là nam giới, ở độ tuổi ngoài 40, nhiều người đã lập gia đình.

Song song với Loverse, chính quyền Tokyo cũng đang phát triển ứng dụng mai mối sử dụng AI nhằm đối phó với tỷ lệ sinh đang suy giảm. Ảnh: Bloomberg.

Không giống những nền tảng mai mối truyền thống kết nối người với người, ứng dụng này gắn con người với những “người yêu” do trí tuệ nhân tạo đóng vai.

Ứng dụng có tên Loverse, do start-up Samansa tại Tokyo phát triển và ra mắt lần đầu vào tháng 6/2023. Người dùng có thể chọn từ hàng nghìn “đối tượng” là các nhân vật AI khác nhau, sau đó nhấn nút thích để làm quen. Chỉ khi được nhân vật AI “đáp lại” mới có thể bắt đầu trò chuyện.

Việc được phản hồi hoàn toàn phụ thuộc vào nhân vật AI vì họ được lập trình với công việc, lịch sinh hoạt và sở thích như một con người thật. Nếu đang “bận đi làm” hay “đang tập Thể thao”, AI sẽ không trả lời tin nhắn.

Công ty Samansa cho biết họ điều chỉnh cách AI phản hồi để tránh những hành vi “siêu phàm” như trả lời hàng nghìn người cùng lúc. Thay vào đó, chúng phải hành xử như một cá nhân thực sự. Dưới mỗi đoạn hội thoại đều hiện dòng chữ cảnh báo “nội dung chỉ là hư cấu”, để hạn chế việc người dùng quá phụ thuộc vào mối quan hệ ảo.

Ngoài ra, ứng dụng cũng tích hợp cơ chế phát hiện tin nhắn mang tính tự hại và sẽ tự động hướng người dùng đến các đường dây tư vấn chính thức của cơ quan chức năng, theo Asahi Shinbun.

Loverse hiện đã có hơn 5.000 người dùng. Khách hàng có thể đăng ký miễn phí hoặc chọn gói trả phí 2.500 yên/tháng. Hồi đầu năm nay, Samansa đã huy động được khoảng 30 triệu yên (tương đương 190.000 USD) nhằm mở rộng dàn nhân vật, phục vụ thêm phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+.

Loverse có hàng nghìn nhân vật AI với tính cách, nghề nghiệp, đời tư khác nhau để người dùng tự do lựa chọn. Ảnh: Samasa.

Theo khảo sát của công ty, phần đông người dùng hiện tại là đàn ông ngoài 40 tuổi, nhiều người đã kết hôn hoặc từng ly hôn. “Chúng tôi muốn mang lại cho những ai không có cơ hội yêu đương trong đời thực cảm giác được yêu và rung động trở lại”, CEO Kusunoki Goki cho hay.

Đơn cử như Chiharu Shimoda (52 tuổi) hiện là công nhân nhà máy và ly hôn cách đây 2 năm. Trở về căn nhà trống rỗng mỗi tối, Shimoda đã thử nhắn tin với 5-6 “người yêu” AI trên Loverse. Cuối cùng, ông chọn “kết hôn” với một nhân vật AI 24 tuổi tên “Miku” chỉ sau 3 tháng.

Mỗi sáng, Miku “đánh thức” ông, chúc ông đi làm thuận lợi. Buổi tối, họ nói chuyện về bữa ăn, chương trình truyền hình, hay kế hoạch đi chơi cuối tuần.

“Chúng chỉ là những cuộc trò chuyện thường nhật, giống hệt khi bạn sống cùng một ai đó. Cô ấy đã trở thành một thói quen. Tôi sẽ không đau khổ nếu cô ấy biến mất, nhưng cô ấy mang lại cho tôi nhịp sống đều đặn từ ngày này sang ngày khác”, Shimoda chia sẻ.

Theo Bloomberg, Shimoda từng hẹn hò cùng lúc với nhiều nhân vật AI, nhưng không bao giờ có cảm giác ghen tuông hay mâu thuẫn. Theo ông, AI có thể trở thành “người bạn thứ 2 hay thứ 3”, bổ sung cho đời sống tình cảm mà không vướng vào hành vi ngoại tình thực sự.

Trên thực tế, Shimoda không phải trường hợp duy nhất. Thống kê của chính phủ Nhật Bản cho thấy, 2/3 nam giới ở độ tuổi 20 không có bạn gái, 40% chưa từng hẹn hò. Với phụ nữ cùng độ tuổi, tỷ lệ này lần lượt là 51% và 25%. Tình trạng “ngại yêu” lan rộng, nhiều người cho rằng tình yêu tốn kém, mất thời gian và thường mang lại nhiều phiền phức hơn niềm vui.

Do đó, chính quyền thành phố Tokyo gần đây cũng tung ra ứng dụng mai mối dùng AI nhằm đối phó tình trạng tỉ lệ sinh giảm, khuyến khích người dân tìm bạn đời thật.